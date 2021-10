Le previsioni zodiacali di giovedì 28 ottobre 2021 ritornano al centro dell'attenzione, pronte a fare una cernita tra i segni più fortunati e quelli invece con presunte difficoltà. Ad essere preso di mira nelle attuali previsioni zodiacali il prossimo giovedì: destinatari delle "indagini astrologiche" i settori riguardanti amore e lavoro. L'Astrologia di giovedì pone l'accento sul transito della Luna in Leone, passaggio interessante per quanti del segno avessero problematiche sentimentali da risolvere. Non troppo buono il periodo per coloro del Cancro e dei Gemelli, in questo contesto valutati rispettivamente con il "sottotono" e il "ko".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 28 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Leone (Luna in Leone);

2° posto - ★★★★★: Ariete;

3° posto - ★★★★: Toro, Vergine;

4° posto - ★★★: Cancro;

5° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 28 ottobre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 28 ottobre al segno dell'Ariete indica che andrà meravigliosamente bene questo giovedì di metà settimana. Gli astri dicono effettivamente di sì, quindi tutto sarà perfetto e in ordine. In amore, chi vive una storia d'amore felice, trascorrerà ore deliziose grazie a un rapporto di coppia assolutamente idilliaco.

Così per voi tutto filerà liscio come l'olio, vi sentirete particolarmente vicini ai vostri familiari e vi mostrerete dunque molto protettivi nei loro confronti. Cosa questa che farà molto bene a tutti, ma soprattutto a loro, perché sanno di poter contare sempre sul vostro aiuto. Single, la gioia profonda degli affetti allarga il vostro cuore e fa sparire la scontentezza dei giorni scorsi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il settore della amicizie risente di una vostra maggiore disponibilità a vedere gente e scherzare. State tranquilli perché gli astri vi avvieranno verso qualcuno che da un pezzo vi ha rapito il cuore: osate, siate sfacciati e provate a mettere da parte ogni forma di esitazione. Nel lavoro, dovrete imparare a gestirvi in maniera autonoma anche perché i rapporti con le persone che vi circondano nel vostro ambito saranno ottimali.

Quindi, proseguite nel vostro percorso, senza riserve.

Toro: ★★★★. In arrivo un centro settimana a due velocità: la giornata iniziale di giovedì non sarà troppo entusiasmante, al contrario della parte conclusiva, bella e performante quasi in ogni settore. In campo sentimentale, il dialogo con il partner tornerà ad essere abbastanza sereno, e tutti i problemi dei giorni indietro spariranno come per incanto. Mostrerete il vostro lato più tenero e disponibile e coinvolgerete i vostri cari in qualche attività per stare tutti insieme. Single, qualunque ostacolo o intoppo abbiate incontrato finora, tanto nel privato quanto nel sociale, si risolverà brillantemente dandovi il via libera a tutto ciò che vorrete fare.

Quindi, non ostinatevi su posizioni che, alla fine, potrebbero essere perdenti, ma dimostratevi disponibili con tutti. Nel lavoro, invece, sarà il vostro momento. Se avete un traguardo ambizioso da raggiungere o un affare d'oro da concludere, programmate per bene ogni cosa in modo da arrivare al dunque preparati.

Gemelli: ★★. In arrivo un giovedì poco performante, in primis verso le situazioni sentimentali. Vista la situazione astrologica poco positiva, si preannuncia una giornata da prendere con massima cautela. In amore, sarete deconcentrati ma il partner vi comprenderà ugualmente, saprà toccare le corde giuste per riportare in equilibrio il rapporto di coppia. Le stelle porteranno un po' di confusione generale soprattutto in famiglia, rendendovi lievemente agitati o nervosi.

Dovreste evitare di avere un atteggiamento scontroso. Sappiate che per molti del segno non sarà un giorno magnifico, bisogna riconoscerlo: soprattutto in famiglia vorreste essere mille miglia lontano da casa vostra. In merito agli affetti relativamente a coloro single, non lasciatevi demoralizzare dalle poche stelline del momento ma siate ottimisti. Il pensiero positivo, di per sé sarà già una mezza vittoria. Nel lavoro, rimanete entro i vostri 'confini' cercando di non discutete con colleghi e superiori. Oggi proprio non conviene!

Oroscopo e stelle di giovedì 28 ottobre

Cancro: ★★★. La giornata di giovedì è pronta a marcare il confine tra la parte centrale e quella finale della settimana. Ansiosi di sapere cosa avranno in serbo per voi gli astri?

Indubbiamente non sarà una passeggiata, visto anche le stelline del sottotono riservate dagli astri al vostro segno. Per i sentimenti, il vostro umore sarà un po' instabile, sarete imperativi e nervosi con il rischio di trattare male chiunque si azzardi a contraddirvi. Giornata difficile, quindi cercate almeno di riprendervi in serata, tra le braccia del vostro amore: chi avete accanto cercherà di tranquillizzarvi e di coccolarvi. Single, avrete voglia di rimanere per conto vostro, forse per fare il punto e non vorrete che il mondo circostante vi disturbi. Non avrete difficoltà, anzi proverete piacere a stare soli, impedendo che qualcuno invada i vostri spazi. E se non dovete riflettere, si fa sentire il bisogno di riposo.

Nel lavoro, non preoccupatevi dell'incertezza o dell'insoddisfazione che qualche volta vi potrebbe prendere; trasformatela invece in pungolo, uno stimolo per impegnarvi ancora di più e fare meglio.

Leone: 'top del giorno'. Partirà all'insegna di una meravigliosa Luna in Leone questo vostro giovedì. Ad avere il massimo della positività, come facile intuire, sarà il comparto relativo all'amore, come anche agli affetti in generale. In amore, la Luna renderà speciale il giorno: sensibilità e gioia dei sensi riaffioreranno dando vita a momenti deliziosi, di intensa felicità amorosa. L'intesa di coppia sfiorerà la perfezione mentre i nuovi rapporti, specie quelli nati da poco, avranno tutta l'aria di essere molto coinvolgenti.

Così con il minimo sforzo potrete raggiungere gli obiettivi che vi stanno a cuore. Single, ci sarà una grande forza dentro di voi capace di spingervi ad allargare gli orizzonti sentimentali, indicandovi esattamente dove, come e quando cambiare, soprattutto come vi dovrete muovere. Amicizie e vita sociale sicuramente in primo piano. Nel lavoro, se avete un'attività di gruppo sarete favoriti da una splendida comunicativa, il che vi consentirà di intendervi alla perfezione con i collaboratori.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 28 ottobre, predice che partirà con una marcia abbastanza lenta questo giorno, rendendo questa parte della settimana un po' pesantuccia da affrontare. Tranquilli, tutto si assesterà da metà giornata in poi, arrivando a sera in piena positività.

In campo sentimentale, l'amore e la tenerezza degli affetti familiari vi renderanno socievoli, facendovi comunicare con spontaneità i vostri sentimenti. La persona amate in questo periodo risulta sempre al centro dei vostri interessi: capite che insieme tutto ciò che vi rende felice si ottiene solo seguendo i sogni d'amore di entrambi. Presto realizzerete insieme qualcosa di importante per il futuro. Single, questo giovedì sarà per voi buono, grazie alle influenze stellari: sarete di ottimo umore e riuscirete a trasmettere felicità e benevolenza a tutti quelli che vi stanno intorno. Organizzate un pranzo, una cena o semplicemente un film, da vedere in famiglia, giusto per vivere al meglio la giornata.

Nel lavoro, sarete frizzanti e pieni di entusiasmo: la possibilità di mettere in atto un desiderio che da tempo arde in voi potrebbe davvero realizzarsi.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 28 ottobre.