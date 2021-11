Le previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute del 4 novembre lasciano prevedere una giornata fortunata per il Cancro, che può trarre grandi benefici degli influssi della Luna Nuova. Lo stesso vale per lo Scorpione: novembre è il mese del segno e porta grandi successi in tutti gli ambiti. Al contrario potrebbero rivelarsi 24 ore faticose per il Toro e anche per l'Acquario, agitato da ansie e preoccupazioni. Di seguito l'Oroscopo completo di giovedì 4 novembre per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo del 4 novembre 2021

Ariete: il supporto di una persona di fiducia può essere d'aiuto per superare un ostacolo o per risolvere un malinteso.

Ottime stelle proteggono l’amore, è il momento di scommettere sui propri sentimenti.

Toro: gli influssi contrastanti della Luna Nuova invitano il segno alla prudenza durante questa giornata. Meglio non affaticare il fisico e la mente.

Gemelli: quella del 4 novembre è una giornata faticosa a causa dei raggi della Luna Nuova che mettono di cattivo umore e portando un po’ di stress. Nei rapporti con gli altri cercate di non farvi prendere dagli impulsi e scegliete con cura le parole.

Cancro: questa Luna porta fortuna. La passione si accende all’interno della coppia. Un incontro causale potrebbe trasformarsi in qualcosa di più e riaccendere vecchie emozioni.

Leone: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di concentrarsi sulla gestione e sull’organizzazione della vita domestica.

È un periodo di cambiamento e ogni passo va misurato con la giusta precisione.

Vergine: l’oroscopo di inizio novembre lasciava prevedere delle giornate fortunate per il segno e non si sbagliava. Il 4 novembre si rivela produttivo al fine di concludere o avviare un affare che porterà successo e vantaggio anche alla sfera finanziaria.

Bilancia: la Luna vi rende più determinati soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. Non avete più voglia di sottostare ai voleri altrui. Qualcuno potrebbe decidere di mettersi in proprio, avviare un’attività o cambiare impiego.

Scorpione: questo è il vostro mese e gli influssi del Novilunio non possono che accrescere il vostro successo.

Tutto ciò che fate vi riesce al meglio. Incontri fortunati in amore.

Sagittario: l’oroscopo del 4 novembre lascia presagire una giornata positiva. I vostri pensieri sono in continuo movimento e possono dare forma a idee interessanti. Amore sereno.

Capricorno: è una giornata gratificante per quanto riguarda la sfera professionale, dove vi sentite stimati e apprezzati. Qualcuno potrebbe anche ricevere una promozione o accedere a un incarico prestigioso.

Acquario: questa potrebbe essere una giornata sottotono per il segno. Il Novilunio porta in voi un crescendo di ansie e preoccupazioni che si riversano soprattutto all’interno della sfera domestica e familiare.

Pesci: gli influssi della Luna Nuova durante la giornata del 4 novembre portano a voi dei richiami lontani. Qualcuno potrebbe ricevere una notizia dall’estero o da un’altra città. Amore passionale e romantico.