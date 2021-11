L'oroscopo della giornata di sabato 27 novembre prevede l'inizio di un fine settimana da favola per la Vergine, forte della Luna nel segno e di Venere in trigono, mentre Pesci potrebbe ritrovarsi a bisticciare proprio con l'astro argenteo. Un pizzico di logica e ragionamento in più per i nativi Toro potrebbe aiutare molto al lavoro, mentre Capricorno sarà ancora una volta libero di godersi il proprio rapporto. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 27 novembre.

Previsioni oroscopo sabato 27 novembre 2021 segno per segno

Ariete: giornata nel complesso godibile in amore, ma non esente da difetti.

Per un rapporto sano, bisogna a volte saper scendere a compromessi, dunque meglio evitare di causare litigi per questioni sulla quale potete anche sorvolare. Se siete single, siete ancora in attesa di fare nuove conoscenze o esperienze. Nel lavoro dovrete prendere alcune iniziative con calma. Con Mercurio dalla vostra parte, infatti, avrete tutto il tempo per organizzare al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali eccellenti dal punto di vista sentimentale. Luna e Venere tornano in una posizione interessante per voi, e con il partner noterete fin da subito un certo feeling. Se siete single, lasciate uscire il vostro lato poetico. Da quando Mercurio non è più negativo, nel lavoro la situazione sembra essere migliorata, ciò nonostante non è ancora il momento di cantare vittoria.

Mettete in pratica le idee e i ragionamenti fatti finora. Voto - 8️⃣

Gemelli: inizia un fine settimana turbolento, secondo l'oroscopo di sabato 27 novembre. La Luna in quadratura vi disorienterà un po’ in amore. Single oppure no, infatti, spesso potreste non comprendere le intenzioni della persona amata. Qualche piccola incomprensione anche nel lavoro a causa di Mercurio.

Cercate di essere più concentrati. Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale che vedrà la Luna in sestile per voi nativi del segno. Venere, tuttavia, rimane in posizione sfavorevole, dunque, in amore, se volete cercare il dialogo, dovrete essere meno impulsivi e più comprensivi e ragionevoli. Se siete single, potreste essere un po’ schivi, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Nel lavoro avete molte qualità, che però dovrete saper mettere in pratica se volete ottenere buoni risultati. Voto - 6️⃣

Leone: vita di coppia che procederà regolarmente in questa giornata di sabato. Forse potrebbero mancare quei momenti intensi e romantici, ciò nonostante, sapere di poter contare sempre sulla vostra anima gemella per voi è sufficiente. Se siete single, datevi una svegliata. Le vostre doti amatorie sembrano in letargo. Settore professionale che ricomincia a darvi qualche gioia grazie a Mercurio e alla cura che ci metterete nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Vergine: inizia un fine settimana da favola per voi nativi del segno. Con la Luna in congiunzione, e Venere in trigono, i rapporti con il partner prenderanno il volo, ma anche voi cuori solitari, se volete provare a fare nuove conoscenze, vi sentirete fin da subito a vostro agio.

In ambito lavorativo, invece, con Mercurio che si trova in quadratura, attenti a non complicarvi la vita con certi incarichi. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale ancora poco vivace, quasi spenta, secondo l'oroscopo della giornata di sabato 27 novembre. Dovrete essere più decisi con i vostri sentimenti. Se volete confessare il vostro amore alla persona che amate, fate qualcosa di veramente unico. Per quanto riguarda il lavoro, le idee non vi mancano grazie a Mercurio, ma prima di metterle in pratica, siate sicuri di avere sufficienti risorse a disposizione. Voto - 6️⃣

Scorpione: oroscopo della giornata di sabato 27 novembre positivo per quanto riguarda i sentimenti. Sarete in grado di ritrovare armonia e stabilità nel vostro rapporto, grazie alla Luna e Venere, entrambi in sestile.

Se siete single, concedetevi un po’ di tempo in più per voi e per svagarvi un po’, anche se qualcuno potrebbe non essere d'accordo. In ambito lavorativo, Marte nel segno vi aiuta a non mollare e a darvi da fare con i vostri progetti, nonostante Giove sia contrario. Voto - 7️⃣

Sagittario: meglio evitare situazioni ambigue in questa giornata, secondo l'oroscopo. La Luna in quadratura potrebbe farvi dire o fare cose che magari non pensate davvero. In altre parole, non siate impulsivi, né con il partner, né con amici o familiari. In ambito lavorativo, Mercurio nel segno v'invita a essere più razionali con le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Capricorno: un oroscopo più che soddisfacente dal punto di vista sentimentale per voi.

La posizione favorevole della Luna e di Venere vi metteranno a vostro agio con il partner, e sarete liberi di godervi appieno il vostro rapporto. Se siete single, sarete in grado di dimostrare quanto volete bene alle persone a cui tenete. In ambito lavorativo, avrete tanto da fare e sarà meglio non perdersi d'animo e rimboccarsi le maniche. Voto - 8️⃣

Acquario: ancora una giornata complessa per quanto riguarda i sentimenti. Anche se la Luna non è più in cattivo aspetto, potreste mettere in dubbio molte cose della vostra relazione di coppia. Se siete single, attenzione alle compagnie che frequentate. Nel lavoro non mancheranno buone prestazioni, ma dovrete curare un po’ di più i rapporti con i colleghi.

Voto - 6️⃣

Pesci: giornata di sabato non così splendida in amore. Potreste ritrovarvi a bisticciare con questa Luna in opposizione, e tra voi e il partner potrebbe mancare un po’ di romanticismo. Se c'è qualcosa di cui vorreste parlare con il partner, dovrete provarci. In ambito lavorativo, abbiate pazienza se ci saranno tante cose da fare. Con calma e impegno ce la farete. Voto - 6️⃣