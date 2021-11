L'oroscopo della giornata di mercoledì 1° dicembre vedrà un focoso Acquario in vena di sentimenti e emozioni, mentre Venere offusca i sentimenti dei nativi Ariete. Pesci dovrà ritrovare la giusta concentrazione al lavoro, mentre per il Leone sarà una giornata molto equilibrata. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 1° dicembre.

Previsioni oroscopo mercoledì 1° dicembre 2021 segno per segno

Ariete: difficile sperare in una giornata diversa dal solito con questo cielo così cupo. In amore Venere e Luna non sembrano darvi tregua, offuscando i vostri sentimenti, rimanendo distanti dal partner o dalla persona che vi piace.

Forse sarebbe il caso di parlarne con qualcuno. In ambito lavorativo sarete in grado di ottenere molto grazie a Mercurio e Giove favorevoli, soprattutto i nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Toro: bilancio tutto sommato positivo secondo l'oroscopo di mercoledì 1° dicembre. Questa prima giornata del mese vedrà Venere e Mercurio in buon aspetto per voi, che portano armonia nel vostro rapporto. Attenzione però perché la Luna verso sera sarà contraria. Se siete single potrebbe esserci una persona che ha fatto colpo nel vostro cuore. Nel lavoro le idee non vi mancano, ciò nonostante dovrete anche essere in grado di metterle in atto. Voto - 7️⃣

Gemelli: oroscopo di mercoledì ottimo dal punto di vista sentimentale.

Queste ultime ore di Luna favorevole saranno le più adatte per dare un tocco di romanticismo in più al vostro rapporto, o per darci dentro insieme al partner con nuove e emozionanti iniziative. Se siete single state entrando nell'atmosfera natalizia e la cosa vi renderà felici e di buona compagnia. In ambito lavorativo anche se Mercurio vi rallenta un po’, non mancheranno i buoni risultati.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali in miglioramento soltanto a fine giornata, quando la Luna si troverà in trigono dal segno dello Scorpione. In amore dunque meglio andarci piano se i rapporti con il partner non sembrano essere un granché. Potreste avere infatti l'occasione di poter recuperare. Se siete single se non c'è l'amore, ci saranno sempre gli amici.

In ambito lavorativo Marte vi aiuterà a prendere sicurezza e fiducia in voi stessi, raggiungendo risultati via via migliori. Voto - 6️⃣

Leone: quest'ottima Luna in sestile rende i vostri approcci sentimentali un po’ troppo scoppiettanti per voi cuori solitari, ma che potrebbero comunque rivelarsi efficaci. Se siete già impegnati riuscirete a dedicare le giuste attenzioni alla vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro la strada per il successo è ancora lunga, ma voi vi sentirete pronti a superare anche questa sfida. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo tutto rose e fiori in amore con Venere in trigono e la Luna che di tanto in tanto vi dà una mano. Single oppure no, la vostra vita sentimentale è tornata al centro dell'attenzione, e sarà solo questione di tempo prima che otteniate il massimo da una relazione.

Per quanto riguarda il lavoro invece bisognerà riflettere bene sui progetti in corso, perché con Mercurio sfavorevole potreste andare fuori strada. Voto - 8️⃣

Bilancia: un oroscopo tutto sommato discreto in questa prima giornata di dicembre. Se state cercando le occasioni giuste per poter parlare un po’ con il partner, questa potrebbe essere la giornata adatta. Se siete single preferirete la compagnia di chi riesce a capirvi al momento. In ambito lavorativo Mercurio e Giove vi daranno energie a sufficienza per svolgere al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: inizia un mese ricco di sentimenti per voi nativi del segno, e con la Luna in arrivo a fine giornata non potrete chiedere di meglio per la vostra anima gemella, soprattutto i nati nella prima decade.

Se siete single potrebbe non mancare il colpo di fulmine. Settore professionale nel complesso discreto. Giove rimane ancora negativo, ma per fortuna ci sarà Marte a darvi la forza necessaria per portare avanti i vostri incarichi. Voto - 7️⃣

Sagittario: guarderete all'amore con molta soddisfazione anche in questa prima giornata di dicembre secondo l'oroscopo. Con un cielo in generale sereno, accompagnato da una splendida Luna in sestile, i rapporti con il partner non potranno che essere affiatati e piacevoli per voi. Se siete single la vostra voglia di tenerezza potrebbe essere soddisfatta. In ambito lavorativo Mercurio al vostro fianco vi rende inarrestabili, e insieme a Giove i risultati saranno impeccabili.

Voto - 9️⃣

Capricorno: configurazione astrale non all'altezza delle aspettative in questa giornata secondo l'oroscopo. La Luna si troverà in quadratura, e in ambito sentimentale sarà meglio non essere troppo impulsivi. Se siete single meglio non esagerare con stress e impegni. In ambito lavorativo le energie non vi mancheranno, ma per mettere in pratica le vostre idee, forse potreste aver bisogno di qualche risorsa in più. Voto - 7️⃣

Acquario: Luna in trigono dal segno della Bilancia che vi renderà focosi in questa prima giornata di dicembre. Sarete in vena di sentimenti e di emozioni, che sicuramente riuscirete a trovare, nel partner o nella vostra fiamma qualora siate single. In ambito lavorativo organizzati e precisi come siete, non mancheranno i buoni risultati, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale nel complesso discreta secondo l'oroscopo di mercoledì 1° dicembre. Venere vi accompagnerà anche in quest'ultimo mese dell'anno, dunque siate in grado di regalare qualche emozione in più al partner. Se siete single questo cielo vi rende più affabili del solito e potrebbe essere un buon inizio per fare nuove conoscenze. Nel lavoro attenzione a come andrete a gestire i vostri impegni, perché con Mercurio in quadratura potreste incappare in un imprevisto. Voto - 7️⃣