Per il fine settimana di Halloween, sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021, l’Oroscopo prevede tantissimo divertimento per i nati sotto il segno del Toro e molto romanticismo per i nati sotto il segno del Capricorno. I segni di terra troveranno tutti sollievo, perché anche il Vergine avrà dei momenti in cui la tensione si allenterà. La Bilancia e l’Acquario saranno due segni in particolare che rimarranno stabili nelle posizioni di mezzo.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni del weekend di Halloween.

L’oroscopo del weekend: divertimento per Toro

1° Toro: finalmente troverete del divertimento allo stato puro, nel corso di queste festività di Halloween. L’oroscopo si prospetta decisamente favorevole per alcuni risvolti sul lavoro davvero molto significativi, ma anche per un interesse verso una persona che vi farà battere il cuore.

2° Capricorno: questo Halloween si prospetta decisamente romantico secondo l’oroscopo. Queste giornate vi porteranno molta sintonia con il partner, degli incontri che potrebbero cambiare la vostra vita sentimentale se siete single ma anche una vera e propria armonia inscalfibile in famiglia.

3° Scorpione: la serata di Halloween si prospetta molto divertente ma anche interessante, sia per le coppie già datate che per i single.

Difatti, gli incontri potrebbero rivelarsi molto produttivi non soltanto per potenziali amicizie.

4° Cancro: avrete dei momenti da vivere in famiglia, con un fine settimana che prevede non soltanto una grande collaborazione all’interno delle mura domestiche, ma anche due serate molto imprevedibili e divertenti. Anche con le amicizie ci sarà molto svago, specialmente con quelle di vecchia data.

Amicizie per Bilancia

5° Bilancia: le amicizie saranno il punto focale di queste festività, dunque siate sempre disponibili e sinceri con quegli amici che vi hanno sempre sostenuto. Divertirvi sarà doveroso nella giornata di domenica, soprattutto dopo una settimana così intensa sul piano familiare e lavorativo.

6° Acquario: questo sarà un weekend praticamente diviso in due, se da una parte avrete una giornata di sabato decisamente impegnativa, ma anche gratificante dal punto di vista professionale, dall’altra la domenica potrebbe essere portatrice di novità e situazioni interessanti che concernono la sfera emotiva.

7° Vergine: l’atmosfera in famiglia sarà un po’ traballante, forse con qualche lieve tensione che potrebbe non sciogliersi facilmente. Però sarete disposti a passare sopra per determinate questioni che vi hanno messo in agitazione o in ansia.

8° Sagittario: la tensione di queste giornate potrebbe trovare un allentamento se avete occasione di dialogare in maniera costruttiva con il partner. Impegnarvi a non essere troppo schivi nemmeno con le amicizie sarà un gesto molto apprezzato da chi sta attorno a voi per gran parte di queste due giornate.

Gemelli in basso

9° Leone: dovrete cercare di calibrare le parole da utilizzare nel corso di queste due giornate, perché i contrasti già forti sul lavoro potrebbero intensificarsi in un momento che già di per sé potrebbe essere molto critico per la carriera.

Secondo l’oroscopo avrete due serate di relax.

10° Gemelli: purtroppo un affare non andrà come vorreste, o comunque non trovare quel margine di guadagno che probabilmente potrebbe fare al caso vostro. Avrete qualche punta di stress che al momento potrà essere smaltita soltanto con il riposo.

11° Ariete: ora come ora vi servirà semplicemente ricaricare le batterie per poter ripresentarvi più forti di prima sotto il profilo professionale, mentre in amore probabilmente ci sarà del gelo che per adesso potrebbe rimanere tale.

12° Pesci: questo weekend in solitudine potrebbe essere motivo di forte nervosismo, di stress che emergerà con dell’irritabilità o comunque con un senso di fastidio e di insoddisfazione. Fate in modo che le serate trascorrano più serenamente possibile.