L'ultima settimana del mese prevede l'ingresso di Marte nel cielo dello Scorpione, il transito del pianeta rosso avrà degli effetti più o meno positivi per tutti i segni dello zodiaco. Mentre per i Pesci questo comporta vivacità e passione, per il Leone e il Sagittario significa prudenza e cautela sotto tutti i punti di vista. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 25 a domenica 31 ottobre 2021 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo della settimana dal 25 al 31 ottobre 2021

Ariete: l’ultima settimana del mese potrebbe rivelarsi faticosa per quanto riguarda la sfera interpersonale. Soprattutto nei rapporti tra genitori e figli potrebbero nascere dei contrasti. I vostri repentini cambi di umore complicano le cose anche in amore e nel lavoro. Bene il fisico.

Toro: in amore potrebbero nascere dei sospetti. Marte ci mette lo zampino e vi porta a muovervi con il piede di guerra. Evitate le scelte impulsive, fermatevi e razionalizzate. In ambito lavorativo ci sono ancora molti risultati da inseguire, ma potete già ritenervi soddisfatti per quanto fatto finora.

Gemelli: l’ultima settimana di ottobre è ideale dal punto di vista finanziario, è ottimo periodo per concludere un affare, avviare una compravendita o richiedere un finanziamento.

Serenità e passione in amore. Weekend spensierato, ideale per organizzare un breve viaggio.

Cancro: la settimana potrebbe iniziare con qualche malessere fisico. Ma con l'avvicinarsi del weekend grazie a Marte in posizione amica si può recuperare. In amore vi sentite amati e coccolati, anche gli incontri sono favoriti. Nel lavoro meglio fare un passo alla volta.

Leone: l’ultima settimana del mese potrebbe rivelarsi faticosa per il segno. L’oroscopo consiglia di guardarvi le spalle e tenere alla larga i falsi amici. Marte contro potrebbe mettervi ulteriormente i bastoni fra le ruote anche in amore. Ok il fisico.

Vergine: la nuova settimana potrebbe iniziare con qualche complicazione dal punto di vista pratico o burocratico.

Prendete un bel respiro, la soluzione è a portata di mano. È un momento di recupero per il fisico, energie e voglia di fare non mancano. Amore alle stelle.

Bilancia: settimana impegnativa per il lavoro, dove potrebbe presentarsi un rivale. In amore sono giornate di grandi emozioni e anche gli incontri sono favoriti. Dal punto di vista fisico l’oroscopo vi invita a fare un passo indietro, a ponderare le energie e a controllare l’alimentazione.

Scorpione: l’oroscopo della settimana lascia presagire buone stelle in ambito lavorativo e per quanto riguarda gli studi. L’arrivo di Marte nel vostro cielo porta energia e voglia di fare e anche la passione si riaccende in amore.

Sagittario: durante le giornate iniziali della settimana potrebbero esserci delle questioni da rivalutare per quanto riguarda l’ambito finanziario e patrimoniale.

Nel lavoro si possono invece aprire nuovi orizzonti e delle proposte interessanti potrebbero arrivare anche dall’estero. Marte in posizione contrastante vi invita a rallentare un po’ i ritmi.

Capricorno: durante queste giornate in ambito lavorativo potrebbe esserci un braccio di ferro con un ex socio o un nuovo collaboratore. Meglio agire con cautela e là dove è possibile rimandare gli scontri. Serenità in amore. Weekend spensierato e allegro.

Acquario: il consiglio delle stelle per questa settimana è quello di beneficiare delle vostre energie, della vostra vitalità per risolvere alcune questioni rimaste in sospeso. In ambito lavorativo potrebbero nascere delle tensioni con i soci ma nulla a cui non è possibile dar rimedio.

Weekend sereno e rilassante.

Pesci: l’oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate interessanti per quanto riguarda l’amore e i nuovi incontri. Ad aggiungere pepe a questo cielo già romantico si aggiunge l’ingresso di Marte in Scorpione che porta passione e vivacità all’eros. Bene la sfera lavorativa. Attenzione al fisico.