L'ultima settimana del mese di ottobre è ormai entrata nel vivo e si prepara a lasciare il proprio posto a un nuovo e interessante mese. L'Oroscopo di questo weekend, compreso tra venerdì 29 e domenica 31 ottobre, prevede l'arrivo di momenti interessanti per i nati sotto al segno dell'Ariete e giornate a dir poco fortunate per i nativi della Bilancia. Chi invece gode dell'influenza del Toro, sfortunatamente, potrebbe ritrovarsi costretto a dover fronteggiare qualche nota di nervosismo poco preventivata, mentre il segno dei Pesci avrà la possibilità di recuperare le proprie energie, seppur in modo piuttosto lento.

Nonostante la fortuna non abbia deciso di abbracciare tutti, il weekend in questione si potrà ritenere tra i più interessanti di tutto il mese appena trascorso.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - stando alle anticipazioni dell'oroscopo, questo ultimo weekend del mese di ottobre non sembra celare nulla di anomalo e in grado di portare scompiglio nella vita del segno zodiacale in questione. La fortuna ha deciso di volgere il suo sguardo anche in direzione dell'Ariete, facendogli così dono di giornate e momenti indimenticabili. Tanto nel lavoro quanto all'interno della vita di coppia, coloro nati sotto al segno zodiacale in questione avranno modo di accogliere a braccia aperte nuove aperture.

Toro - come già anticipato, i nativi di questo segno zodiacale potrebbero ritrovarsi costretti a dover fronteggiare un innalzamento non calcolato dei livelli di stress, con un conseguente nervosismo che potrebbe portare un po' di scompiglio all'interno della vita di coppia. Non saranno di certo i sentimenti a venir messi in discussione, ma a causa dello stress accumulato durante i giorni passati, il Toro non sarà in grado di riflettere lucidamente sul da farsi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Meglio ritagliarsi qualche attimo di puro relax.

Gemelli - anche per quanto riguarda il segno dei Gemelli, l'oroscopo dell'ultimo weekend di ottobre non sembra preannunciare giornate fortunate. Momenti di nervosismo potrebbero alternarsi a momenti di serenità e rendere abbastanza complicato il trovare qualche attimo di quiete.

Nonostante questi alti e bassi, il segno zodiacale in questione riuscirà a godersi appieno quei pochi momenti di calma e tranquillità che sopraggiungeranno.

Cancro - già l'inizio dell'ultima settimana del mese sembra essere stato tra i migliori, con un occhio di riguardo da parte di vari astri che hanno reso possibile il realizzarsi di alcuni desideri. Riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati non sarà di certo una cosa semplice, ma grazie alla fortuna che ha deciso di avvolgere le prossime giornate, il segno del Cancro sarà in grado di avvicinarsi quanto più possibile al raggiungimento di alcuni di essi.

Leone - l'oroscopo di questo particolare weekend di transizione prevede l'avvicinarsi di situazioni particolari che porteranno con sé occasioni che potrebbero essere considerate irripetibili.

Chi avrà il coraggio di cimentarsi in qualcosa di nuovo, abbandonando magari le vecchie abitudini, potrebbe avere la possibilità di costruirsi un futuro migliore rispetto all'attuale. Si tratta comunque di situazioni che vanno osservate con attenzione e scelte da vagliare sotto la supervisione di persone fidate e obiettive.

Vergine - nulla riuscirà a destabilizzare l'equilibrio che il segno della Vergine ha ritrovato con tanta fatica e grazie all'aiuto e alla vicinanza quasi sempre costante della famiglia e delle persone amate, anche il segno zodiacale in questione riuscirà a superare le varie difficoltà che potrebbero presentarsi lungo il cammino. In qualunque situazione ci si possa imbattere, si potrà sempre contare sulla presenza della famiglia.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, tutti coloro nati sotto al segno della Bilancia si ritroveranno immersi in giornate a dir poco fortunate e che saranno in grado di portare il sorriso e la gioia sulle labbra di chiunque. Trovare qualche attimo da trascorrere con la propria famiglia e con le persone care non sarà di certo complicato, specialmente in un periodo assai fortunato come questo. Proprio per questo, l'oroscopo non può consigliare altro se non di organizzare un pranzo od anche una cena da trascorrere tutti insieme.

Scorpione - il nervosismo, sfortunatamente per il segno dello Scorpione, potrebbe fare capolino anche durante il weekend ormai in avvicinamento, rischiando di rovinare quei magici momenti organizzati con tanta fatica.

Riuscire a tenere sotto controllo i livelli di stress non sarà affatto semplice, ma grazie all'aiuto di qualche astro e alla caparbietà dello Scorpione si riuscirà a tenere testa ai momenti poco semplici.

Sagittario - l'oroscopo dell'ultimo weekend di ottobre preannuncia l'arrivo di notizie interessanti anche per il segno del Sagittario. La forza di volontà di coloro nati sotto al segno zodiacale in questione permetterà loro di affrontare a testa alta tutte le avversità che decideranno di immettersi lungo il cammino, superando senza troppi problemi le varie situazioni, anche quelle più particolari. Chi ha in mente di dedicarsi a qualcosa di nuovo e di costruttivo potrà farlo proprio durante questo periodo.

Capricorno - fortunatamente, coloro nati sotto al segno del Capricorno avranno finalmente la possibilità di recuperare le proprie energie e dedicarsi esclusivamente al relax, sia fisico che mentale. La vicinanza del partner e dei proprio cari aiuterà a distendere i nervi ed allontanare per alcuni istanti le varie problematiche, rendendo unici e indimenticabili alcuni momenti di questo ultimo weekend del mese. In amore, così come in ambito lavorativo, non ci sarà nulla di cui doversi preoccupare.

Acquario - l'oroscopo del weekend, sfortunatamente per l'Acquario, non sembra preannunciare nulla di positivo, specialmente per quanto riguarda il riposo. Le energie potrebbero calare drasticamente e rendere il segno zodiacale in questione poco propenso ad organizzare qualsiasi cosa.

Che si tratti di una semplice uscita tra amici, od una cenetta romantica, l'Acquario potrebbe non trovarsi nel mood giusto per gioire come si deve.

Pesci - come già anticipato, l'ultima settimana di ottobre non è stata tra le migliori per il segno dei Pesci e il weekend in rapido avvicinamento porterà con sé qualche dose di energia positiva. Una lenta ripresa è quindi quella che attende i Pesci in questo nuovo periodo del mese. La vicinanza del partner e delle persone care sarà quasi sempre presente.