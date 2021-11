L'oroscopo della giornata di sabato 6 novembre vedrà ancora qualche difficoltà dal punto di vista sentimentale per i nativi Gemelli a causa della Luna in opposizione, mentre per il Sagittario continueranno a non mancare splendidi momenti insieme al partner, anche senza Venere nel segno. Toro avrà bisogno di maggior determinazione e qualche idea valida in ambito lavorativo, mentre il sostegno delle persone più care sarà molto importante per l'Ariete. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 6 novembre.

L'oroscopo della giornata di sabato 6 novembre 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che rimane complicata da gestire dal punto di vista sentimentale. In questo sabato ci sarà la Luna in trigono a darvi una mano, ma per un rapporto che funzioni davvero sarà importante cercare di fare di più. Se siete single avrete bisogno sempre del sostegno che le persone care vi danno. In ambito lavorativo qualche piccola occasione potrebbe anche arrivare adesso, ma andrà sfruttata al meglio per ottenere dei buoni risultati. Voto - 7️⃣

Toro: è il momento di vedere l'amore sotto una luce differente secondo l'oroscopo della giornata di sabato 6 novembre. Con questa splendida Venere in trigono dal segno del Capricorno, sarà possibile conquistare la fiducia del partner, e godere appieno del vostro rapporto.

Se siete single potreste iniziare ad apprezzare la compagnia di una nuova conoscenza. Per quanto riguarda il lavoro invece, questo cielo è contrario al momento, dunque, se volete raggiungere risultati migliori, servirà maggior ambizione e determinazione da parte vostra. Voto - 7️⃣

Gemelli: ancora qualche piccola difficoltà in amore per voi.

Secondo l'oroscopo, questa volta sarà la Luna a creare qualche grattacapo, portando luci e ombre nel vostro rapporto, ciò nonostante la situazione cambierà presto, dunque, abbiate un po’ di pazienza, ma soprattutto non siate mai impulsivi o egoisti nei confronti del partner. I cuori solitari dovranno sfruttare questo periodo per prendersi più cura di sé stessi.

Nel lavoro non fatevi prendere in contropiede. Siate sempre ben organizzati e intraprendenti. Voto - 6️⃣

Cancro: dovrete darvi più da fare per migliorare i vostri risultati in ambito lavorativo, e con Marte e Mercurio in buon aspetto ciò sarà possibile. In amore invece Venere opposta vi tiene con le spalle al muro. Forse non vi sentite ancora pronti per una relazione sana e costruttiva, in particolare se siete nati nella seconda decade. Se siete già impegnati, forse è il caso di rivedere alcuni aspetti del vostro rapporto. Voto - 6️⃣

Leone: configurazione astrale positiva dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in buon aspetto. Le emozioni non mancheranno nel vostro rapporto, ma sarà anche il momento di fare qualcosa di più concreto insieme alla vostra anima gemella.

Per quanto riguarda i single i sentimenti che provate sono genuini, ma attenzione a Marte in quadratura che potrebbe rovinarvi i piani. In ambito lavorativo non rallentate il passo. State facendo un buon lavoro, dunque, non fatevi mettere nel sacco da Giove e Mercurio. Voto - 7️⃣

Vergine: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In amore ci penserà Venere a proteggere il vostro rapporto da questa Luna contraria. Voi però non fate nulla che possa ferire il partner. Se siete single tenderete spesso a dire quello che effettivamente penserete. Settore professionale proficuo in questa giornata, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Bilancia: Venere non è più dalla vostra parte ormai, e in amore dovrete fare il doppio del lavoro per tenere in armonia il vostro rapporto.

Secondo l'oroscopo di sabato 6 novembre, ci sarà la Luna a darvi una mano, ciò nonostante meglio non fare passi falsi. Se siete single dovrete gestire bene le discussioni che avrete nel corso della giornata. Per quanto riguarda il lavoro presterete maggior e attenzione al lato economico e alle vostre finanze, cercando di rientrare nei costi dei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: con Marte e Mercurio ora al vostro servizio, sarete più decisi del solito al lavoro secondo l'oroscopo. Certo, Giove rimane sfavorevole, ma con un po’ d'impegno e intraprendenza, anche poi potrete risalire la china. In amore Venere in sestile vi permetterà di poter contare sempre sul partner, e avere un rapporto sano e armonioso.

Per i cuori solitari non mancheranno momenti da batticuore. Voto - 9️⃣

Sagittario: oroscopo di sabato che vedrà la Luna entrare nel vostro segno zodiacale. Ci penserà infatti l'astro argenteo a prendersi cura dei vostri momenti romantici. Se siete single le vostre tecniche di corteggiamento saranno ancora valide. Per quanto riguarda il lavoro dare una svecchiata ad alcuni progetti potrebbe essere una buona idea. Voto - 8️⃣

Capricorno: Marte e Mercurio in sestile potrebbero sorprendervi in ambito professionale. Mettete in moto tutto il vostro ingegno per proporre idee davvero valide. Per quanto riguarda i sentimenti, Venere in congiunzione vi sta aiutando a costruire un rapporto solido e affiatato.

Se siete single sarete pronti a dare il meglio di voi in fatto di seduzione, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Acquario: particolarmente dolci e romantici grazie a questa bellissima Luna in sestile in questo sabato. In ambito sentimentale forse non sarete la coppia migliore in assoluto, ciò nonostante vivrete emozioni sincere, e questo per voi è importante. Se siete single prima o poi anche voi troverete la persona giusta per voi. Nel lavoro non perdetevi nei dettagli, non con Marte e Mercurio negativi. Se un compito proprio non vi riesce, passate oltre. Voto - 7️⃣

Pesci: Marte darà una forte carica erotica alle vostre giornate, ma la Luna in quadratura al momento vi rallenta un po’.

Ebbene, prendetevi un po’ di tempo in più se necessario. Anche voi vi prenderete presto le vostre soddisfazioni d'amore, single oppure no. Per quanto riguarda il lavoro svolgere i vostri incarichi diventerà più semplice con Mercurio dalla vostra parte. Voto - 8️⃣