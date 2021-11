L'oroscopo del 18 novembre viene svelato grazie alle posizioni dei pianeti. Le influenze degli astri incideranno sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale di tutti i segni zodiacali.

In particolare, osservando il cielo di domani, è possibile definire quali saranno gli elementi chiave dei dodici profili. I Gemelli e i Pesci dovranno risolvere alcuni problemi in amore, mentre il Leone si sentirà nuovamente in forma. Il Toro sarà travolto da un senso di nostalgia e il Sagittario si sentirà soddisfatto di se stesso.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 18 novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: curerete molto l'organizzazione della giornata. Non lascerete nulla al caso perché saprete di dover far fronte a numerosi impegni. L'oroscopo di domani vi consiglia di non esagerare e di rispettare i vostri limiti. Inoltre sarà utile trovare valvole di sfogo efficaci.

Toro: sarete travolti da un forte senso di nostalgia. Ripenserete al passato e alle scelte che vi hanno condotto alla situazione attuale. Lungo il percorso vi siete allontanati da diverse persone che avevano conquistato il vostro cuore, alcuni di questi rapporti potranno essere recuperati.

Gemelli: il rapporto di coppia vi metterà davanti a interrogativi difficili da risolvere.

Da una parte vorreste tornare alla vita di tutti i giorni, ma dall'altra saprete di non poter dimenticare determinate discussioni. La cosa migliore sarà parlarne a cuore aperto con la persona amata.

Cancro: quella di domani sarà una giornata piuttosto impegnativa. Vi confronterete con i sentimenti di una persona molto importante e cercherete di dare un senso alle sue parole.

Avrete bisogno di un po' di tempo per riflettere e per decidervi come muovervi.

Previsioni zodiacali di domani 18 novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: dopo qualche giornata non troppo positiva, finalmente sarete pronti a tornare in pista. Il duro lavoro non vi spaventerà perché avrete bisogno di recuperare il tempo perduto.

Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non dare spazio ai sensi di colpa.

Vergine: sarete troppo attaccati agli oggetti materiali. Farete fatica a disfarvene perché avrete paura di perdere qualcosa di importante. Il lavoro vi metterà alla prova sotto più punti di vista, dovrete confrontarvi con un ambiente competitivo e ricco di ostacoli.

Bilancia: non riuscirete a escludere determinate persone dalla vostra vita. Deciderete di dimenticare le delusioni subite e di continuare a lottare per gli affetti più cari. Sarà una scelta coraggiosa che potrebbe esporvi a grandi gioie, ma anche a momenti difficili.

Scorpione: potrebbe essere il momento giusto per prendere una decisione riguardo al vostro futuro.

Avrete più progetti in mente, dovrete solo scegliere quello che vi sembrerà più adatto a voi. I consigli degli amici, del partner e della famiglia si riveleranno molto utili.

Astrologia di giovedì 18 novembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: vi sentirete soddisfatti del lavoro e della vita privata. Avrete un bel rapporto con i colleghi e il partner non riuscirà a fare a meno di voi. In famiglia, però, la situazione prenderà una piega inaspettata a causa di alcune incomprensioni. Per fortuna riuscirete a sistemare le cose.

Capricorno: il partner rappresenterà il vostro principale punto di riferimento. La sua presenza vi rassicurerà e vi spingerà ad affrontare le sfide a testa alta. Non darete niente per scontato, perché sarete consapevoli che tutto, nel giro di pochi attimi, può cambiare.

Acquario: non sarà facile trovare l'anima gemella. Sarete molto esigenti e non vi accontenterete facilmente. Attuerete un'accurata selezione anche in amicizia. Vorrete essere circondati da persone positive che riescano a comprendervi e a rassicurarvi nei momenti difficili.

Pesci: grazie al vostro impegno riuscirete a farvi notare sul posto di lavoro. Dispenserete consigli preziosi e non sarete spaventati dalla fatica. Il rapporto con il partner, però, presenterà alcune problematicità dovute a vecchie questioni irrisolte. L'unico modo per ritrovare la serenità sarà quello di affrontarle.