Le previsioni zodiacali di lunedì 1° novembre 2021, portano buone o cattive notizie? Di sicuro i più si aspetteranno buone nuove o quantomeno novità interessanti per i segni da Bilancia a Pesci nella giornata di partenza del nuovo mese. In merito alle novità astrali di rilievo, la Luna stazionerà ancora nel comparto della Vergine mentre Venere risulterà in quadratura alla stessa Luna. Facile prevedere tanta positività per quei segni sottoposti ai flussi positivi degli astri, come Acquario e Pesci. Purtroppo è risaputo che non tutti possono contare sul buon aspetto delle effemeridi, le quali cambiano continuamente con il trascorrere del tempo, mutando i rapporti di forza tra i simboli dello zodiaco.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 1° novembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 1° novembre

Bilancia: ★★★★. L'oroscopo della giornata di lunedì prevede che partirà e terminerà in modo abbastanza positivo per tanti di voi nativi. Forse deciderete di dimenticare qualche preoccupazione o aspettativa che vi ossessiona, accettando che certe cose dipendono solo dal destino. Approfittate del momento buono per aggiustare il tiro in ambito sentimentale. In amore perciò, la fiducia e la confidenza con la persona amata saranno al massimo: vi piacerà molto parlare, scambiare opinioni, discutere di qualsiasi argomento e per coloro che stanno attraversando un periodo un po' tedioso, senz'altro ritroveranno quella passione e l'ardore di sempre.

Single, sentite un senso di vuoto e di incertezza circa il vostro futuro, ma ben presto recupererete la fiducia nel futuro, il che vi condurrà a trovare ciò che cercate. Nel lavoro sarà sicuramente una giornata produttiva. Intuito, dono d’osservazione, spirito pratico e abilità strategica vi permettono di trovare la soluzione più adatta: non fatevi prendere dall’ansia!

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di lunedì preannunciano un giornata abbastanza difficile da vivere. Gli astri hanno messo in conto probabili difficoltà in ambito economico, forse dovuti al lavoro oppure a spese impreviste. Per i sentimenti, un cielo astrale così poco performante, inquinato da astri contrari al segno, non porterà nulla di soddisfacente.

Chi amate non potrà o non riuscirà ad essere sincero fino in fondo con voi e questo non vi andrà proprio giù. Non c'è nulla che vi irriti tanto, quanto sapere che la vostra fiducia potrebbe essere mal riposta: calma! Single, forse ultimamente avete dato poco spazio al dialogo, o forse è semplicemente che con i vostri familiari c’è divergenza di opinioni. Desiderereste uno scenario fatto di gesti affettuosi e di parole dolci e romantiche. Ma, per ora, questo è possibile solo nei vostri sogni. Nel lavoro le problematiche che da tempo affliggono la vostra attività sono ancora tutte lì a darvi dei grattacapi, ma per oggi lasciate correre. Di buone carte da giocare, in mano, ne avete molte. Ma le idee sono piuttosto confuse e rischiate di giocare male la vostra partita.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 1° novembre al Sagittario predice un lunedì sottotono. Secondo quanto messo in conto nelle predizioni, in primis per quanto riguarda l'amore, quasi tutto il periodo andrà a rilento, quindi non troppo soddisfacente. Il motivo? Ebbene, un po' sarà per colpa degli astri, poi il resto sarà per demerito vostro. In coppia, dovrete affrontare scompigli emozionali da parte del vostro partner. Non sarà necessario agire d'impeto ma bisognerà riflettere bene e con massima serenità interiore. Non prendete tutto alla lettera, perché in questi giorni chi avete accanto sarà un turbine di emozioni contraddittorie. Per i single, in fatto di sentimenti la vostra andatura risulta un po’ “saltellante”.

Ma non potete fare come le api, che volano di fiore in fiore senza mai posarsi definitivamente. Con uno stato d’animo poco favorevole, anche l’amore finisce con il farne le spese. La parte riguardante il lavoro prevede che la lotta per il successo comincerà a farsi dura, ed è qui che dovrete dimostrare tutta la vostra grinta e tenacia. Inutile sfoggiare sguardi ostili e musi lunghi: se avete qualcosa da dire, tanto vale lasciarsi andare. Poi, succeda ciò che deve succedere.

Oroscopo e stelle del giorno 1° novembre

Capricorno: ★★★★. Si prevede una giornata conformata alla discreta positività. Anche per oggi non aspettatevi niente di esaltante: rimarreste delusi. La vostra situazione rimane infatti invariata, cioè piuttosto confusa.

Il fatto di non riuscire a studiare una strategia per uscire dall’impasse vi rende più che mai nervosi. Pertanto non dovete farvi influenzare da nessuno. Qualunque fosse la scelta, fatela ma senza fretta. In amore i problemi non mancano, ma i rapporti impegnativi, lungi dal deprimervi, vi esaltano e vi fanno sentire vivi. La soluzione è più semplice di quanto crediate: qualche piccolo cambiamento nel tran-tran quotidiano. Single, Un imprevisto, improvviso quanto inopportuno, ed ecco che subito rischiate di perdere la calma. Cercate solo di restare sempre voi stessi e non cambiare per nessuno. Nel lavoro, con colleghi e superiori avete creato un rapporto di fiducia e di rispetto reciproco: una solida base per operare proficuamente.

Acquario: 'top del giorno'. Le previsioni astrali del giorno indicano l'arrivo di un lunedì d'inizio mese più che ottimo, in linea di massima positivo già dalla prima mattinata. Per qualcuno potrebbe risultare, seppur a tratti, persino favoloso. Il buon umore caratterizzerà questa magnifica giornata. In campo sentimentale, la passione vi avvolgerà e vi renderà più affascinanti agli occhi del vostro partner. Il vostro umore migliorerà a vista: potrete contare su un periodo capace di farvi sentire più spensierati. Single, progetti ben studiati e slanci romantici potrebbero far breccia nel cuore di chi vorreste al vostro fianco. Tra le nuove recenti amicizie potrebbe esserci una persona che vi ha colpito dritto al cuore.

Non siate timidi, fateglielo capire. Seppur con i dovuti distinguo, un positivo orizzonte sta per schiudersi di fronte a voi. Nel lavoro, calma: una momentanea situazione di emergenza richiederà impegno, sangue freddo e molta abilità. Tenete duro, i risultati arriveranno.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 1° novembre indica in ripresa l'amore. Finalmente tornate ad essere voi, dinamici e impazienti di darvi da fare. Questa vivace Luna, ancora in Vergine, vi riporta sulla cresta dell’onda. Giornata estremamente proficua, la vostra, che vi vede impegnati soprattutto sul fronte lavorativo. Eventi positivi ristabiliranno il buonumore. Questo aiuterà a migliorare l’intesa con la persona amata nel caso ce ne fosse bisogno.

In coppia in primo piano in questo inizio mese nonché della settimana la possibilità che un legame affettivo da tempo in crisi inizierà a rafforzarsi. Il momento è buono per iniziare (o ricominciare) a volare in amore, molto importante per quelle coppie che avessero deciso di consolidare il rapporto. Per coloro ancora single il cielo regalerà una piccola ma importante soddisfazione: sollecitati da una splendida volta celeste, potrete distrarvi dai problemi personali e famigliari dedicando finalmente più tempo a voi stessi e alle cose che danno piacere. Il lavoro andrà molto bene. Negli ultimi giorni potreste aver trascurato un po’ qualcosa. È per questo che da domani viaggiate alla velocità del suono, per recuperare.

Classifica oroscopo del 1° novembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 1° novembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di lunedì 1° novembre: