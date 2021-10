L'Oroscopo di martedì 19 ottobre è pronto a rivelare come sarà la seconda giornata di questa settimana appena iniziata. In evidenza nel contesto le previsioni astrali inerenti i dodici segni dello zodiaco al completo. Da migliaia di anni la volta celeste viene osservata con interesse dagli uomini che cercano di carpirne i segreti: le conseguenze che gli astri possono avere nei confronti di ogni singola persona vengono estrapolate dalle analisi astrali quotidiane. Ansiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia in amore e nel lavoro?

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per capire in modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali andranno a impattare sulla vita quotidiana, è necessario mettere in chiaro i principali aspetti planetari.

Questo martedì a tenere banco sarà il Sole in Bilancia in congiunzione a Marte. La Luna in Ariete invece si troverà tra due fuochi: in opposizione a Marte e Mercurio e in trigono a Venere in Sagittario. Nettuno dal canto suo resta stabile in Pesci, nel frangente in ottimo sestile con Plutone in Capricorno. Saturno invece, insieme a Giove continueranno il loro moto lento nel comparto dell'Acquario. Il segno del Toro, in attesa dell'arrivo della Luna nel segno si consola con Urano in "casa 1".

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 19 ottobre, segno per segno.

Previsioni astrali del giorno 19 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Giornata caldissima - in senso figurato ovviamente - con Luna e Venere in splendido trigono favorevole al vostro segno.

È l’amore, in tutte le sue sfumature, al centro dei vostri interessi! Famiglia protettiva e complice, lo stesso vale per il partner, sempre più coinvolto e appassionato. Se avete una questione personale da risolvere, non aspettate che sia il partner ad agire al posto vostro: muovetevi con tempestività. Utile, anzi urgente, prefiggersi un obiettivo anche al lavoro, vista la mole di impegni che vi aspetta.

Toro - L’oroscopo del 19 ottobre al segno del Toro sottolinea il fatto che avete ottime idee, grande fascino ma assolutamente scarsa manualità. Per ora è bene che vi limitiate a stendere piani, da far poi mettere in pratica ad altri. Accettate quindi la collaborazione dei colleghi per canalizzare l’energia verso un unico fine.

Per i sentimenti, le cose stanno cambiando intorno a voi, ma non siete certo i tipi che si lasciano condizionare dagli eventi o si fanno cogliere impreparati. Le ispirazioni vi nascono direttamente dal cuore, sono l’effetto delle vostre emozioni compresse.

Gemelli - Via i musi lunghi, via il malumore! Con la Luna in trigono a Venere, non c’è spazio per la malinconia. Attrazioni intense, intuizioni geniali. Un’onda di allegria e di emozioni forti tutta da cavalcare, sulle ali irrefrenabili della fantasia. Felici turbamenti del cuore, sia per chi è in cerca di compagnia sia per chi invece va a caccia di scosse per risvegliare un rapporto sonnacchioso. Lo spirito di iniziativa con cui agite suscita ammirazione, ma anche qualche inevitabile gelosia.

Nel lavoro è la giornata giusta per esporre proposte, presentare progetti, inoltrare reclami e richieste di ogni tipo.

Cancro - Sole e Giove in trigono vi garantiscono ottime risorse, che voi trasformerete in generosa partecipazione alle vicende e alle necessità degli altri. Incontri sentimentali capaci di far battere forte il cuore anche a un segno esigente come il vostro. In famiglia, non perdetevi d’animo se per il momento non vi sentite supportati nei vostri obiettivi. Una persona farà da tramite a un incontro che vi coinvolgerà: senza farvi troppe illusioni, coltivate questo rapporto in nome dell’amicizia. A livello lavorativo, cullate progetti fantasiosi, ma ancora tutti da definire.

Oroscopo e consigli delle stelle del 19 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - Momento perfetto per pianificare opere di ristrutturazione dell’abitazione o sperimentare ricette dietetiche ma appetitose. Finanze in rialzo! Ideale per portare a termine con successo le attività consuete o per una rilassante passeggiata con Fido. In amore, buonumore e voglia di stare insieme. Inviti, feste, doni a sorpresa e, considerata l’abbondante dose di fortuna, anche una piccola vincita! Grazie a un bel colpo d’occhio, sarete in grado di organizzarvi in maniera davvero ineccepibile. Nel lavoro, sfornate progetti ambiziosi: andranno a buon fine.

Vergine - Sprizzate energia e buonumore da tutti i pori, grazie alla Luna.

Programmi di viaggio a breve scadenza. Confidenze affettuose con chi avete nel cuore. Fortuna in affari, studi, spostamenti. Serata con vecchi amici: fra chiacchiere e risate il tempo vola! A livello sentimentale, avete una gran voglia di sentirvi amati: non mancheranno le occasioni per soddisfare il vostro desiderio. Nel lavoro, nonostante le innumerevoli difficoltà, non vi perdete d’animo e con la vostra immancabile ironia, sdrammatizzate i problemi. Risolverete una annosa questione.

Bilancia - Con il favore del pianeta dell’amore, Venere, sarà più facile fare la vostra dichiarazione, che risulterà vibrante, appassionata e senza alcuna traccia di timidezza. Tutto sta andando a gonfie vele, tanto che sono in molti a guardarvi con un pizzico di invidia.

In ambito affettivo, non sarà un problema aprirsi e confidarsi col partner. Tutto ciò che non va può essere risolto in poco tempo, se metterete insieme le vostre forze. Ritroverete lo splendore dei primi tempi e una rinnovata armonia. Nelle attività lavorative, le decisioni si rivelano difficili, se pensate a tutte le possibilità. In questo modo il dubbio rischia di minare le certezze e l’ansia ne approfitta.

Scorpione - Pur senza essere spettacolare, questo giorno avrà il pregio di indurvi alla necessaria riflessione. Non abbiate paura di quello che potreste trovare. Fase produttiva per il lavoro di routine, ma fonte di ansia per le finanze. Investimenti in stand by. Siete ambiziosi, ma dovete procedere con i piedi di piombo, senza sottovalutare la concorrenza.

In amore, La luna porta in dono vitalità e buonumore. Approfittatene per condurre a buon fine ciò che avete in sospeso. Novità e notizie piacevoli in arrivo. Telefonate a una vecchia amicizia: escogitando un programma per la serata.

Astrologia di martedì 19 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Illuminare tutte le zone d’ombra che avete trovato sul cammino non è facile. Meglio affrontare una cosa alla volta e non mettere troppa carne al fuoco. Non prendete ogni cosa alla lettera e guardate anche al di là delle apparenze, per non sbagliare. Per i sentimenti, giornata perfetta per ristabilire l’armonia di coppia, se per un qualsiasi motivo era venuta meno. Il Sole in trigono a Giove vi darà una mano.

Con il partner e in famiglia si respira un’aria molto frizzante, dove niente sembra davvero impossibile! A livello lavorativo, approfitterete di un momento di stanchezza di un collega per dimostrare lealtà e responsabilità, guadagnando così punti preziosi agli occhi del capo. Rimboccarsi le maniche non è un problema, tanto più se sapete che vi varrà una lauta ricompensa.

Capricorno - Potreste vivere un momento assai piacevole e anche romantico, ma dovrete stare molto attenti a ciò che dite: riflettete bene, prima di parlare. La mancanza di tatto potrebbe creare qualche tensione, ma si sa, siete degli irrimediabili impulsivi. A livello amoroso, specie nel rapporto di coppia, state proprio offrendo il meglio di voi.

Forse in questo momento avete semplicemente dato maggiore peso alle priorità. Quando non c’è tempo per fare tutto, eliminate la zavorra. Nel lavoro, ricevete un bell’elogio davanti a tutti per la vostra sagacia. Davvero di che essere soddisfatti e pavoneggiarsi alla grande! Rimanete comunque sempre all’erta.

Acquario - Con la Luna in trigono a Venere, l’ambizione non vi mancherà e sarete stimolati nel condurre a buon fine progetti assai grandiosi e interessanti. Chiunque si frapporrà tra voi e i vostri desideri sprecherà il suo tempo, non avendo alcuna chance di fermarvi. In ambito affettivo, apparire freschi e riposati dopo una lunga ed estenuante riunione non è certo facile. Ma voi, forti delle vostre inesauribili energie, riuscite anche in questo.

Non preoccupatevi troppo delle opinioni altrui e andate avanti per la vostra strada. Che è la migliore. Noncuranti delle critiche, cercate di portare a termine le questioni legate all’ordinaria amministrazione. Al resto, penserete in un secondo momento. Alla fine la verità viene sempre a galla.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 19 ottobre grazie all’attenta pianificazione di ogni impegno, presume troverete anche il tempo per il divertimento e per stare insieme a persone interessanti. Sapete come rendere al massimo, anche quando la situazione non sembrerebbe per niente quella ideale. In amore, giornata perfetta per ristabilire l’armonia di coppia, se per un qualsiasi motivo era venuta meno.

Il Sole in trigono a Giove vi darà una mano. Con il partner e in famiglia si respira un’aria molto frizzante, dove niente sembra davvero impossibile. Nel lavoro, cercate di trovare il giusto equilibrio nei rapporti con gli altri.