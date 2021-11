Le previsioni zodiacali di martedì 2 novembre 2021 sono di nuovo presenti all'appuntamento quotidiano. In campo le previsioni zodiacali interessanti i segni della prima tranche dello zodiaco. Vediamo di dare una breve anteprima su chi, tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, avrà il piacere di avere il pieno supporto da parte dell'Astrologia. Diciamo subito che ad avere una giornata ottima saranno coloro nativi del Cancro e della Vergine, segni valutati con cinque stelle. In difficoltà nel periodo invece, Gemelli e Leone, rispettivamente considerati con tre e due stelline indicanti i periodi negativi.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 2 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline del 2 novembre, primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Cancro, Vergine;

2° posto - ★★★★: Ariete, Toro;

3° posto - ★★★: Gemelli;

4° posto - ★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 2 novembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 2 novembre al segno dell'Ariete indica un inizio di giornata non proprio come nelle attese. Tranquilli, in seguito tutto tornerà a girare positivamente restituendo colore e passione al periodo. In amore, le stelle a favore vi condurranno in un vortice di emozioni che renderanno così, magica la vostra giornata.

Vi sentirete avvolti dal romanticismo e dalla passione, mentre Venere renderà la vita di coppia molto appagante e serena. Single, il cielo illuminerà il settore delle amicizie e vi farà trascorrere una piacevole giornata in compagnia di tante persone che vi vogliono bene e che sono sempre felici di poter trascorrere un po' di tempo in vostra compagnia.

Il vostro cammino sentimentale è decisamente migliorato, se tenete molto ad una persona in particolare dovrete accelerare i tempi per non farvela sfuggire e dichiararvi apertamente. Nel lavoro, martedì ideale per rialzare le vostre quotazioni, dateci dentro, perché le prospettive sono ottime! Se lavorate alle dipendenze altrui, il cielo del giorno propone consolidamenti da un punto di vista professionale; maggiori responsabilità, è vero, ma anche maggior potere.

Toro: ★★★★. Questo martedì senz'altro avete a portata di mano, se non tutto il necessario, quasi ciò che serve. Potrete contare su un partner presente e affettuoso, figli (se presenti) capaci di rendervi orgogliosi e amici abbastanza disponibili, sempre pronti a dare una mano. In campo sentimentale, la vostra giornata migliorerà di ora in ora, grazie all'appoggio delle stelle: vi sembrerà di vivere in un'atmosfera fiabesca, mentre il partner vi potrebbe stupire con una sorpresa molto romantica. Single, tirate un sospiro di sollievo e ingranate la marcia superiore, perché i riflettori stellari si accenderanno sul settore sentimentale e, se aspettavate il momento giusto per strappare una promessa o mettere in cantiere un progetto importante, fatevi avanti perché potrebbe essere questo il momento adatto per iniziare.

Nel lavoro, sfoderate tutta la vostra abilità organizzativa, programmate il vostro lavoro come solo voi sapete fare. Quando vi ci mettete davvero, siete sempre orgogliosi dei risultati. Grazie ad un senso pratico notevolissimo potrete dare una sistemazione definitiva a non poche questioni.

Gemelli: ★★★. Secondo quanto estrapolato dall'Astrologia sul segno, la Luna creerà malumore o intoppi, come corse stressanti, oggetti smarriti misteriosamente o situazioni non di vostro gradimento. Sarà così difficile portare a termine le incombenze, soprattutto se le persone non vorranno collaborare. In amore, a volte anche i familiari più cari insieme al partner possono procurarci una delusione. Ma la colpa non è solamente loro ma anche nostra, poiché le aspettative forse sono più alte del consentito.

È quello che potrebbe capitare a voi in questi giorni. Molte coppie poi, vivranno questa giornata con un po' di ansia da prestazione, come se dovessero per forza dimostrare qualcosa non soltanto al partner, ma anche alle persone che gironzolano intorno. Single, la riservatezza non è mai troppa, quindi fate bene a non sbandierare ai quattro venti certi progetti. Se però avete dei dubbi sul modo più opportuno di agire, non abbiate timore di confidarvi con una persona amica, magari che gode della vostra fiducia: vedrete che vi darà un ottimo consiglio. Nel lavoro, vi alzerete col piede sinistro. Forse rallenterete le vostre iniziative professionali, aumentando l'inquietudine e quindi la svogliatezza e la distrazione.

Oroscopo e stelle di martedì 2 novembre

Cancro: ★★★★★. La giornata di martedì si prevede possa partire in tutta tranquillità per voi nativi. Dal carattere puntiglioso su tutto e sempre pronti a usare davvero il "bilancino", in molti vi lascerete un po' cullare dal periodo. Per i sentimenti, le stelle saranno i vostri portafortuna: infatti, rappresentano un'energia così forte che vi permetterà di osare anche ciò che di solito temete. Così l'amore potrà vincere su ogni cosa: qualcuno vi inviterà a progettare un viaggio; appena potete, fatelo con il vostro partner. La vostra sensualità verrà esaltata da disegni planetari che vi vedranno pieni di nuove curiosità e di iniziative frizzanti. Il partner vi offrirà finalmente comprensione, affetto e tanta dolcezza.

Single, lasciatevi andare all'amore e vedrete che intorno a voi accadranno prodigi incredibili, magie fantastiche; per esempio, saprete attrarre a voi i pensieri degli altri, come calamite. Allora, adoperatevi per attirare anche gli sguardi di chi vi piace seriamente. Nel lavoro, è il momento di spingere sull'acceleratore per raggiungere un traguardo importante: non mancheranno idee e opportunità per valorizzare la vostra attività professionale e si potrebbe riaprire una trattativa che sembrava essersi interrotta.

Leone: ★★. Una giornata valutata con il "ko", dunque abbastanza inaspettata. A restarci male soprattutto i tanti amici del segno che non hanno avuto modo nei giorni scorsi di poter consultare l'oroscopo della settimana.

In amore, se non volete rovinare l'armonia del rapporto di coppia, siate più comprensivi nei confronti del partner. Ciò non significa che dovete essere sempre d'accordo con chi amate, ma almeno cercate di ascoltare le sue motivazioni. In alcuni casi un cielo dispettoso si divertirà a provocare qualche difetto di comunicazione con le persone che avete accanto, creando un certo malumore. Single, troppa stanchezza vi renderà pigri e spenti, meglio evitare sforzi eccessivi che potrebbero ulteriormente gravare sulla situazione e, se, il vostro stato emotivo altalenante vi mettesse stanchezza e un po' di ansia, sfogatevi facendo attività fisica o organizzando un'uscita con gli amici. Nel lavoro, se vi sarà possibile rimandate ai prossimi giorni decisioni importanti.

E' arrivato il momento di esigere rispetto da chi non ve ne porta.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 2 novembre, in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica un giorno molto positivo per voi del segno. In campo sentimentale, appena possibile le coppie potrebbero organizzare e partire per un piccolo viaggio. Magari ritornare in un posto dove si è già stati bene, l'importante sarà ricordare l'uno all'altro quanto sia stato e quanto continui ad essere bello, stare insieme. Single, il cielo odierno, fantastico, vi concederà l'impossibile anche in amore. Così sarà movimentata e piacevole la serata: un colpo improvviso di acceleratore vi potrebbe portare a trovare pace e consolazione tra le braccia di un nuovo amore, rendendovi finalmente felici e sereni.

Nel lavoro, il giorno vi sorriderà grazie a un cielo amico, promotore di slanci e di ottimismi. Avrete consapevolezza delle vostre qualità che vi metteranno in grado di compiere i passi e gli interventi giusti per ottenere ciò che vi proponete.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 2 novembre.