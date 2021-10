L'oroscopo di giovedì 7 ottobre evidenzia il modo in cui le posizioni planetarie di domani influenzeranno la nostra vita lavorativa, sentimentale e sociale. Le azioni dei segni zodiacali saranno guidati dagli astri che, in modo positivo o negativo, faranno luce sull'andamento della quotidianità.

La Vergine e il Sagittario saranno in cima alla classifica, mentre l'Acquario e il Cancro occuperanno gli ultimi posti.

Oroscopo dei segni più fortunati del 7 ottobre

Vergine - 1°posto: sarà una giornata molto positiva per il vostro segno. Otterrete delle grandi soddisfazioni sul posto di lavoro e anche in amore tutto andrà per il meglio.

Vi sentirete molto legati al partner e non avrete alcun problema nel comprendere le sue esigenze. Avrete modo anche di conoscere nuove persone.

Sagittario - 2° posto: vi sentirete carichi di energia e pronti ad affrontare con entusiasmo questo 7 ottobre. Nonostante l'impegno richiesto sia elevato, non vi lamenterete e troverete un ottimo sistema per gestire tutto. Farete molta attenzione anche alla dieta e all'esercizio fisico.

Pesci - 3° posto: la vostra sensibilità vi consentirà di relazionarvi con qualsiasi persona. L'animo umano, per voi, non avrà alcun segreto e questo vi aiuterà nel lavoro, nelle amicizie e anche nell'amore. Sarete leali verso le persone care e vi opporrete a ogni forma di ingiustizia.

Gemelli - 4° posto: vi sembrerà di avere troppo poco tempo per portare a termine i vostri impegni. Sarà solo una sensazione perché alla fine riuscirete a fare tutto, ma questo vi renderà un po' irrequieti. La presenza del partner e degli amici, per fortuna, contribuirà al vostro benessere personale.

I segni zodiacali al centro della classifica del 7 ottobre

Ariete - 5° posto: deciderete di dedicare del tempo a voi stessi e al rapporto con la persona amata. Potrebbe essere il momento giusto per portare la relazione di coppia su un altro livello e per iniziare a pensare al vostro futuro. L'importante sarà condividere i progetti e le intenzioni.

Capricorno - 6° posto: dedicherete poco spazio all'amore e agli amici perché preferirete mettere al primo posto il lavoro. Vi convincerete di aver preso la decisione giusta, ma a fine giornata vi sentirete piuttosto stanchi. L'oroscopo vi consiglia di prendere in considerazione la possibilità di fare una pausa.

Leone - 7° posto: vorrete avere più tempo da dedicare alle vostre passioni, ma nonostante questo sarete abbastanza soddisfatti di voi stessi. La fortuna non sarà propriamente dalla vostra parte, tuttavia potrete giovare di un clima neutrale che vi sarà da stimolo per introdurre gli opportuni cambiamenti.

Bilancia - 8° posto: sentirete il bisogno di allontanarvi da alcune persone che non contribuiscono positivamente alla vostra vita.

Non saprete come dirglielo, ma preferirete essere sinceri piuttosto che continuare a mentire. Ovviamente, dovrete affrontare qualche piccolo contrasto.

Previsioni zodiacali dei segni meno fortunati del 7 ottobre

Toro - 9° posto: agirete d'istinto, senza pensare alle conseguenze. Vi farete trascinare dalle emozioni del momento e metterete al bando la vostra parte più razionale. Ciò potrebbe permettervi di accedere a numerose opportunità, ma anche causare la reazione inaspettata di chi vi sarà attorno.

Scorpione - 10° posto: farete fatica ad avere un buon rapporto con il partner. Sentirete di avere obiettivi diversi e di non condividere il suo punto di vista. Una scarsa comprensione e tolleranza potrebbe causare alcune discussioni.

Sarà importante chiarire il prima possibile.

Acquario - 11° posto: il clima familiare vi renderà piuttosto nervosi. Nonostante teniate molto alle persone a voi care, sentirete la necessità di ritagliarvi uno spazio tutto vostro. Sarete stanchi di litigare e di dover lottare per far ascoltare le vostre opinioni. Le previsioni zodiacali consigliano di tenere duro.

Cancro - 12° posto: la difficoltà nell'esprimere le vostre emozioni vi farà finire in fondo alla classifica. Non riuscirete a essere voi stessi sul posto di lavoro e anche con gli amici vi sembrerà di non dare il massimo. Vorreste dichiararvi alla persona amata, ma non farete altro che rimandare il momento decisivo.