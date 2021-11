Secondo l’oroscopo dell’ultimo fine settimana di novembre, i nativi dei Pesci dovrebbero sfruttare le giornate di sabato e domenica per pensare alle proprie esigenze, a se stessi. Per i nati in Gemelli si prospetta un periodo complicato, ma hanno tutte le carte in regola per uscire indenni da ogni tipo di situazione. Di seguito approfondiamo cosa riservano ai 12 segni zodiacali le giornate di sabato 27 e domenica 28 novembre.

Il weekend 27-28 novembre secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Non sapete se intervenire oppure sedervi e lasciare che una situazione si risolva da sola.

Dentro di voi, ovviamente, volete prendere il comando della situazione, ma questo weekend non vi aiuterà a fare la scelta giusta. Pensate a cosa potreste guadagnare o perdere se adottate un approccio disinvolto. Se la posta in gioco è alta per voi, probabilmente siete giustificati per intervenire e dire la vostra. Assicuratevi di usare un tono pacato e calmo per non intimidire o umiliare le persone che sono vostre alleate. Il tono è tutto.

Toro – In questo fine settimana potreste sentirvi sconcertati. Avete un forte impulso ad agitare le acque, ma potreste buttare via i rapporti nocivi, oppure i progetti che potrebbero danneggiare la vostra esistenza. Se siete indecisi tra provarci oppure giocare sul sicuro, cercate la via di mezzo.

Se una relazione d'amore o un progetto porta nuovi dubbi, se minaccia la vostra libertà, allora è molto fumo e poco arrosto.

Gemelli – È un periodo complicato, ma potete farcela. Riflettete bene prima di dire la vostra. In realtà, siete combattuti tra lo spifferare qualcosa e il non parlare. Mantenete la tranquillità e ascoltate attentamente gli altri.

È probabile che voi raccogliate pepite di saggezza che arricchiscono i vostri pensieri. In questo modo, quando intervenite, avrete qualcosa di più rilevante da dire.

Cancro – È difficile lasciare andare quando un’amicizia va a rotoli, ma l’approccio attendista è spesso la soluzione migliore. Uno sforzo collaborativo farebbe volare tutti?

Scegliete saggiamente i vostri partner, eliminando qualsiasi peso morto dal vostro equipaggio prima che trascinino l’interna nave verso il fondo. Finché non vi sentite mancati di rispetto, potete continuare a dare loro il vostro rispetto.

Previsioni astrologiche di sabato 27 e domenica 28 novembre: da Leone a Scorpione

Leone – Secondo l'oroscopo, in questo weekend vi sentite come una festa sgargiante, ma dovete comunque tenere gli occhi ben aperti. Se vi state chiedendo ‘Percorro questa strada oppure vado a casa?’, potreste essere diretto a casa. Fare i piani di basso profilo ridurrà il vostro stress e vi permetterà di assaporare del tempo di qualità con i vostri cari. Fate solo le cose semplici in modo da poter essere liberi nel momento del bisogno.

Le persone ricorderanno il vostro ottimo umore più di quanto avrebbero apprezzato un cibo fritto, che comunque rappresenta un pericolo di scoppio, bruciature o incendio.

Vergine – Di solito non sorvolate sulla realtà, ma con questi influssi planetari potreste dare una svolta eccessivamente illusoria alle cose. Potete risolvere certi problemi apportando una modifica giudiziosa come solo voi potete. Prima ammetterete che niente è perfetto, più sarete felici. Ricordate anche che le cose migliore della vita non sono ‘cose’. Sfruttate questo fine settimana per far sapere a qualcuno quanto apprezzate averlo nella vostra vita. Fate piani con le vostre persone preferite per portare ancora più gioia nelle festività natalizie, sempre se è umanamente possibile.

Bilancia – La vostra personalità piacevole e l’atmosfera armoniosa possono sollevare lo spirito delle persone e mantenerle in equilibrio per tutto l’anno. E la mappa stellare leggermente stressante del weekend vi incoraggia a fare proprio questo. Se si alzano voci e lacrime, vuol dire che vi trovate in un porto nella tempesta. Non sentitevi obbligati a riparare il danno che non avete causato. Prestate solo il vostro orecchio comprensivo e loro ve ne saranno grati.

Scorpione – In questo fine settimana preferite nascondervi da certi scontri. Se un particolare legame è in pericolo, cercate di non ossessionarvi. Una "strategia hands-off" potrebbe essere la strada giusta da percorrere. E se siete quelli che stanno "lanciando granate", proponete una tregua e reindirizzate la vostra attenzione.

Forse questa relazione ha bisogno di essere lavorata un bel po’, ma lasciate perdere le persone mezze addormentate, disattente. Disinnescare la tensione con un bel respiro potrebbe essere anche una buona soluzione.

L'oroscopo per il fine settimana 27-28 novembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – La vostra tipica voglia di viaggiare sta andando a tutto gas, ma c’è qualcosa che ostacola il vostro desiderio da giramondo. Siate pazienti con ritardi e deviazioni, e siate flessibili in modo da poter cogliere tutte le opportunità fattibili. Un lungo viaggio panoramico, mentre le persone che vi ronzano intorno potrebbero darvi tutta l’energia di cui avete bisogno. Fate qualcosa che vi rinvigorisca, anche se significa allontanarvi per un minuto dalle persone stressanti.

Capricorno – In questo fine settimana sarete pieni di sorprese. Il transito lunare entra in azione proprio nelle giornate di sabato e domenica, lo prenderete come un avvertimento per essere più cauti e custodire gelosamente i contenuti del vostro cuore. Potete ancora essere sinceri con le persone su ciò che desiderate. Evitate di rivelare qualcosa di troppo personale con qualcuno con cui non avete precedenti.

Acquario – Questo weekend consiglia di perdonare le malefatte di alcune persone a voi care. Se meritano questo perdono, mostreranno la loro gratitudine riformando i loro modi invece di tornare ai loro vecchi trucchi. Ricordate che il vostro atteggiamento "laissez-faire" è destinato a coglierli di sorpresa.

Inoltre, qual è il percorso più affascinante per voi? Tutto ciò che attiva la vostra energia vitale vi manterrà sicuramente motivato nel tempo. Privilegiate la passione rispetto alla praticità senza rinunciare a nessuna delle due.

Pesci – Prima di iniziare a mettere le esigenze degli altri prima delle vostre, in questo weekend, la Luna egocentrica nel settore del benessere vorrebbe dirvi qualcosa. Mettete un cambiamento in cima alla vostra lista delle cose da fare. Una camminata veloce all’aria frizzante farebbe molto bene alla vostra mente e al vostro corpo, allontana anche l’umore arrabbiato. Se qualcuno cerca di trascinarvi nel suo dramma, ignoratelo. In questo weekend la cura di voi viene prima di tutto. Infatti, è la migliora polizza assicurativa per la longevità delle proprie obbligazioni.