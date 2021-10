L'Oroscopo di sabato 23 ottobre è pronto a rivelare come sarà la prima giornata di weekend. In evidenza nel contesto le previsioni zodiacali relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Nel periodo interessato la Luna viaggia spedita all'interno del settore dei Gemelli, la sua rotta punta con decisione verso i confini del Cancro. Il Sole da pochissimo passato dal campo della Bilancia a Quello dello Scorpione, si troverà in disaccordo con la quadratura in corso d'opera tra Marte e Plutone. Venere dal canto suo si troverà sotto quadratura da Nettuno e, al tempo stesso, sostenuta dai sestili collegati a Giove e Mercurio.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in Scorpione;

Luna in Gemelli;

Venere in Sagittario;

Nettuno in Pesci;

Saturno in Acquario;

Plutone in Capricorno.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 23 ottobre segno per segno.

Previsioni zodiacali del giorno 23 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Ci voleva proprio la Luna in Gemelli per una disposizione d’animo allegra e leggera. Molto soddisfacenti i contatti e le collaborazioni. Superfavoriti gli studenti che necessitano di una dose extra di sicurezza, per affrontare prove impegnative.

In amore le stelle vi porteranno gioia e allegria, vi sentirete di buon umore anche grazie a Venere, pronta a portare un pizzico di magia nella vostra vita sentimentale. Single, il buonumore caratterizzerà la giornata in analisi, lasciate quindi alle spalle i problemi che talvolta vi mettono ansia. Nel lavoro, molti dei falsi problemi che vi infastidiscono svaniranno: affrontate la vita con maggior leggerezza e serenità.

Toro - L’oroscopo del 23 ottobre al segno del Toro predice un giorno ideale per incontrare parenti o persone che non vedete da tempo, mentre il partner sembra aver compreso le vostre richieste e sarete finalmente sereni insieme. Per i sentimenti, date libero sfogo alla vostra immaginazione ed organizzate una serata piacevole da gustare in serenità insieme alle persone che più amate.

Single, la giornata vi troverà molto interessati ai rapporti interpersonali, perché sarete dotati di un modo di fare spontaneo. Nel lavoro, non mancheranno momenti di fatica, ma saranno ricompensati dalla consapevolezza di dare sempre il massimo.

Gemelli - Allontanando con decisione l’insicurezza, potrete cogliere il meglio di quanto la giornata vi offre. Novità e sorprese da parte degli amici. Un po' di nervosismo. Soluzioni provvidenziali arrivano attraverso l’intuito. In caso di scelte importanti, non siate precipitosi. A livello amoroso, le stelle vi avvolgono e vi proteggono con un'aurea felice che vi irradia di gioia: il vostro benessere sarà percettibile a tutti. Single, oltre ai veri guizzi di passione con la persona che sapete, di sicuro con la stessa saprete instaurare una nuova e forte intesa affettiva.

Nel lavoro, anche se non tutto andrà come vorreste, non perdete la calma. Anziché incaponirsi su posizioni irremovibili, cercate un salutare compromesso.

Cancro - Cercate di staccare la spina veramente, non per modo di dire: lontani dall’ufficio, dai problemi familiari e dai vicini invadenti, non vi sarà difficile ritrovare forma fisica e buon umore. È arrivato il momento di fare progetti a lunga scadenza. In amore, il partner sentimentale sarà la vostra roccia, le vostre radici, il porto dove rifugiarsi dalle crisi, dalle incertezze della vita, perché è sempre presente. Questo vi dà la forza necessaria per non arrendervi mai. Single, per voi ci saranno (forse) delle nuove occasioni da cogliere al volo: presto o tardi, purché alla fine siano portatrici di qualcosa di duraturo, non come fino ad ora con i soliti fuochi di paglia.

A livello lavorativo, ottima intesa con i colleghi: mettendo in comune diligenza, grinta e resistenza, il vostro staff diventerà una forza della natura.

Oroscopo e consigli delle stelle del 23 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - Con la Luna sorridente dai Gemelli, che vi conferisce mordente ed entusiasmo, buttatevi: riceverete le conferme e le attenzioni che desiderate. Dinamici e creativi, sarete al centro dell’attenzione, sia nell’ambito delle amicizie che del lavoro. In amore, la giornata si aprirà con una specialissima Luna molto attenta alle vostre esigenze e pronta ad assecondare le vostre richieste. Iniziate ad organizzare il weekend, perché avete voglia di preparare qualcosa di carino per voi ed il vostro partner.

Single, l'ottimo aspetto della Luna annuncia un frangente veramente strepitoso per quanto riguarda la vostra sfera affettiva. Nel lavoro, dalla vostra mente nascono un sacco di nuove idee e progetti. Verranno valutati positivamente e presi in considerazione.

Vergine - Anche se oggi le cose apparentemente non girano, gli sforzi, se bene indirizzati, possono cambiare le carte in tavola e assicurarvi la partita. A livello sentimentale, i pianeti vi infonderanno una bella carica di vitalità ed alimenteranno il desiderio di rinnovare la vostra relazione. Sfruttate il buon momento approfittandone per mettere in luce eventuali desideri. Consiglio: non aspettatevi chissà che e non esagerate con eventuali richieste.

Single, in tanti avrete una giornata speciale, condita da tante emozioni e soddisfazioni. Intanto, le stelle son pronte anche a scommettere che sarà davvero una splendida serata. Nel lavoro, ottimi progressi in ambito della propria attività: avrete la sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto.

Bilancia - Una quantità di stimoli nuovi, viaggi, contatti e sfide professionali v’inviteranno a tirar fuori la grinta e a dare il meglio di voi stessi. Con la Luna in Gemelli, siete in buona compagnia: bella gente, occasioni, una giornata proficua e divertente. In ambito affettivo, se siete già da tempo in coppia con una persona speciale, con la quale state bene insieme, approfittate pure di ogni momento che la giornata potrebbe offrirvi, per dedicarvi alle delizie dell’eros.

Single, il settore dei progetti e delle amicizie sarà illuminato, anzi brillerà e questa potrebbe essere la giornata ideale per fare nuovi incontri. Pronti ad avviare qualche progetto? Nelle attività lavorative, novità con occasioni anche abbastanza utili ma non certamente affidabili sul lungo termine.

Scorpione - Avete il tatto e la sensibilità necessari per affrontare la giornata in modo positivo. Mettete le vostre risorse al servizio del bene comune. Nelle faccende di cuore, saprete dare importanza ai desideri e alle esigenze di chi vi è accanto. In amore, le stelle in questo periodo fanno il tifo per voi. Un fascino travolgente e spontaneo vi renderà irresistibili. Non pensateci troppo e cogliete l’attimo!

Single, le buone intenzioni per stabilire un rapporto sincero ci sono, ciò che manca è la disponibilità a fare qualche piccola rinuncia. Nel lavoro, il classico lampo di genio vi farà risolvere all'ultimo momento una situazione, probabilmente di natura finanziaria.

Astrologia di sabato 23 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Geniali intuizioni coglieranno di sorpresa anche gli oppositori più agguerriti che, disarmati dalla vostra simpatia, tenteranno la ritirata. Un invito inatteso potrebbe sconvolgere il vostro animo e farvi letteralmente sognare ad occhi aperti. Per i sentimenti, il giorno vi porterà a godervi la vita in modo sano e divertente. Troveranno soluzione tutte quelle situazioni bloccate da tempo, anche grazie all'intervento di un partner competente che saprà dimostrare la sua stima e il suo affetto.

Single, Venere sembra ben disposta a concedervi i suoi favori. Cominciate a guardarvi intorno, aspettando il momento giusto per sferrare l’attacco. A livello lavorativo, sarà la giornata giusta per tentare la fortuna ed osare più del dovuto: le stelle vi assisteranno.

Capricorno - Davvero un bel sabato, ricco di serenità e di buonumore. Cogliete le occasioni che il destino vi offre, accettando senza indugi una proposta. Anche se un po’ taciturni, in compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli impegni. A livello amoroso, visto il frangente totalmente accattivante, perché non dare un colpo di mano a quelle cose in attesa di un vostro intervento? Il periodo inizierà al meglio già dalla mattina, fino ad arrivare in pieno pomeriggio, quando potrebbe regalare una bella notizia.

Single, mettetevi in gioco, il cielo vi aprirà le porte del cuore, così gli affetti in questo momento vi chiederanno un certo impegno. Nel lavoro, a dominare sarà una certa stabilità, anche se molti risentiranno al mancanza di qualcosa di più concreto su cui fare affidamento.

Acquario - L’umore è in risalita e potete tornare ad occuparvi dei progetti che vi stanno a cuore. L’esperienza vi eviterà di ripetere gli stessi errori. Una questione relativa ad un’eredità o ad una spartizione di denaro trova finalmente una soluzione. In ambito affettivo, in primo piano nel cielo astrale del periodo una splendida Luna in Gemelli: pronti a gongolare di felicità? In questo periodo dedicherete energie alla vita privata, per migliorare il rapporto di coppia, complici un'appassionata voglia di serenità.

Per i single, la vita affettiva potrebbe monopolizzare quasi l'attenzione: state sereni. Vivete e godetevi il vostro buon inizio di settimana senza lasciarvi trascinare troppo dai ricordi passati o dalla nostalgia. Nel lavoro, manterrete molto self controllo e riuscire a spiazzare tutti. Dimostrerete di avere la pelle dura e di lavorare nonostante le avversità.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 23 ottobre predice una giornata ideale per dedicarsi a una attività che procura sommo piacere. Almeno per oggi pensate solo a voi stessi. In amore, cominciate bene la giornata: siate motivati, allegri e socievoli come non mai! La presenza della Luna nel comparto porterà una ventata d'aria nuova tra coloro che hanno già una vita affettiva serena. Finalmente arriva una ventata di ottimismo: l’influenza positiva della Luna inizierà a portare un po’ di sana voglia di ricominciare a sorridere. Per i single, iniziate a studiare nuovi modi per approcciare chi vi piace: in arrivo bellissime opportunità per i nati in seconda e terza decade. Nel lavoro, il vostro spirito di osservazione e il vostro essere pignoli vi renderà attenti. Anche i rapporti con i colleghi saranno buoni.