L'oroscopo del mese di novembre prevede un Toro più romantico e pieno di passione, ora che Venere entra in Capricorno, mentre il Cancro sarà più razionale e attivo in ambito lavorativo. Difficoltà in arrivo per il Leone, che potrebbe faticare a gestire i propri progetti, mentre la vita quotidiana dei nativi della Vergine inizia a riprendersi e essere nuovamente soddisfacente.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di novembre per la prima sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo del mese di novembre 2021, prima sestina

Ariete: inizia l'autunno, le temperature si abbassano, così come la vostra voglia di amare.

Secondo l'oroscopo infatti, Venere si metterà in quadratura dal segno del Capricorno, tirando via quel vostro romanticismo e ottimismo. Se siete impegnati dunque dovrete trovare un motivo per amare il partner come avete fatto finora, e regalargli momenti felici. Fidatevi che ne varrà la pena vivere ancora per un po’ tante emozioni, ma dovrete provarci. Se siete single non ci saranno belle novità, ma voi continuerete a nutrire forti speranze d'amore, e per questo dovrete continuare a crederci. Per quanto riguarda il lavoro Marte e Mercurio finalmente si fanno da parte. Arrivano quindi nuove idee da sviluppare, e risorse a sufficienza grazie a Giove in sestile. Ciò nonostante non prendete le situazioni di petto, e siete sempre razionali.

Voto - 7️⃣

Toro: l'oroscopo del mese di novembre vedrà l'arrivo di Venere in ottimo aspetto. Dal punto di vista sentimentale la vostra vita di coppia inizia a prendere una bella forma. Vi sentirete liberi di amare il partner nel modo che ritenete più opportuno, e dal vostro rapporto otterrete tanto, tantissimo. Se siete single alcuni potrebbero innamorarsi, e se sapranno gestire la situazione, potrebbero dare vita a una nuova storia d'amore, che potrebbe durare a lungo.

Per quanto riguarda il lavoro purtroppo la situazione va di male in peggio. Marte e Mercurio si troveranno in opposizione dal segno dello Scorpione, e sarà allora che dovrete saper giocare le vostre carte per evitare confusioni e momenti negativi. Voto - 7️⃣

Gemelli: la configurazione astrale si riprende e ricomincia a dire la sua in ambito sentimentale.

Venere smette di creare problemi, e presto sarete in grado di trovare il giusto equilibrio tra amore e dovere nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single potreste decidere di cambiare direzione e intraprendere un nuovo percorso nella vostra vita, sperando che possa rivelarsi migliore. Il settore professionale rimane stabile nonostante Marte e Mercurio non siano più in una posizione ottimale. Giove infatti rimane in trigono, e in ogni caso, sarete in grado di portare avanti efficacemente i vostri progetti, e mettere a punto una strategia valida per gestirvi al meglio durante le prossime giornate lavorative. Voto - 8️⃣

Cancro: l'arrivo di Venere nel segno del Capricorno smorza il vostro entusiasmo come se fosse arrivata all'improvviso una brutta notizia.

Secondo l'oroscopo però, non sarete soli. Un ottimo Sole sarà in Scorpione pronto a darvi una mano e farvi ragionare. Lasciate perdere dunque il vostro istinto, ma se amate davvero il partner, allora il vostro cuore saprà sicuramente dove indirizzarvi. Per quanto riguarda i single cercate di non cedere a inutili tentazioni, perché non vi porteranno lontano. In ambito lavorativo invece questo cielo si accende, e vedrà i pianeti Marte e Mercurio venire in vostro soccorso. Gli affari prenderanno la giusta direzione, grazie a un atteggiamento più razionale, acquistando maggior fiducia e serenità in voi stessi. Voto - 7️⃣

Leone: arrivano alcune difficoltà per i nativi del segno secondo l'oroscopo del mese di novembre.

Per quanto riguarda la vostra carriera professionale infatti, Marte e Mercurio si metteranno in quadratura dal segno dello Scorpione, rendendo difficile gestire i vostri progetti. La situazione infatti non è delle migliori, considerato anche Giove opposto, dunque attenzione alle scelte che andrete a prendere. Per quanto riguarda i sentimenti, Venere non è più in trigono, ciò nonostante tra voi e il partner ci sarà abbastanza stabilità, e i consigli della vostra anima gemella potrebbero rivelarsi preziosi. Se siete single sarete comunque in grado di fare le vostre scelte romantiche, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 6️⃣

Vergine: mese in risalto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

L'arrivo di Venere nel segno del Capricorno mette a punto un quadro astrologico ottimale, perfetto per recuperare terreno in amore e vivere intense emozioni tutte da dedicare alla vostra anima gemella. Se siete single abbandonate il rancore, e se avete ancora una possibilità, siete in tempo per riprendere un rapporto per voi davvero importante. Settore professionale che vi riserverà qualche soddisfazione grazie a Marte e Mercurio in sestile dal segno dello Scorpione. Affronterete nuove iniziative con cautela, e vi impegnerete al massimo affinché i vostri progetti vadano come previsto. Voto - 8️⃣

L'oroscopo del mese di novembre continua con la seconda sestina dello zodiaco, dal segno della Bilancia al segno dei Pesci.