L'oroscopo della giornata di domenica 10 ottobre vede un Leone piuttosto confidenziale dal punto di vista amoroso, mentre Giove in sestile a Sagittario permetterà di gestire bene le proprie risorse lavorative. Toro avrà modo di pensare con più ottimismo, soprattutto alla propria vita amorosa, mentre pensieri e dubbi potrebbero fluttuare nella mente dei nativi Gemelli. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 10 ottobre.

Oroscopo della giornata di domenica 10 ottobre 2021, segno per segno

Ariete: settimana che si chiude davvero bene per voi nativi del segno.

C'è voglia di ripartire, non solo in amore, e proverete a condividere più momenti della vostra vita insieme alla compagna o al compagno di vita. Se siete single non mancheranno incontri interessanti. Nel lavoro attenti: qualcosa potrebbe sempre andare storto a causa di Marte e Mercurio opposti. Pianificate al meglio la giornata. Voto - 7️⃣

Toro: avrete modo di pensare con maggior ottimismo, ora che la Luna non si trova più in una posizione negativa. In amore la vostra vita sentimentale scorrerà tranquillamente, per cui sentitevi felici. I cuori solitari saranno sempre onesti con tutti, ma attenzione, perché potrebbero rivelare qualcosa di troppo. Nel lavoro, se arrivano delle proposte valutatele bene prima di accettarle.

Voto - 7️⃣

Gemelli: Luna e Venere opposti portano pensieri e dubbi all'interno della vostra vita sentimentale, secondo l'oroscopo della giornata di domenica 10 ottobre. La cosa importante sarà non nascondere nulla alla vostra anima gemella. I single avranno bisogno dei propri spazi e della propria libertà, soprattutto se nati nella prima decade.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per quanto riguarda il lavoro andrete avanti spediti con le vostre mansioni, ma non con il vostro solito umore. Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale nel complesso valida per vivere una giornata positiva. In ambito amoroso sarete molto felici del vostro rapporto e di come riuscite a esprimervi liberamente nei confronti del partner.

Per quanto riguarda i single, gli amici per voi rimangono un punto di riferimento. Nel lavoro potreste agire in modo risoluto, ma fate comunque attenzione, perché potreste tralasciare qualche dettaglio importante. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale ottima grazie a Luna e Venere in trigono dal segno amico del Sagittario. Sarete piuttosto confidenziali nei confronti del partner, forse perché avrete bisogno di dirgli qualcosa d'importante. Per quanto riguarda i single la vostra personalità potrebbe essere apprezzata da qualcuno in particolare. Nel lavoro Giove continua a mettervi i bastoni tra le ruote, ma con Marte e Mercurio favorevoli potreste riuscire a rimediare. Voto - 8️⃣

Vergine: con questo cielo così cupo purtroppo non ci siamo.

Secondo l'oroscopo, Luna e Venere hanno deciso di mettersi contro di voi e in ambito amoroso sperare in momenti ricchi di romanticismo sarà quasi impossibile. Se siete single non lasciatevi trascinare dal vostro stato d'animo negativo. Un po’ meglio in ambito lavorativo, anche se farete il vostro dovere quasi in modo passivo, senza impegnarvi più di tanto. Voto - 5️⃣

Bilancia: periodo sicuramente fortunato dal punto di vista sentimentale. Se siete single le vostre perplessità verranno meno quando riuscirete ad avvicinarvi di più alla persona che vi piace. Se invece siete già impegnati, sarà il momento più adatto per programmare qualche interessante e romantico progetto di coppia. In ambito lavorativo state attraversando il vostro periodo migliore e chiaramente le vostre aspettative saranno molto alte.

Voto - 9️⃣

Scorpione: il vostro cuore e la vostra vita sentimentale avranno bisogno di una scossa. Secondo l'oroscopo della giornata di domenica 10 ottobre questo cielo ha dato tutto per voi, dunque sarà compito vostro tenere viva la vostra relazione di coppia e sicuramente ci riuscirete. Se siete single rimediare un appuntamento sarà facile, se riuscirete a dare un'ottima prima impressione. Per quanto riguarda il lavoro siete in attesa di novità, ma nel frattempo sarà meglio impegnarvi di più con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: ottimo cielo per quest'ultima giornata della settimana. Secondo l'oroscopo, in ambito lavorativo potrete contare ancora su Giove in sestile, che vi permetterà di gestire al meglio le vostre risorse, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda i sentimenti state vivendo una fase di forte stabilità con il partner, utile se volete mettere in piedi ambiziosi progetti. Se siete single l'amore per voi rimane un pensiero fisso e farete di tutto pur di riuscire a trovarlo. Voto - 9️⃣

Capricorno: un oroscopo che vi darà discrete soddisfazioni in questa domenica. In amore respirerete momenti intensi con il partner. Anche nella quotidianità proverete forti emozioni, che custodirete nel vostro cuore. Se siete single potreste aspettarvi momenti davvero piacevoli e forse inaspettati. Nel lavoro ci sarà molto da fare e purtroppo, con Marte e Mercurio negativi, non sarà facile portare tutto a termine. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale che lentamente torna ad accendersi e regalarvi momenti romantici.

Con la Luna e Venere in ottimo aspetto è tempo di riconciliazione e di riprendere ad amare disinteressatamente il partner. Per quanto riguarda i single è il momento di portare fuori il coraggio e farsi avanti. Settore professionale che rimane ottimale anche in questa domenica. Impegno e costanza sono la chiave del vostro successo e i risultati che ottenete sono la prova. Voto - 8️⃣

Pesci: non un cielo particolarmente eccezionale per voi nativi del segno. In amore anche l'astro argenteo si mette contro di voi, rendendo le cose con il partner davvero difficili. Se siete single trovare l'amore sarà impossibile come vincere alla lotteria. In ambito lavorativo qualche piccola soddisfazione arriva, ma ci vorrà ancora tanto impegno se volete fare di più. Voto - 6️⃣