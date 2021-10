Le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute della nuova giornata consigliano ai nati sotto il segno del Toro di prendersi un momento di riflessione, bisogna mettere un po' di ordine e capire su cosa concentrarsi in amore e nel lavoro. È un buon momento per gli affari e le compravendite, il cielo avvantaggia il Leone in tal senso. Pesci cauti in ambito finanziario. Di seguito l'Oroscopo completo di martedì 19 ottobre 2021 per tutti i segni.

Oroscopo del 19 ottobre 2021

Ariete: potrebbero essere 24 ore faticose per il fisico. Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e accusare un po’ di ipertensione.

Meglio evitare gli sforzi e concedersi un po’ di riposo.

Toro: è un periodo intenso per il segno. Sia in amore che in ambito lavorativo ci sono molte cose in ballo. L’oroscopo consiglia di mettere tutto sul piatto della bilancia per capire a cosa dare la priorità.

Gemelli: durante la giornata di martedì qualcuno potrebbe fare delle conoscenze utili per quanto riguarda la sfera lavorativa. È un buon momento per la carriera, puntate al massimo.

Cancro: l’oroscopo del 19 ottobre lascia presagire una giornata faticosa dal punto di vista psicologico per il segno. Vecchi pensieri e rancori potrebbero agitare rapporti di coppia e quelli con i familiari.

Leone: il cielo lascia presagire una giornata vantaggiosa per le contrattazioni e gli affari.

Il vostro fascino attrae nuovi incontri e anche per i rapporti di coppia è un momento positivo e ricco di passione.

Vergine: potrebbe essere una giornata impegnativa dal punto di vista delle collaborazioni e degli accordi. Il consiglio delle stelle quello di mediare e agire con diplomazia. Serenità in amore.

Bilancia: le giornate precedenti non sono state semplici per il segno per quanto riguarda i rapporti con gli altri.

Per ritrovare la pace il consiglio delle stelle è quello di porgere l’altra guancia.

Scorpione: l'oroscopo del 19 ottobre 2021 lascia presagire una giornata interessante per la carriera e la sfera lavorativa. Chi aspira ad una promozione o intende presentare il proprio curriculum, farebbe bene a muoversi durante questa giornata.

Sagittario: un cielo romantico e sensuale si riflette sul segno. Per chi avesse momenti di agitazione all’interno della coppia sono in arrivo buone notizie.

Capricorno: l’oroscopo lascia presagire una giornata faticosa in ambito lavorativo, dove l’atmosfera potrebbe essere agitata da rivali e ostacoli. Meglio non lasciarsi prendere dallo stress e agire con cautela.

Acquario: questa giornata potrebbe essere un po’ noiosa per il segno preso dalla risoluzione di questioni burocratiche e forse legali. È il momento di concentrarsi su queste cose, al fine di tornare a dedicarsi all’amore.

Pesci: durante questa giornata si potrà tenere molto in ambito lavorativo. L’amore procede per il meglio. Al contrario è il momento di agire con cautela per quanto riguarda la sfera finanziaria, meglio evitare le spese non necessarie.