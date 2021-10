L'oroscopo del mese di novembre 2021 è pronto a servire le previsioni zodiacali del nuovo mese. Novembre si sa, è il mese che anticipa quello con il Natale, quindi è da ritenersi importante per iniziare a pensare a cosa regalare a parenti, amici, persone amate. Novembre è anche il mese "triste" per antonomasia, vista la ricorrenza della festività di Ognissanti che anticipa di un giorno quella del 2 novembre, ricorrenza della commemorazione dei defunti. Il colore del mese è il viola.

Tanti i segni fortunati: l'Oroscopo del mese di novembre preannuncia un periodo di buone opportunità in ambito lavorativo per alcuni segni, per altri in arrivo belle notizie in campo sentimentale.

Presi da obiettivi ambiziosi, molti di voi non daranno molto spazio ai sentimenti: attenzione a non pentirvene! Forse dovreste ricordarvi che quando avete degli imprevisti l’ottima intesa con il partner vi aiuta a superarli, per cui non fate gli egoisti. Provate a lasciare in disparte le preoccupazioni che più volte hanno tentato di mandare in tilt la vostra serenità. Novembre probabilmente sarà un periodo di minor passionalità, ma “addolcito” da altissimi livelli di complicità e scambio mentale con la persona amata.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico del mese approfondiamo gli influssi astrali del periodo individuando i principali aspetti planetari di novembre.

Astrologia del mese: il cielo di novembre

Il mese di novembre 2021 vedrà un momento di riflessione . Di seguito scopriamo gli aspetti astrali più importanti del nuovo mese, ovviamente tralasciando i transiti lunari che in media avvengono tre volte a settimana:

Il Sole entra in Vergine il 22 agosto;

entra in Vergine il 22 agosto; Luna nuova in Leone l'8 agosto;

nuova in Leone l'8 agosto; Luna piena in Acquario il 22 agosto;

Mercurio entra in Vergine l'11 agosto e poi in Bilancia il giorno 30;

entra in Vergine l'11 agosto e poi in Bilancia il giorno 30; Venere in Bilancia il 16 agosto;

in Bilancia il 16 agosto; Giove e Saturno risulteranno retrogradi per tutto il mese.

Oroscopo del mese di novembre 2021, da Ariete a Vergine

Ariete - Le previsioni dell'oroscopo di novembre indicano un mese che inizia con ottime prospettive: in amore avete ritrovato un equilibrio, la salute è ottima e voi splendete di una nuova luce che saprete usare al meglio anche nel lavoro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Finalmente questo mese vi porta cose interessanti, siete stati troppo in sofferenza nei mesi scorsi per alcune situazioni familiari che non si risolvevano ora potete respirare. Il sentimento è accanto a voi e vi donerete con passione. Consigliato iniziare nuovi hobby. Fisico in ripresa e stabile la salute in generale

Toro - Le stelle per voi hanno un messaggio fin troppo chiaro, estremamente preciso, come piace a voi.

Astri che vi raccomandano di passare all’azione, di dare una forma e uno scopo pratico alle idee, a tutte quelle intenzioni capaci di regalare felicità e serenità. La stagione estiva è stata all’insegna di sogni e progetti per un futuro che vi è apparso improvvisamente inevitabile, quasi vicino. Ora è tempo di distinguere, di scegliere ciò che può diventare vero e ciò che, invece, rimarrà nel cassetto delle speranze.

Gemelli - Purtroppo in questo mese vi toccherà fare i conti con alcune situazioni rimaste in sospeso di vecchia data. In amore vi si chiede un piccolo sforzo per rilanciare progetti futuri, spesso ritardati a programmare, creando tensione nel rapporto. Portate ancora un po’ di pazienza: a partire da metà novembre le giornate saranno meno pesanti e più costruttive, avrete alcune possibilità che da tempo si son fatte desiderare, specie in affari e sul lavoro.

Presto otterrete ottimi risultati con efficaci prospettive per il prossimo futuro. Venere in posizione sfavorevole agita gli animi e insinua dubbi nella vita di coppia. Il denaro invece vi farà una piacevole sorpresa.

Cancro - Mese di novembre un po' irrequieto. La bella notizia è che Giove in Acquario (fortuna, ricchezza, ottimismo, espansione, abbondanza) procede dal 23° al 25° grado del settore e potrebbe regalare a voi del segno una buona occasione da sfruttare in ambito sentimentale o in famiglia. Ma i pianeti dell'amore (Luna, Venere), per i nati negli ultimi giorni del segno sono abbastanza dispettosi. E così la vostra suscettibilità passerà spesso i livelli di guardia. Quando ciò avverrà niente di meglio che affidarsi all'intuito per trovare una soluzione geniale ai vostri problemi.

Non mancano i momenti dove si accende il gusto delle litigata unito a una esuberante passione erotica, che vi fanno vivere qualche notte incendiaria.

Leone - Si profila per voi Leone un mese di novembre sicuramente provocante ad ogni livello. La prima parte del periodo, fino alla 15ina si presume possa essere davvero lussureggiante, con la passione ai massimi livelli. Se siete single non dubitate dei vostri sentimenti ma buttatevi in una cascata di baci e carezze da dare o da ricevere. Il partner per molti del segno potrebbe compiacersi per il vostro focoso comportamento, regalando un periodo di emozionanti sorprese. Preparatevi a passeggiare in città, al parco giochi o in riva al mare al tramonto del sole: l'importante sarà farlo mano nella mano.

Il lavoro appassiona e coinvolge: nuove esperienze anche con progetti in aree internazionali.

Vergine - Le stelle di novembre 2021 offrono energie straordinarie per migliorare la vita a due attraverso la complicità del cuore e della mente, e per mezzo di una sessualità travolgente. Avvertirete sulla pelle un'alta tensione erotica che sarà bene non frenare con un insani atteggiamento di passività. Giorni e notti particolarmente eccitanti potrebbero prendere corpo nelle giornate cadenti di venerdì, sabato e domenica, per tutto il mese! E se il vostro più grande desiderio fosse quello di fare sul serio (matrimonio, convivenza, figli), questo potrebbe essere uno dei mesi più adatti a tali scopi.

Nel lavoro riuscirete a vedere molte cose da una prospettiva diversa dal solito, cogliendo aspetti inconsueti anche nelle situazioni più banali.

Previsioni zodiacali di novembre 2021 da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche del mese di novembre indicano in Venere e Giove due potenziali pianeti positivi per il segno. Questi invitano a deporre ogni bellicosità e continuare a essere tutto seduzione e complicità soprattutto in coppia. Nella parte centrale del mese e in particolare nei giorni critici del 13, del 15 e del 19 novembre, vi conviene attenervi alle regole della buona convivenza: lasciate correre eventuali screzi o battibecchi. Per i restanti potrete contare su un'intrigante euforia da condividere possibilmente con il partner ufficiale.

Non sprecate i giorni e soprattutto le notti del 3, 4, 5, 9, 17, 18, 26, 27, 28 del mese di novembre: approfittate dei buoni influssi astrali per scoprire (o riscoprire) piaceri inediti. Lavoro stabile.

Scorpione - La passione e l'amore in risalita a novembre. A molti del segno darà la possibilità di fare il punto della situazione. Molti sistemeranno cose che in coppia non funzionano con conseguenti tensioni e spiegazioni, mentre per altri c’è la riscoperta della passione con il partner, una rinnovata complicità. Se ancora siete cuori solitari, sarete alla ricerca del grande amore e i pianeti – in particolare tra la seconda e la terza decade del mese – potrebbero esaudire questo desiderio. La forma fisica sarà ottima, avrete splendide energie, sarete pieni di risorse e, dunque, non avrete problemi ad affrontare impegni, oppure ad assumervi maggiori responsabilità nel lavoro.

Sagittario - Le predizioni astrali del prossimo mese di novembre preannunciano sicuramente buono il periodo. Finalmente gira il vento sul vostro segno. Novembre per i nati sotto il segno dell’Ariete è il mese giusto per rilassarsi. Basta pensare alla barca, alla pesca, agli ami e alle reti, è il momento per dedicarvi a voi. Starete in famiglia, vi dedicherete alla casa e agli amici. Cosa che non facevate da tempo e che vi riempirà il cuore di gioia. Rimarrete inizialmente spiazzati ma gioiosi per questo cambio improvviso di clima, ma come sempre saprete puntare su un buon equilibrio personale. Riprendete a fare ciò che amate fare oppure quello che vorreste fare e non avete mai osato fare.

Capricorno - In questo mese di novembre si profila un periodo poco positivo: cielo un po’ nuvoloso, con Venere e Marte ostili che creano malumore e scarsa voglia di dilettarsi nelle cose di routine, specie in cucina.

Le questioni di cuore sembrano affliggervi con una certa intensità. Meglio allora trovare consolazione sfogandosi con una persona amica o, in mancanza, con una buona tazza di cioccolato o una profumata costina alla griglia. Sebbene stanchezza e distrazione vi affliggeranno nel corso della prima metà del mese, non vi faranno difetto intraprendenza e fascino i quali vi forniranno le armi vincenti per raggiungere i traguardi che vi stanno a cuore. Allargherete la vostra sfera d’influenza in ambito lavorativo, come una ciambella che lievita in forno, espandendo il profumo tutt’intorno a voi.

Acquario - Mese particolare questo di novembre. Particolare perché le energie in gioco non consentono di classificare tutto in termini di bianco o nero, bello o brutto, positivo o negativo.

Con Marte di transito nell’ottava casa, la zona dell’oroscopo legata ai cambiamenti inaspettati, alle crisi personali che producono una metamorfosi interiore ed esteriore, al passaggio da una realtà ad un’altra (non a caso è considerata la casa dell’occulto) è possibile che questo mese dobbiate trovare il coraggio di compiere qualche rischio. La monotonia spesso compare nel rapporto amoroso. I teneri momenti tra i due, non sono più come una volta. Sicuramente un po’ di dialogo non guasterebbe. Anche una bella vacanza potrà essere terapeutica per entrambi.

Pesci - L'oroscopo di novembre presenta un mese all'apparenza da dedicare al riposo e alla famiglia: baita in montagna, castagne, funghi e tanto sano divertimento.

In risalita il rapporto con partner, figli, parenti stretti e amici di lunga data, in attesa delle agognate vacanze di Natale, quando splenderanno luci più accecanti e inebrianti. In alcuni casi il periodo sarà un po’ bizzarro e dai contorni incerti in cui si possono mescolare irrequietezze affettive e voglia di sentimento. Prima di prendere decisioni importanti per un nuovo amore, o per finire una storia, riflettete a fondo. Per molti single verrà presto l’ora di doversi impegnare seriamente. Nel lavoro pianeti capricciosi vi provocano e addirittura vi imbrogliano secondo il momento. Siate molto precisi, attenti e soprattutto prudenti.