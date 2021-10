Per la giornata di domani, mercoledì 20 ottobre 2021, l’Oroscopo prevede qualche piccola novità per i nati sotto il segno dei Gemelli che li aiuterà a rafforzare il legame di coppia. Anche per il Leone e il Sagittario ci saranno tante nuove esperienze, mentre per i Pesci si riscontreranno dei piccoli malesseri.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di mercoledì.

L’oroscopo di domani: Gemelli ottimo in amore

1° Gemelli: avrete molti presupposti per fare per la coppia qualcosa di incredibile e straordinario che potrebbe farvi sentire più uniti che mai.

Secondo l’oroscopo, potreste avere molti vantaggi sul lavoro che vi porteranno più guadagni. Continuate così.

2° Leone: potreste trovare molte opportunità su ciò per cui avete tanto faticato nelle settimane precedenti, e la fortuna potrebbe trovare un posto speciale sul settore lavorativo. Al momento qualche piccola vicissitudine vi renderà molto felici.

3° Bilancia: fare un resoconto della vostra situazione sentimentale, soprattutto se siete single, vi metterà in condizione di voler sperimentare nuove sensazioni, specialmente se vorreste confessare il vostro amore a qualcuno che vi piace da tempo.

4° Toro: finalmente potrete dedicarvi ai vostri progetti con più serenità e dedizione, lasciandovi alle spalle ogni situazione che potrebbe compromettere il vostro umore quasi del tutto risollevato.

Con il partner arriverete a respirare più armonia.

Capricorno in ribasso

5° Sagittario: avrete qualche chance in più se avrete a che fare con un colloquio di lavoro o con un affare molto sostanzioso. Si potrebbero anche aprire nuove strade sul piano economico per poter far fronte ad alcune spese impreviste.

6° Capricorno: avrete una giornata sottotono che probabilmente proseguirà per qualche ora ad oltranza, non sarà del tutto perduto, soprattutto in amore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Avrete qualche piccola faccenda da sbrigare che però potrebbe prendervi molto tempo, secondo l'oroscopo.

7° Ariete: dovrete far fronte a molte situazioni che percepite come avverse, sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Il lavoro di squadra al momento non sarà molto proficuo, perciò è quello meno indicato per questo periodo.

8° Cancro: dovrete fare i conti con una gelosia che al momento sta impedendo al romanticismo di prendere piede nella vostra vita di coppia. Sicuramente un chiarimento con il partner potrà fare molto di più rispetto ad una riflessione puramente personale.

Scorpione in miglioramento

9° Scorpione: avrete finalmente un lieve rialzo dovuto principalmente alla vostra voglia di riprendere in mano alcune questioni irrisolte e per fare del vostro meglio per poter trovare una soluzione soddisfacente. secondo l'oroscopo avrete una serata tranquilla, nonostante qualche pensiero negativo.

10° Pesci: anche se avrete a che fare con un malessere abbastanza forte, potreste sentirvi abbastanza in forze per affrontare anche la sfida più difficile.

Però le vostre energie potrebbero “scaricarsi” altrettanto facilmente, secondo l’oroscopo.

11° Acquario: qualche situazione che vi sta stretta potrebbe influire negativamente sul vostro umore, e probabilmente l’intransigenza potrebbe inevitabilmente prendere piede sulla vostra quotidianità e in quella di chi vi circonda. Fate del vostro meglio sul piano finanziario.

12° Vergine: questa ricaduta potrebbe essere attribuita alle troppe faccende da sbrigare e neanche un po’ di tempo libero a vostra disposizione. In serata ci sarà una sfida che riuscirete ad affrontare soltanto con il lavoro di squadra.