L'Oroscopo di domenica 31 ottobre è pronto a rivelare come andrà la giornata della settimana dedicata a Halloween. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco analizzati dal punto di vista dell'amore e del lavoro. La giornata dedicata alla festa di Halloween vede la Luna viaggiare tranquilla nel segno della Vergine: ad alcuni segni risulterà favorevole mentre ad altri la stessa sembrerà viaggiare molto a rilento. Il consiglio in generale è quello di essere più disponibili al confronto e meno polemici verso le idee degli altri.

Invece altri segni saranno costretti, volenti o nolenti, ad attendere tempi migliori: soprattutto in amore sarebbe meglio stare lontano da fonti di possibili guai in quanto, agitati e scontrosi, potreste perdere facilmente la pazienza.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccano i seguenti:

Sole e Marte in Scorpione;

Luna in Vergine;

Venere in Sagittario;

Nettuno in Pesci;

Saturno e Giove in Acquario;

Plutone in Capricorno;

Urano in Toro;

Mercurio in Bilancia.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 31 ottobre.

Previsioni zodiacali di Halloween, 31 ottobre, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Gli astri che vi accoglieranno in questa domenica di Halloween sembrano essere veramente ottimi, tra Luna, Mercurio e Sole che sembrano essere tutti positivi. Tutto dovrebbe scorrere in maniera piuttosto tranquilla, senza che voi possiate o dobbiate affrontare chissà quale sfida.

In questa giornata sarete forti, ma in generale è nelle prossime 48 ore che ci sarà il massimo per quanto concerne incontri ed emozioni. Le giornate successive a lunedì però potrebbero dare indicazioni diverse. Ci saranno novità e sarà possibile anche confrontarsi con le persone che vi stanno attorno.

Toro - L’oroscopo del 31 ottobre al segno del Toro invita a essere perseveranti e a non demordere.

Per la maggior parte di voi questo è un periodo di festa e vacanza ma c’è anche chi ha un’attività aperta: in quel caso si può ottenere qualcosa in più. Queste prossime tre giornate (domenica, lunedì e martedì) vi riavvicinano ai sentimenti, soprattutto se vi siete allontanati da qualcuno o viceversa. Periodo buono anche per i nuovi contatti. Potreste avere qualche piccolo problema finanziario che potreste risolvere non cedendo a qualche piccolo vizio che vi accompagna da tempo.

Gemelli - Domenica potrebbe esserci qualche problema in amore, in particolare per chi è single ed è alla ricerca di qualche avventura intrigate. Per il momento è meglio prenderne le distanze e non fare nulla. In coppia non potrete fare a meno di essere romantici, è nella vostra indole.

Avrete tantissime cose da fare e molte incombenze da sbrigare. Non sottovalutate quello che vi succede intorno e non siate troppo affrettati nelle valutazioni. Il passato tornerà a bussare alla porta di qualcuno di voi, ma guardate avanti senza troppe remore.

Cancro - Nella giornata di domani, festa di Halloween, potreste vivere piacevolissimi momenti a livello sentimentale. Troverete l’appoggio delle persone che vi vogliono bene. Nel caso qualcuno di voi avesse bisogno di aiuto basta chiedere di chi vi fidate. Fate attenzione a non farvi prendere dal nervosismo e attenzione a non fare gesti che potrebbero essere fraintesi. Potrebbe esserci qualche amico che ha bisogno di voi, nonostante tutto cercate di tendere la mano.

Per quanto riguarda le finanze fate attenzione ai soldi dal momento che potrebbero dare qualche problema.

Oroscopo e consigli delle stelle del 31 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - La festività di Halloween porta buone notizie: è un momento importante per l’amore. Non solo le coppie possono riavvicinarsi, ma è anche ora di fare chiarezza nei sentimenti. I soldi sono la vostra preoccupazione principale, c’è qualcosa da risolvere. Le coppie in crisi possono tentare un riavvicinamento con un po’ di impegno. Avete tante cose per la testa, ma un problema in famiglia ha la precedenza. Se avete discusso o ci sono stati fraintendimenti, ora bisogna mettere le cose in chiaro e rimediare.

Vergine - Situazione in linea di massima buona per l’amore, si potrebbero anche fare conoscenze interessanti.

In famiglia prendetevi il vostro tempo e fate le cose bene, è inutile avere fretta. Domani dovrete cercare di mantenere la calma, dal momento che siete in attesa di qualcosa che tarda ad arrivare e questa cosa vi agita. Riguardo a Halloween, le cose non vanno come vorreste e ci sono diversi problemi che reclamano la priorità sulla festa. Sarebbe meglio evitare liti e battibecchi. La vostra ispirazione vi aiuterà a superare il periodo.

Bilancia - Finalmente a partire dalla giornata di domani, domenica 31 ottobre, le cose in amore come anche in ambito famigliare o nei rapporti di amicizia inizieranno a migliorare: se si è discordi con il partner su qualcosa adesso si può chiarire e trovare una soluzione.

Sarete un po’ nervosi se con ascendente Leone o Capricorno: fate attenzione a chi volesse mettere il dito nella piaga o intendesse seminare zizzania. Se ultimamente vi foste sentiti sotto pressione, forse dovreste fare attenzione a determinate persone: cercate di controllare le reazioni. Questa domenica positiva sfruttatela per godere di un po’ di meritato relax.

Scorpione - Nella giornata di domenica potrebbero esserci importanti novità dal punto di vista sentimentale. Non siate eccessivamente gelosi, questo infatti potrebbe avere ripercussioni sul vostro rapporto di coppia. Sfruttate i prossimi giorni per ricaricare un po’ le batterie dopo giorni decisamente impegnativi e stressanti. Se vi fossero persone intorno a voi che tendessero ad essere molto generose, questo non significa che vogliano qualcosa in cambio.

Davanti a voi si sta per aprire un novembre ricco di soddisfazioni.

Astrologia di domenica 31 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Probabilmente non è la giornata che speravate, visto che ci sono ancora in ballo alcune tensioni che vi innervosiscono, e non poco. Questo Halloween di contro potrebbe portare anche risposte molto importanti in amore. Chi ha attualmente una storia difficile in atto non può di certo aggiustarla in pochi giorni, ma può mettere le basi per un futuro roseo. Per alcuni di voi potrebbe non essere semplicissimo mettersi alle spalle il proprio passato, in particolare se c’è stato qualcuno che vi ha fatto del male. Per altri invece è giunto il momento di prendersi la propria rivincita.

Occhio ai soldi, in particolare in questo fine settimana dove potrebbero esserci molte uscite.

Capricorno - Questa di domenica sarà una giornata positiva in amore e avrete voglia di recuperare il tempo perso. Le cose vanno meglio rispetto agli ultimi due giorni, perché la Luna non è più in opposizione. Potreste anche trovare degli accordi con persone con cui in passato avete avuto degli scontri verbali. Sarebbe auspicabile che in questo Halloween cercaste di fare solo l’indispensabile: siete molto concentrati su alcune questioni, forse ci sono dei cambiamenti in vista che potrebbero darvi dei pensieri. Intanto non trascurate gli affetti: la situazione è abbastanza stabile anche se tra qualche settimana potrebbero esserci novità.

Acquario - La fase di disagio che state vivendo sarà facilmente superata. Per alcuni di voi è questo il momento in cui alcuni nodi arriveranno al pettine, anche sotto il profilo economico. Per quanto riguarda l’amore è una giornata di ripresa. Cercate in tutti i modi di non farvi prendere dallo sconforto o dalla voglia di strafare: mantenete la calma! Per i single, le nuove conoscenze sono favorite ma serve meno ansia, anche se potrebbe esservi qualche piccola fase di stallo. Per chi è in coppia, invece, deve cercare di non cadere nella monotonia. Con Saturno quadrato al Sole sarebbe meglio stare attenti alle questioni legali.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 31 ottobre dice che domani dovete cercare di stare lontani dai conflitti, dallo stress e dal nervosismo.

Evitate le discussioni, sia in amore che in altri ambiti, tipo famiglia o amicizie. Meglio prendersi una giornata di relax per ricaricare le batterie e tranquillizzarsi. Disfatevi del superfluo, anche se si tratta di relazioni e non fatevi buttare giù da chi non è dalla vostra parte. Bisogna migliorare la situazione, rimediare ad alcuni problemi, ma al momento vi risulta complicato. Miglioramenti possibili grazie a nuove opportunità da cogliere molto presto. Cercate di tenere duro e non accantonare tutto.