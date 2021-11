Quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la prima giornata dell'ultimo weekend di novembre per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei segni? Le previsioni astrologiche lasciano presagire un cielo in tempesta per i Pesci, che soprattutto in amore vive un momento complicato. Grande energia caratterizza invece la giornata dell'Ariete e del Toro. Il Leone dovrebbe ascoltare ciò che sente dentro al cuore ed essere davvero sincero con sé stesso e gli altri. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo del 27 novembre 2021 per tutti i segni.

Oroscopo del giorno 27 novembre 2021

Ariete: sentite un gran desiderio di evadere e di staccare la spina dalla routine. Questa giornata è vantaggiosa per chi intende fare un viaggio, ma anche per ampliare la propria rete di contatti e fare nuove conoscenze.

Toro: è una giornata di grande energia e vitalità. Sia in amore che nel lavoro le vostre capacità vi distinguono dagli altri e aiutano a raggiungere grandi risultati.

Gemelli: l’oroscopo di sabato 27 consiglia al segno di affrontare di petto i problemi. Si è giunti ad un punto in cui non è più possibile far finta di niente, fatevi coraggio e affrontate la situazione.

Cancro: gli influssi della Luna vi destabilizzano durante questa giornata.

Qualcuno potrebbe aver l’impressione di aver perso il controllo della propria vita. Quello che ci vuole è un po’ di riposo. Recupero domenica.

Leone: il consiglio delle stelle è quello di essere onesti con sé stessi e le persone a voi vicino. Basta tenersi tutto dentro, date voce ai vostri pensieri e agite di conseguenza.

Vergine: gestire lavoro e amore durante questa giornata potrebbe essere un po’ difficile.

Siete dei maestri a cercare di conciliare tutto, ma oggi qualcosa potrebbe sfuggirvi.

Bilancia: l’oroscopo del 27 novembre lascia presagire una giornata interessante per il segno. Gli influssi della Luna aumentano il vostro fascino e favoriscono gli incontri. Bene anche il lavoro.

Scorpione: la vostra voglia di staccare dalla noia della vita quotidiana è comprensibile, ma assicuratevi prima di aver sbrigato tutto ciò che occorreva risolvere per evitare spiacevoli sorprese.

Sagittario: in ambito lavorativo occorre mantenere alta l’attenzione. Sono in arrivo delle novità, ma nulla va sottovalutato. Amore sereno.

Capricorno: l’oroscopo lascia presagire una giornata di alti e bassi. Qualcuno potrebbe sentirsi un po’ perso e non sapere che decisone prendere. Prendetevi il tempo necessario a ragionare.

Acquario: è un momento di grandi progetti e iniziative, ma non sempre riuscite a far capire agli altri quali sono le vostre intenzioni. Spiegatevi dettagliatamente per evitare incomprensioni.

Pesci: le idee non mancano, ma meglio armarsi di buon senso ed evitare passi affrettati. Amore turbolento.