Secondo l'oroscopo del 15 novembre, i nati sotto il segno del Leone devono essere audaci. I Gemelli sono un po' provati, mentre i Sagittario potrebbero vivere problemi sul lavoro.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: i nati sotto questo segno devono essere più risoluti. Questa settimana non comincerà esattamente nel migliore dei modi in quanto siete ancora provati da un fine settimana piuttosto intenso.

11° Cancro: l'Oroscopo del 15 novembre vi invita ad essere intraprendenti sul lavoro. Specie chi svolge professioni in cui p necessaria la creatività dovranno dare dimostrazione di essere molto pratici.

10° Sagittario: in campo professionale potreste vivere un contraccolpo. Anche le idee più brillanti potrebbero avere delle falle, la cosa importante è non arrendersi mai.

9° Scorpione: non tirate troppo la corda in ambito professionale. I nati sotto questo segno devono essere un po' più imprevedibili altrimenti si rischia di cadere nella routine.

Previsioni astrali posizioni centrali 15 novembre

8° in classifica Capricorno: buon momento per quanto riguarda il lavoro. Ci sono delle nuove opportunità in ballo, ma dovete comunque cercare di essere audaci. Ogni tanto un pizzico di rischio va preso in considerazione.

7° Pesci: l'oroscopo del 15 novembre esorta i nati sotto questo segno a non farsi prendere dal panico.

Se state vi troverete ad affrontare delle situazioni incresciose dovreste mantenere il controllo.

6° Bilancia: la cosa importante in amore è essere pazienti. Se la persona con cui vi state relazionando non viaggia sulla vostra stessa lunghezza d'onda sarebbe opportuno non mettere pressioni.

5° Vergine: cercate di mantenere la calma con le persone care.

Se qualcuno vi ha ferito, questo è il momento di parlare chiaro e risolvere ogni cosa. Nel lavoro meglio tenere un profilo basso.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Acquario: siete audaci e pieni di carisma, pertanto, vi conviene osare in ambito professionale. Chiedete e vi sarà dato, anzi, prendetevelo direttamente.

3° Toro: le previsioni dell'oroscopo del 15 novembre denotano una giornata molto più positiva rispetto a quelle trascorse di recente.

Cercate di mettere da parte l'orgoglio in amore, talvolta non serve a nulla.

2° Ariete: assecondate i vostri vizi. Ogni tanto è importante anche prendersi delle piccole soddisfazioni personali. In ambito professionale, invece, occhi ben aperti, ci sono opportunità all'orizzonte.

1° Leone: l'oroscopo della giornata odierna vi esorta ad agire. Questo è un momento decisamente favorevole per i più audaci. Non fatevi ingannare dalle apparenze e andate oltre l'involucro.