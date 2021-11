Le previsioni zodiacali di mercoledì 17 novembre 2021 sono pronte a trattare in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Fra i sei segni appena enunciati saranno solamente in tre a spartirsi la golosa torta della positività giornaliera: Bilancia, Scorpione e Acquario, trio considerato in giornata a cinque stelle. Ad avere una giornata al limite invece, il Capricorno: secondo quanto rilevato dall'Astrologia del momento, al segno di Terra toccherà fare i conti con un frangente 'sottotono'.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 17 novembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 17 novembre

Bilancia: ★★★★★. Il prossimo mercoledì a tantissimi voi nativi non presenterà problemi rilevanti, anzi, quasi tutto scorrerà liscio come l'olio. In amore, sono previsti momenti esaltanti. Avrete altresì una marea di faccende da 'revisionare', ovviamente da discutere con il partner. In generale, soprattutto a coloro che hanno una leggera crisi da far rientrare nei ranghi, diciamo di non mollare, prima o poi riuscirete a spuntarla. Single, si raccomanda di tenersi alla larga dalle persone appartenenti all'Ariete come pure ai Pesci. Gli astri comunque assicureranno tante occasioni per molti di voi che vorranno incontrare l’anima gemella ed iniziare una vita a due.

Nel comparto lavoro, avrete molte opportunità per realizzarvi e chiudere la giornata con soddisfazioni personali gratificanti.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì annunciano un periodo sicuramente scoppiettante. In tanti potreste rivivere una meravigliosa esperienza; il riferimento è certamente per entrambi i comparti relativi ai sentimenti che a qualche attività svolta in precedenza in campo lavorativo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per i sentimenti, guardate con fiducia al rapporto con la dolce metà: potreste raggiungere vette altissime. Qualsiasi difficoltà sarà superata ed ogni incomprensione sarà messa da parte per godervi tutti i momenti in assoluto relax. Single, iniziate a dare voce ai vostri intenti: fatevi avanti, senza paura, iniziando ad 'assediare' la persona che sapete.

Nel lavoro invece, usate il genio che alberga nell'indole di qualche collega per programmare quello che sapete.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 17 novembre al Sagittario preannuncia un mercoledì un po' debole dal punto di vista della positività astrale, ma assolutamente non negativo. In amore, coloro che stanno vivendo un momento di slancio passionale, saranno ricambiati da un partner altrettanto pieno di attenzioni. Chi si prepara ad iniziare un nuovo percorso di vita in questo periodo non sbaglia di sicuro, a patto di mettere in chiaro problematiche legate a possibili rischi. In generale, converrà dire 'si' ad un eventuale invito. Per i single, l'amore non è e non sarà mai solo un sogno: le belle cose che vi stanno succedendo o che presto potrebbero capitare, sono vere e tangibili; ve le meritate proprio, quindi godetevele.

Per la parte riguardante il lavoro, sarete un po' stressati e questo vi farà sembrare tutto più difficile.

Oroscopo e stelle del giorno 17 novembre

Capricorno: ★★★. L'oroscopo vi invita alla riflessione e alla calma. La giornata potrebbe essere poco consona alle aspettative dei più. Infatti, il periodo è stato valutato decisamente in 'sottotono', pertanto il frangente potrebbe dare adito a qualche delusione oppure a talune irrequietezze. In merito agli affetti, basterà una Luna 'nervosa' per mandarvi completamente in tilt. In parte però la colpa sarà anche vostra, perché sarete permalosi e farete di ogni sassolino una montagna! Se dovessero esserci cose rimaste in sospeso con il vostro partner, cercate di chiarire.

Single, sarete un po' stanchi e non avrete voglia di fare niente: come biasimarvi? Per questo, le stelle invitano alla calma. Nel lavoro invece, sarete intraprendenti e riuscirete a sottolineare con intelligenza quelle che sono le vostre priorità: evidenziate le vostre migliori competenze.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno invogliano ad iniziare la giornata con un sano ottimismo: il periodo si prevede positivo al 99%, quindi gustatelo al meglio. In amore, Venere aiuterà le coppie a condividere momenti di grande armonia e passione. Potrete contare su uno sprazzo di novità, ottimo per rilanciare l'interesse nella relazione e/o mettere in moto nuovi modi per stare bene insieme. Single, le effemeridi di vostra competenza sollecitano a dare il meglio di voi stessi e/o a far emergere con forza le vostre migliori qualità e capacità.

Nel lavoro, nuovi progetti sicuramente inizieranno a muoversi, anche perché le stelle del periodo di certo garantiranno cambiamenti in positivo.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 17 novembre presume che questo terzo giorno dell'attuale settimana possa essere abbastanza positivo per la maggior parte di voi nativi. Se non proprio tutto, gran parte procederà a gonfie vele. In amore sarà sicuramente una giornata molto tranquilla, tutto procederà bene e vi sentirete felici e contenti tra le braccia del vostro partner. Inizialmente potreste accusare un po' di nervosismo, il che vi farà sembrare leggermente deconcentrati. Per coloro ancora single, fascino e sex appeal saliranno considerevolmente di tono: dateci dentro!

Diciamo che, in generale, dovrete saper stare al passo con i tempi dando prova di buon senso. Il lavoro andrà bene: sarete molto attivi e capaci di prendere decisioni su due piedi anche grazie ad un'eccezionale prontezza di riflessi.

Classifica oroscopo del 17 novembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa della giornata del 17 novembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Andiamo subito a scoprire tutto analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di mercoledì 17 novembre: