La prima settimana del mese di ottobre sta ormai giungendo al suo termine e si prepara a lasciare il posto a un periodo nuovo.

L'Oroscopo della settimana da lunedì 11 a domenica 17 ottobre preannuncia infatti il sopraggiungere di momenti ottimali per coloro nati sotto al segno dell'Acquario, considerando quasi tutte le sfumature della quotidianità. I nativi del Toro avranno la possibilità di recuperare le energie fisiche e mentali per poter affrontare le varie avversità che si paleseranno lungo il cammino, così come il segno dei Gemelli dovrà prepararsi ad affrontare qualche piccolo problema a livello sentimentale.

Sfortunatamente, anche i Pesci non avranno modo di godersi appieno le prossime giornate, ma ciò permetterà loro di analizzare le varie situazioni ed apporvi miglioramenti.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

L'oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - la fortuna ha finalmente deciso di volgere il proprio sguardo in direzione dell'Ariete, rendendo così magici molti dei momenti che trascorrerà in compagnia della persona amata. Organizzare una gita fuori porta, o semplicemente qualcosa di diverso dal solito, aiuterà a rafforzare un rapporto già di per sé forte e duraturo. I sentimenti verranno messi a nudo e la fiducia reciproca si evolverà ad un livello superiore.

Ottime notizie anche in ambito lavorativo.

Toro - secondo quanto anticipato dall'oroscopo, la seconda settimana di ottobre servirà al Toro per recuperare le energie fisiche e mentali che ha dovuto spendere durante le giornate appena trascorse. La felicità del partner, assieme a quella delle persone amate, verrà messa al primo posto e permetterà al segno in questione di trascorrere momenti indimenticabili in loro compagnia.

Attenzione a non esagerare: le energie sono in recupero, ma non per questo sono da considerare infinite.

Gemelli - sfortunatamente per il segno dei Gemelli, la nuova settimana del mese di ottobre porterà con sé qualche piccolo problemino di cuore. Durante questo periodo potrebbe esserci chi vedrà allontanarsi sempre più la persona di cui ci si era innamorati, con un affievolimento non preventivato dei sentimenti.

Ciò che è possibile consigliare mediante le previsioni dell'oroscopo è di non agitarsi in maniera eccessiva e darsi da fare per recuperare eventuali rapporti importanti. Attenzione a non spendere troppo tempo dietro a situazioni irrecuperabili.

Cancro - a causa dell'opposizione di qualche astro, chi è nato sotto al segno del Cancro potrebbe imbattersi in un repentino innalzamento dei livelli di stress. Il nervosismo non sarà da meno ed in alcuni casi potrebbe risultare addirittura ingestibile. In momenti come questo è necessario circondarsi esclusivamente di persone fidate ed evitare di imbattersi in situazioni poco piacevoli.

Leone - stando alle previsioni dell'oroscopo, il segno del Leone avrà la possibilità di imbattersi in una settimana decisamente super fortunata.

Si avrà modo di allietare e rallegrare le prossime giornate grazie alle importanti novità che giungeranno alle orecchie del segno zodiacale in questione e non sarà complicato neanche riuscire a godersi gli attimi di tranquillità che arriveranno. Attenzione però a non credersi invincibili: l'intoppo è sempre dietro l'angolo.

Vergine - nonostante qualche piccolo problema a livello sentimentale, i nati sotto al segno della Vergine avranno modo di godersi ciò che la vita ha deciso di donare loro, specialmente considerando il temperamento spesso abbastanza calmo di questo segno dello zodiaco. In alcuni casi, soprattutto se si desidera buttarsi alle spalle i momenti spiacevoli, sarà necessario abbandonare le solite metriche di ragionamento e buttarsi nella mischia senza rifletterci due volte.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - anche per il segno della Bilancia, secondo le previsioni dell'oroscopo, si prospetta una settimana ricca di emozioni e di felicità. La fortuna non abbandonerà questo segno zodiacale per nulla al mondo, almeno fino alla giornata di venerdì, donandogli attimi sereni ed indimenticabili da trascorrere in compagnia delle persone amate. Cimentarsi in qualcosa di costruttivo, specialmente in questo periodo, potrebbe portare i suoi frutti nel minor tempo possibile.

Scorpione - lo Scorpione farà meglio a portare pazienza ed attendere l'arrivo di momenti decisamente migliori. Osservando la sfera sentimentale non sarà possibile imbattersi nella persona giusta durante i giorni che sopraggiungeranno e chi non riesce più a godersi la vita in "solitudine" dovrà stringere i denti ancora un po'.

Anche in ambito lavorativo non ci sarà nulla di cui dover gioire, ma ci si potrebbe imbattere nella nascita di situazioni poco piacevoli ed in grado di far aumentare i livelli di stress.

Sagittario - con Venere in congiunzione, anche per il Sagittario potrebbero sopraggiungere notizie positive. Chi da tempo attende l'arrivo di una qualche risposta, che sia relativa ad un colloqui di lavoro o semplicemente riferita ad altro, potrebbe gioire nell'imbattersi in essa proprio durante le prossime giornate. Anche in amore, secondo le previsioni dell'oroscopo, potrebbe non esserci nulla che potrà infastidire più del dovuto un Sagittario.

Capricorno - anche il Capricorno, così come altri segni zodiacali, riuscirà a godersi la nuova settimana del mese senza troppe problematiche.

Qualche flebile e superabile discussione potrebbe nascere all'interno del posto di lavoro, ma non ci sarà apparentemente nulla in grado di ledere l'equilibrio di questo segno. La vicinanza del partner e della famiglia non mancherà certo di farsi avvertire.

Acquario - la maggior parte di coloro che godono dell'influenza di questo segno zodiacale avranno finalmente modo di godersi le prossime giornate nel migliore dei modi. L'oroscopo preannuncia l'avvicinarsi di momenti magici ed indimenticabili per l'Acquario. L'amore sarà nell'aria ed accompagnerà la fortuna in questo viaggio fino al prossimo weekend.

Pesci - come già anticipato, l'oroscopo della seconda settimana di ottobre non sembra voler preannunciare nulla di buono per il segno dei Pesci, almeno per quanto riguarda la vita di coppia.

La nascita di qualche discussione con il partner potrebbe disturbare l'equilibrio che con tanta fatica è stato raggiunto e riuscire a recuperare determinati rapporti potrebbe non essere così semplice. Anche per il segno zodiacale in questione sembra esser consigliabile portare pazienza ed attendere tempi migliori.