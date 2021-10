Nella giornata di Halloween, l' oroscopo di domenica 31 ottobre riserverà sorprese per i nativi Vergine, che in amore potranno contare sulla Luna nel segno, mentre Pesci non sarà particolarmente socievole. Grandi amicizie in arrivo per il Capricorno, più attivo in amore, mentre Gemelli potrebbe avere qualche idea interessante nel lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 31 ottobre 2021.

L'oroscopo della giornata di domenica 31 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: sarà un Halloween fatto di piacevoli momenti per voi nativi del segno, chiudendo molto la settimana, e anche il mese.

Per quanto riguarda i sentimenti ci sarà infatti un'ottima complicità di coppia con il partner, soprattutto per i nati nella prima decade. I single si godranno la giornata come meglio. Nel lavoro Giove vi aiuta come può, ciò nonostante siate comunque ottimisti, perché presto questo cielo vi darà un grande aiuto. Voto - 8️⃣

Toro: alcuni pianeti causano attrito nel lavoro, come Giove e Saturno. Secondo l'oroscopo di domenica 31 ottobre però, la situazione non migliorerà presto, dunque potrebbe essere il caso di buttarsi e provarci, cercando di rimanere comunque ottimisti. In amore la Luna terrà il vostro rapporto affiatato. Se ci sono stati litigi in precedenza infatti, riuscirete a risolverli.

Se siete single sentirete la necessità di evadere per un po' dalla realtà che vi circonda. Voto - 7️⃣

Gemelli: ancora una giornata complicata per voi nativi del segno. Bisognerà trovare il giusto equilibrio in amore, per cui meglio evitare sceneggiate o essere impulsivi. I cuori solitari preferiranno dedicare il loro tempo per tutto tranne che per l'amore.

In ambito lavorativo potrebbe arrivare qualche idea interessante che vorreste sviluppare. Con Giove e Mercurio favorevoli, sarà possibile rischiare qualche rischio. Voto - 6️⃣

Cancro: ultima giornata del mese che si chiude discretamente bene per voi. Con la Luna in sestile, potrai contare su una relazione di coppia solida e convincente.

Sfruttate questo periodo per fare qualcosa di bello insieme. Buone occasioni per i cuori solitari di poter fare piacevoli conoscenze, ma forse potrebbe essere il caso di darsi da fare, senza però bruciare le tappe. Nel lavoro ci sarà un po' di fretta con certi progetti, ma attenzione a mantenere una discreta qualità. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna si allontana dal vostro cielo, ciò nonostante possa comunque appoggiarvi su questa Venere in buon aspetto. In ambito sentimentale infatti godrete ancora di un'ottima intesa di coppia. I solitari invece potrebbero imbattersi in nuove conoscenze, oppure cuori una persona vista sui social. In ambito lavorativo la situazione sembra assestarsi, e per il momento, fate in modo che sia così.

Voto - 8️⃣

Vergine: un Halloween che vi darà qualche soddisfazione in più dal punto di vista sentimentale. La Luna sarà nel segno, e questo potrebbe dare inizio a una lenta ripresa, che possa darvi l'occasione di riconquistare la fiducia del partner. I single saranno più morbidi e calmi un po' con tutti. Nel lavoro anche se state andando abbastanza bene, meglio prendere le nuove iniziative con cautela. Voto - 7️⃣

Bilancia: cielo che rimane ottimo per voi nativi del segno. L' orosco della giornata di Halloween vi permetterà di vivere la vostra relazione di coppia senza pensieri, con la voglia di fare qualcosa di bello insieme alla vostra anima gemella. Se siete single avrete un atteggiamento dolcissimo che vi permetterà di conquistare l'attenzione della vostra fiamma.

In ambito lavorativo sarà una giornata davvero produttiva, che vi lascerà addosso un bel senso di soddisfazione, di orgoglio. Voto - 9️⃣

Scorpione: oroscopo di domenica sereno dal punto di vista sentimentale. Vi sentirete forti e insieme al partner, e non ci sarà sicuro che non potete superare quando state insieme. Se siete single apprezzerete molto quanto di buono per voi le persone a cui volete bene. Nel lavoro è un periodo particolarmente impegnativo, e questo cielo non vi aiuta. Per fortuna sarete dotati di tanta forza di volontà. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarai in grado di utilizzare al meglio questo cielo e la vostra determinazione per ritagliarvi uno spazio tutto vostro sul posto di lavoro.

I guadagni ei risultati ottenuti ne saranno la prova, nonché segno di soddisfazione. In ambito sentimentale purtroppo la Luna si mette contro di voi, ciò nonostante Venere rimane nel segno, dunque, con un atteggiamento più calmo e maturo, non avrete nulla da temere per il vostro rapporto. Se siete single la stagione degli amori è iniziata da un po', dunque sarà il caso di darsi da fare. Voto - 7️⃣

Capricorno: particolarmente socievoli e in vena di grandi amicizie in questa giornata di Halloween. Secondo l'oroscopo, single oppure no, troverete una persona con cui andare particolarmente d'accordo, in particolare i nati nella prima decade. Settore professionale ancora poco soddisfacente a causa di Marte e Mercurio che portano continui imprevisti.

Cercate di impegnarvi di più nei vostri progetti, ma soprattutto, siate cauti, soprattutto con progetti del tutto nuovi. Voto - 7️⃣

Acquario: cielo che migliora in quest'ultima giornata del mese. Secondo l'oroscopo, la Luna non vi darà più fastidio, lasciando maggior spazio a questa Venere in sestile. In ambito sentimentale dunque fate valere i vostri sentimenti. Single oppure no, è vostro dovere far comprendere alla persona che amate quanto per voi è importante. In ambito lavorativo non ci saranno incarichi troppo difficili da gestire. Dunque, se volete, e se avete del tempo in più a disposizione, potrete dedicarvi a dei progetti un po' più ambiziosi. Voto - 8️⃣

Pesci: poco socievoli in questa giornata di domenica a causa della Luna opposta.

Voi cuori solitari potreste non essere in vena di sentimenti, anzi, potreste sentire la necessità di prendervi del tempo soltanto per voi. Se siete già impegnati, bisognerà avere ancora un po' di pazienza prima che le cose tra voi e il partner tornino a funzionare. Nel lavoro prendete in considerazione l'aiuto che vi offrono. Non potete sempre tutto da soli. Voto - 5️⃣