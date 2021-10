L'oroscopo del mese di novembre vede una sfera sentimentale decisamente più confortevole e piacevole per i nativi Pesci, grazie a Venere che si troverà in sestile, mentre Capricorno avrà modo di amplificare e fortificare il proprio rapporto con il partner. Marte e Mercurio si sposteranno in Scorpione, permettendo una lenta ma decisa risalita in ambito lavorativo, mentre Bilancia potrebbe iniziare a vedere tutti i limiti del proprio rapporto. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di novembre per la seconda sestina dello zodiaco.

Oroscopo e previsioni del mese di novembre 2021, 2ª sestina:

Bilancia: dopo un’estate ricca di colpi di scena e romanticismo, ecco che questo cielo ha deciso di voltarvi le spalle.

Non sarà per molto, ma secondo l'oroscopo di novembre il pianeta dell'amore Venere si troverà in quadratura dal segno del Capricorno. Potreste dunque iniziare a vedere tutti i limiti della vostra relazione di coppia e la situazione non sarà delle migliori. Per quanto riguarda i cuori solitari ecco che l'amore non sarà più al centro dell'attenzione. Subentreranno infatti nuovi pensieri nella vostra testa e non ci sarà tanto spazio per i sentimenti. Settore professionale che invece continua a convincere, nonostante Marte e Mercurio non saranno più nel segno. Infatti potrete sempre avvalervi di Giove e Saturno per mettere in piedi idee veramente ottime. Voto - 6️⃣

Scorpione: novembre è il vostro mese e secondo l'oroscopo sarà di netta ripresa, soprattutto in ambito lavorativo.

Marte e Mercurio arriveranno nel vostro segno zodiacale e vi permetteranno di ottenere qualche soddisfazione. Ricordatevi però che Giove è ancora in quadratura, dunque siate razionali, ma soprattutto pazienti. Per quanto riguarda i sentimenti Venere si metterà in sestile dal segno del Capricorno e l'intesa tra voi e il partner è destinata nuovamente ad accendersi.

Se siete single proseguono impegni e progetti, ma forse potrebbe arrivare un piacevole imprevisto. Voto - 8️⃣

Sagittario: Venere lascerà il vostro cielo secondo l'oroscopo del mese di novembre. Peccato perché vi stavate abituando a tanta magia e romanticismo nella vostra vita di coppia. In ogni caso con il partner avrete vivrete piacevoli momenti insieme, ma dovrete fare qualcosa per portare avanti il vostro rapporto, con nuovi progetti da fare insieme.

Se siete single sarete ottimisti e pieni di speranza, con quella voglia di vivere ogni giorno con grande entusiasmo. Settore professionale che vedrà un cielo ideale per sviluppare al meglio i vostri progetti. Anche se Marte e Mercurio si metteranno alle vostre spalle, Giove vi darà abbastanza risorse per gestire bene i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: l'oroscopo del mese di novembre vedrà l'arrivo del pianeta Venere nel vostro segno zodiacale. Dal punto di vista sentimentale vi attendono momenti d'oro e voi per primi sarete chiamati ad amplificare e rafforzare il legame che tiene uniti voi e il partner. Se siete single questo cielo sarà più che adatto per vivere nuove avventure e forse tra queste potrebbe essercene una romantica.

Anche in ambito lavorativo la situazione sarà destinata a migliorare. Marte e Mercurio si metteranno in sestile dal segno dello Scorpione e per questo motivo potreste avere qualche idea valida per mettere a segno discreti successi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Acquario: settore professionale che dopo tanto tempo vedrà qualche scricchiolio. Marte e Mercurio si troveranno in quadratura e le vostre strategie lavorative potrebbero non essere più così efficaci. Giove e Saturno rimarranno in buon aspetto e l'esperienza accumulata farà sicuramente differenza, ma in ogni caso un po’ di prudenza e razionalità saranno caldamente consigliate per continuare a tenere una posizione di leadership.

Per quanto riguarda i sentimenti i rapporti con il partner saranno piuttosto stabili e la vostra anima gemella potrebbe darvi consigli particolarmente utili per risolvere alcuni vostri problemi. Se siete single trovare l'amore rimane un pensiero fisso nella vostra mente e anche se questo cielo non è eccellente, rimane comunque valido per provare a cercare la vostra anima gemella. Voto - 7️⃣

Pesci: finalmente tornerete a parlare di sentimenti. Secondo l'oroscopo del mese di novembre arriveranno quelle giornate d'autunno piovose che tanto vi piacciono e che trascorrerete in compagnia della vostra anima gemella. Giornate che vi scalderanno il cuore e che, con Venere in buon aspetto, saranno molto piacevoli e romantiche.

Per quanto riguarda i cuori solitari forse potreste sembrare ancora un po’ timidi, impacciati, ma l'amore arriverà anche per voi e quando lo troverete sarà fantastico. Miglioramenti in arrivo anche per quanto riguarda il lavoro, ora che Marte e Mercurio vi assistono dal segno dello Scorpione. Tornare ai vertici sarà difficile, ma sarà un’impresa alla vostra portata. Voto - 8️⃣