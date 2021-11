L'oroscopo del fine settimana che va dal 6 al 7 novembre vedrà uno Scorpione più ambizioso e ottimista sul posto di lavoro, forte di Marte e Mercurio nel segno, mentre la Luna in Sagittario permetterà ancora splendidi momenti insieme alla propria anima gemella. Venere in Capricorno garantisce maggior affiatamento con il partner, mentre Ariete e Cancro dovranno essere più umili nei confronti del partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 6 al 7 novembre 2021.

Previsioni oroscopo del weekend 6-7 novembre 2021 segno per segno

Ariete: fine settimana che vedrà la Luna in trigono dal segno amico del Sagittario, ma una minacciosa Venere in quadratura.

In amore, per continuare ad avere un rapporto che funzioni, meglio volare basso e restare umili. Nel lavoro invece sarà il momento di investire maggiori risorse. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo del fine settimana che vi vedrà pervasi da un grande ottimismo in ambito sentimentale. La vostra premura e cura nei confronti del partner non passerà di certo inosservata. Nel lavoro navigherete ancora in brutte acque, e non sarà per nulla facile uscire da questa situazione. Voto - 7️⃣

Gemelli: quello che vi serve è un po’ di coraggio in più in amore. Ciò nonostante, la Luna in opposizione ve lo impedisce, ma presto, e con un po’ di impegno, anche voi ricomincerete a sfoderare il vostro lato romantico. Settore professionale che forse vi vedrà con meno energie, ma rimarrà la soddisfazione e l'orgoglio per tutti i risultati buoni portati finora.

Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali non all'altezza delle aspettative per quanto riguarda i sentimenti. Ora che Venere si trova in opposizione, non sarà di certo una passeggiata manifestare al meglio le vostre emozioni in quanto potrebbero essere facilmente fraintese. Settore professionale che vedrà qualche idea interessante da sviluppare.

Voto - 6️⃣

Leone: Venere purtroppo non è più così favorevole, ciò nonostante secondo l'oroscopo ci penserà la Luna in trigono a rendere ancora così piacevole la vostra vita sentimentale. Qualche soddisfazione in meno invece dal punto di vista professionale a causa di Marte e Mercurio in cattivo aspetto. Meglio rivedere i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale sicuramente migliore dell'ultimo periodo, ma con ancora qualcosina da rifinire. In amore i rapporti con il partner migliorano, ma attenzione alla Luna in quadratura che potrebbe procurare qualche lieve malinteso. Nel lavoro Marte e Mercurio in sestile vi permetteranno di gestire meglio i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Bilancia: oroscopo del prossimo weekend senza infamia e senza lode. Improvvisamente, questo cielo ha assunto una forma differente per voi, e i rapporti con il partner non saranno più così dolci e intensi. Settore professionale che nel complesso rimane positivo, ma forse vi siete accorti che i risultati non più eccellenti.

Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale ottima per voi nativi del segno. Nel lavoro sarete più ambiziosi e ottimisti, con la voglia di ritornare al vertice e dare il meglio di voi, nonostante Giove e Saturno siano contro di voi. In amore Venere in sestile porterà più affiatamento tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Sagittario: cielo che rimane sereno nonostante Venere non sia più dei vostri. Ci penserà infatti la Luna nel segno a rendere questo weekend magico, romantico. Per quanto riguarda il lavoro Giove e Saturno rimangono in sestile, e avrete risorse a sufficienza per gestire ancora al meglio le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Capricorno: un quadro astrale che vedrà Venere in congiunzione per voi nativi del segno.

Questo cielo garantirà un maggior affiatamento tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Situazione che migliora anche in ambito lavorativo, grazie a Marte e Mercurio che si troveranno in una posizione più appetibile. Voto - 8️⃣

Acquario: oroscopo del weekend nel complesso discreto per voi. In amore ci sarà una discreta stabilità di coppia, e una grande voglia di vivere splendidi momenti insieme. Nel lavoro adesso dovrete fare attenzione a possibili imprevisti da parte di Marte e Mercurio. Voto - 7️⃣

Pesci: previsioni astrali sicuramente migliori per voi nativi del segno, dopo un periodo non molto promettente. Venere sarà finalmente in ottimo aspetto, ma in questo weekend dovrete fare attenzione alla Luna in quadratura, che rallenterà la vostra ascesa. Molto meglio in ambito lavorativo, grazie a Marte e Mercurio in trigono dal segno dello Scorpione che portano idee e energie. Voto - 8️⃣