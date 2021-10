L'Oroscopo di venerdì 22 ottobre è pronto a rivelare come sarà la giornata conclusiva della settimana lavorativa. In evidenza nel contesto le previsioni zodiacali relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. La parte riguardante i sentimenti preannuncia un clima ancora più accattivante per molti dei segni zodiacali. La giornata di giovedì non sarà da meno nemmeno nel settore lavorativo, con alcuni segni in procinto di poter contare su nuove opportunità.

Dal punto di vista dell'astrologia quotidiana, il periodo guarda con soddisfazione alla presenza della Luna in Toro in trigono a Plutone, mentre il Sole in Bilancia risplende nella congiunzione con Marte e nel trigono con Giove.

Intanto Venere veleggia nel positivo connubio con l Mercurio, entrambi legati in splendido sestile. A rompere le uova nel paniere a Venere purtroppo è Nettuno, nel frangente in dura quadratura. Andiamo a vedere cosa prevede l’oroscopo del 22 ottobre in amore e sul lavoro per tutti i segni zodiacali.

Previsioni zodiacali del giorno 22 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Sotto l’egida di una vivace Luna in Toro, finalmente i progetti di lavoro, di affari e di cuore procedono velocemente e senza intralci. Siete una miniera di energia e concludete gli impegni lavorativi con soddisfazione e idee vincenti. In amore ci sarà serenità e tranquillità nei confronti della persona che amate. Diciamo che vivrete momenti idilliaci e naturalmente indimenticabili con ventate di romantiche illusioni già pronte ad attendervi se siete in coppia (o se se avete un amore felicemente in corso).

Nel lavoro invece, avrete idee abbastanza chiare su ciò che volete fare e su come ottenerlo. Fate mente locale, potrebbero esserci aree in cui state buttando via tempo e fatica per niente!

Toro - L’oroscopo del 22 ottobre al segno del Toro, vista la presenza della Luna, molto fortunata per il segno, consiglia di non concentrarsi esageratamente sulle difficoltà.

Da evitare il coltivare pensieri negativi, soprattutto, introdurre leggerezza nei pensieri. Provate a essere più solleciti verso chi può aver bisogno di voi. Certi confronti possono essere utili. In amore, la dolcezza e la tenerezza degli affetti familiari vi renderanno socievoli, facendovi comunicare con spontaneità i vostri sentimenti.

Il Sole sembra splendere in maniera particolarmente intensa, così sarà ottima la sintonia con il partner. Nel lavoro, una persona o una situazione particolare potrebbero allargare notevolmente la vostra visuale, lasciando intravedere alternative verso cui non avete mai osato spingervi.

Gemelli - Nonostante una fase poco esaltante dal punto di vista economico, questo venerdì grazie all’esperienza accumulata riuscite a trovare soluzioni efficaci. Piccoli guai legati alla quotidianità. Studiate nuove strategie per risolverli e non perdete la calma. A livello amoroso, soprattutto, lasciarsi andare alle emozioni oggi e domani sarà davvero alla portata: tutto sarà più semplice grazie anche a un partner generoso e attento ai vostri bisogni; senz'altro non smetterà un secondo di coccolarvi.

Nel lavoro, la fiducia è d’obbligo quando dovete stabilire dei rapporti nel mondo degli affari. Se non siete certi, però, occorre più tempo. In aumento il carisma che avrete sugli altri: ideale per progetti ambiziosi col partner e per vivere al meglio il vostro rapporto di coppia.

Cancro - Senso pratico e serenità interiore in questa parte della settimana vi sosterranno qualora doveste affrontare scelte importanti nell’ambito familiare o professionale. Marte viaggia con voi dando incisività alle vostre intenzioni, arricchite dall’intuito della Luna in Toro. In amore, tutto andrà a gonfie vele, finalmente dopo tanto tempo l'intesa con il partner potrebbe segnare una piacevole svolta e, forse, per la prima volta nella vostra vita vi sentirete compresi da chi vi sta vicino.

Preparatevi a trascorrere dei momenti in assoluta sintonia con il vostro partner. A livello lavorativo, gli astri vi osserveranno con interesse e vi sosterranno anche nelle iniziative più spericolate. Intuito e fiuto per gli affari saranno particolarmente stimolati che vi consentiranno di elaborare strategie vincenti per qualunque problema o situazione.

Oroscopo e consigli delle stelle del 22 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - Ecco una giornata di quelle da considerare davvero fortunata, questo grazie alla Luna in Toro che si schiera incondizionatamente dalla vostra parte. Favoritissimi gli affari, il lavoro, gli studi, specialmente per chi opera nel settore delle comunicazioni. In amore, qualche piccola apprensione, soprattutto potreste avere delle preoccupazioni per cose inesistenti (o esistenti solo nella vostra testa): un problemino passeggero sarà chiarito subito con il partner, a patto di non rimandare nuovamente.

Alla fine, riuscendo a smorzare eventuali battibecchi, andrete subito alla pace con coccole e carezze. Nel lavoro, l'oroscopo invita a non intestardirsi su quelle difficoltà che alla fine potranno essere superate senza affanno. Distrazione e scarsa concentrazione saranno i vostri peggiori nemici, pertanto state in campana!

Vergine - Determinazione e forza di volontà sostengono le vostre scelte. Agite con rapidità allontanando gli eventuali dubbi e terrete la situazione in pugno. Ottime prestazioni nel lavoro e negli affari. Potrete prendervi delle belle soddisfazioni. A livello sentimentale, godetevi i programmi e le sorprese di una giornata scandita dalla Luna amica, il che vi assicurerà una bella porzione di felicità.

Tutto potrà funzionare al meglio, perché più di un pianeta vi favorirà e voi vi sentirete pronti a realizzare i progetti che più vi interessano. Nel lavoro, le stelle vi renderanno sicuri del fatto vostro, riuscendo a farvi vedere in ogni novità un possibile successo; vi aiuteranno così a seguire una linea di comportamento più chiaro e originale.

Bilancia - Giornata fruttuosa per gli investimenti, a patto di puntare su titoli solidi e di non lasciarsi tentare da proposte troppo belle per essere vere. La Luna in Toro, a dispetto di qualche intralcio, ha una buona tenuta. Il buonsenso compensa la confusione. In ambito affettivo, la possibilità di trovare finalmente "l'amore della vita" non è mai stata così reale e alla portata.

A favorire le situazioni relative a sentimenti e affettività in senso lato sarà senz'altro l'ottimo aspetto che avrà per voi la Luna in Toro: in questo frangente in arrivo per molti nativi una novità semplicemente meravigliosa. Nelle attività lavorative, vi attende un ottimo periodo per eventuali rilanci. Le previsioni di riuscita saranno superiori se riuscirete ad affrontare gli impegni con la giusta carica d'energia.

Scorpione - Sostenuta da Plutone e Nettuno, la Luna in Toro si fa in quattro per una giornata costruttiva. Faccende domestiche, affari e amicizie filano a meraviglia. Giungerà inaspettato l’invito di alcuni vecchi amici a unirvi a loro per una divertente rimpatriata. In amore, la vostra vita di coppia sarà calda, confortevole e ottima; l'atmosfera che avete saputo creare intorno a voi e ai vostri cari si rivelerà ideale per vivere insieme momenti di grande sintonia con il partner.

La Luna in serata vi donerà quel pizzico di malizia necessaria per rendere frizzante il rapporto con la persona amata. Nel lavoro, sembra che il vostro intuito in questi giorni sia particolarmente sviluppato, che tutto vi sia chiaro e niente e nessuno possa ingannarvi! Fate tesoro di questa giornata e gettate le fondamenta per tutte le attività a cui aspirate.

Astrologia di venerdì 22 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Siete in perfetta sintonia col mondo che vi circonda e questo non può che influire positivamente sul vostro umore e sul vostro sorriso. Ottime le chance di trovare il vostro posto nella società, grazie al dinamismo generato dal sestile Venere-Mercurio. Per i sentimenti, senz'altro è auspicabile non allentare la concentrazione.

L'arrivo di questo nuovo giorno farà uscire fuori tutta la vostra vena romantica: vi organizzerete per rendere unica e indimenticabile la serata, logicamente da vivere insieme alla persona amata. A livello lavorativo, godrete di appoggi da non sottovalutare. Se intendeste mettere in moto un progetto di rinnovamento o cercare nuovi sbocchi professionali, fatelo.

Capricorno - Se in questo venerdì avrete dalla vostra parte le persone che ogni giorno vi vedono impegnarsi, allora sarete già un bel passo in avanti rispetto ai vostri concorrenti, in quanto tale vantaggio potrebbe farvi aggiudicare un lavoro, oppure un affare o comunque vi farebbe uscire vittoriosi da qualsiasi situazione. A livello amoroso, la positiva vitalità della Luna in Toro riempirà la giornata di eventi positivi.

La passione si risveglierà nel vostro cuore e avrete il forte desiderio di dedicarvi anima e corpo alla persona amata: lasciate da parte ogni dubbio e qualsiasi esitazione e datevi da fare. Nel lavoro, stanno per arrivare buone notizie, anche dal punto di vista economico. Avrete la possibilità di trovare ottime soluzioni in merito a una situazione che durante questa fase vi ha reso ansiosi o messo in difficoltà.

Acquario - Dopo tanto attendere qualcosa di smuoverà in questa giornata e di certo le vostre reazioni saranno immediate. Senza saltare subito alle conclusioni sarebbe meglio prendersi un attimino per riflettere bene sul da farsi. In ambito affettivo, i pianeti vi infonderanno una bella carica di vitalità e alimenteranno il desiderio di rinnovare la vostra relazione.

Sfruttate il buon momento approfittandone per mettere in luce eventuali desideri. Consiglio: non aspettatevi chissà che e non esagerate con eventuali richieste, ma regolatevi. Nel lavoro, sistemerete delle questioni pratiche che rischiano di diventare un cruccio. Intanto, riuscirete a conciliare i vari impegni e a non farvi sopraffare dalle varie mansioni.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 22 ottobre indica Luna e Plutone in splendido accordo tra loro, interessare positivamente con i loro influssi anche il vostro segno, aiutando a eliminare ostacoli nella vita di relazione, tanto da poter cogliere il piacere di vivere l'amore a 360 gradi. Favorita la nascita di nuovi amori ed evasioni fantastiche, capaci di vincere ogni paura o reticenza. In amore, con il sorriso sulle labbra e con il cuore leggero e sereno vi approccerete a questa giornata in cui tutto scorrerà liscio. Avrete anche la possibilità di fare qualcosa di speciale insieme alla persona amata. Il vostro intuito sarà impeccabile, quasi perfetto. Questo vi porterà ad affrontare con la determinazione giusta gli eventi della giornata. Nel lavoro, avrete finalmente la possibilità di far valere le vostre ragioni un po' in ogni settore dell'esistenza. Se siete stati vittime di qualche sopruso, adesso potrete ottenere giustizia.