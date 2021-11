L'Oroscopo di venerdì 5 novembre è pronto a rivelare come sarà la quinta giornata della corrente settimana. Pronti a scoprire le previsioni astrologiche di venerdì? In evidenza le analisi sul periodo, cercando di capire come saranno le stelle per i dodici segni dello zodiaco. In evidenza l'amore, il lavoro e le novità da parte dell'Astrologia per i segni dall'Ariete fino ai Pesci.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari.

Tra essi spiccano i seguenti: Sole, Luna e Marte in Scorpione; Venere e Plutone in Capricorno; Nettuno in Pesci; Saturno e Giove in Sagittario; Urano in Toro; Mercurio in Bilancia.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 5 novembre.

Previsioni zodiacali del giorno 5 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Sentimenti al top. Le stelle sono dalla vostra e sanno offrirvi ciò di cui avete bisogno: intraprendenza, ottimismo, allegria, ma soprattutto tanto amore. Buoni risultati nel lavoro ed entusiasmo al top, per una visita inaspettata che vi riempie di gioia. Ottime notizie sul piano finanziario. In arrivo guadagni inattesi o la piacevole scoperta di avere qualche vecchio credito da recuperare.

Molte sono le cose che bollono in pentola e un po’ di silenzio vi aiuterà a fare ordine e a vederci chiaro. Non lasciatevi irretire dal solito tran tran. Quella che a prima vista sembrerebbe una giornata come tante altre, vi riserverà invece belle sorprese. Bene mostrarsi ricettivi a novità e cambiamenti, ma una decisione importante va ponderata.

Toro - Passione. L’oroscopo del 5 novembre al segno del Toro preannuncia una Luna armoniosa congiunta al Sole nel segno dello Scorpione. Un ribollire di calde emozioni vi tiene allegramente sulla corda. Concreti ma creativi, razionali ma generosi: se lavorate nel commercio, non faticherete ad allargare la clientela. Pur rimanendo con i piedi ben piantati a terra, riscoprite la gioia di vivere.

E, strano a dirsi, Aprendovi in modo coraggioso e sincero, troverete finalmente il modo di superare vecchie incomprensioni con la persona che amate. Per rendere più piacevole il lavoro, cercate di operare in gruppo: l’unione fa la forza. Siete anche insolitamente sentimentali. Lasciate spazio al vostro intuito e alle emozioni più profonde. In arrivo segnali da decodificare.

Gemelli - Serenità. Giornata tranquilla, che vi consente di trovare il giusto equilibrio tra la disponibilità verso gli altri e l’attenzione per voi stessi, evitando sforzi inutili. Puntate le vostre ambizioni verso traguardi piuttosto ravvicinati, ma sempre in un’ottica lungimirante. Congiunta al Sole, la Luna in Scorpione vi mostra la sua faccia più sorridente.

Buon per voi e per le vostre sorti amorose. Rappacificazioni. Interrogazioni, compiti in classe, test di ammissione in vista? Dateci sotto: li supererete a occhi chiusi. La difficoltà sarà valutare i vostri reali sentimenti e le intenzioni per il futuro. Non mancano le opportunità di cambiare il corso della vita professionale, ma dovrete accettare qualche rischio.

Cancro - Un po' delusi. Qualcosa in campo pratico non riesce come voi vorreste o forse come gli altri si aspettano da voi. Prevedibile qualche scontro con gli amici. Il malumore potrebbe fare capolino, ma voi evitate d’impuntarvi su questioni di poco conto. Cercate di essere aperti alle novità che in campo economico stanno emergendo attorno a voi.

Allegra e movimentata la vita sociale. Nel caso fosse necessario, meglio rischiare qualcosa che restare con il rimpianto di non avere osato. Progetti innovativi da portare avanti in gruppo, spettacoli, conferenze da non perdere ed elogi inaspettati che vi riempiono di entusiasmo. Giornata sintonizzata su una maggiore libertà di pensiero e di azione. Stato d’animo leggero e fiducioso.

Oroscopo e consigli delle stelle del 5 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Giornata con sorpresa. Oggi vi attendono belle novità: una proposta di viaggio, una conferma di avanzamento, l’arrivo di un nuovo collega simpatico e affascinante. Inviti inattesi, proposte interessanti, piacevoli incontri per chi è single.

Piccanti fuori programma con incontri, emozioni, esperienze pronte a movimentare la quotidianità. Creatività e fantasia sfornano iniziative fortunate da portare avanti con slancio. Grazie a qualche divertente imprevisto, la giornata si prospetta piacevole. Cambiamenti positivi. Nuove proposte lavorative, ma è bene accertarsi che non siano promesse inconsistenti o evanescenti. Affetti e famiglia reclamano attenzioni. Desiderio di evasione. Non dategli corda, se non sapete con esattezza dove vi porterà.

Vergine - Felicità a go go. Ancora una giornata divertente, in virtù della Luna in Scorpione. Una gita, una sorpresa da parte di una persona cara, una cena tra amici. Bene i contatti, gli studi, le partenze e i nuovi incontri.

Fate un salto in discoteca o a una festa in piazza. Nella scalata al successo niente può fermarvi. Siete ricolmi di energie, pronti a mandare al tappeto gli avversari e a imporre le vostre regole. Ogni tanto ricordatevi che non siete soli e che dovete prendere in considerazione anche le opinioni altrui. Nel lavoro di routine e nelle faccende domestiche oggi non vi batte nessuno. In netto rialzo le vostre quotazioni in famiglia. Avete alte ambizioni, ma state dimostrando che quando il dovere chiama saggiamente bisogna accorrere.

Bilancia - Distratti. Il partner reclama attenzioni, ma siete molto, troppo concentrati sui vostri interessi per dargli udienza. Bizze e capricci da non sottovalutare.

Dalla vostra avete tempismo e colpo d’occhio: muovetevi con disinvoltura e coglierete i successi meritati. La giornata non promette meraviglie, ma assicura che, se affronterete un problema che vi sta a cuore con buona volontà, troverete la soluzione. Decisioni importanti, progetti “accasanti” e iniziative coraggiose hanno il beneplacito delle stelle. Lasciate da parte le battaglie quotidiane e trovate spazio per rigenerarvi nella natura. Se vi guarderete attorno, avrete delle belle sorprese. Per i single possibili novità, per le coppie che hanno deciso di fare un viaggio la scelta si rivelerà indovinata.

Scorpione - Intraprendenti. Mattone dopo mattone costruite la vostra grande impalcatura, una struttura sempre più solida in grado di reggere nuovi e ambiziosi progetti.

Disciplina, senso del dovere, ma anche intuito e spunti creativi saranno le vostre carte vincenti. Un pizzico di senso dell’umorismo vi consentirà di uscire da una situazione complicata. Oggi meglio non prendere le cose troppo sul serio. Sarete dotati di un carisma speciale, che saprete impiegare per strappare i consensi che v’interessano. Grazie alla vostra sensibilità, che vi rende più intuitivi di altri, saprete come comportarvi in una questione che coinvolge una persona cara. Aprite il cuore e raccontate a chi vi è accanto i vostri desideri, i vostri sogni, le vostre aspirazioni.

Astrologia di venerdì 5 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Energia a volontà. La vitalità è più che buona, grazie alle amorevoli cure della Luna, che riesce a meraviglia nel suo intento di infondervi un’iniezione di ottimismo e fiducia.

Cercate di capire chi avete di fronte, prima di creare imbarazzo con discorsi inopportuni. Molto bene il lavoro, a patto però che riusciate a cavalcare l’imprevisto con disinvoltura. Mercurio è particolarmente generoso con voi. Se avete qualcosa in sospeso, meglio approfittarne. Per chi studia, un soggiorno all’estero, pur breve, rinfresca strutture grammaticali e vocabolario della lingua. Tante chiacchiere al vento, perché poi, alla prova dei fatti, in tema di sentimenti siete sempre piuttosto cauti. Acquisti utili per la casa.

Capricorno - Senza pensieri. La Luna in Pesci è proprio ciò che vi ci vuole per sfuggire, almeno oggi, a inutili malinconie. Vi aiuterà a distrarvi dalle preoccupazioni di ogni giorno.

Cercate di non perdere la testa per una persona già impegnata sentimentalmente. No alle complicazioni! A causa di Mercurio contrario, potreste non essere soddisfatti del vostro aspetto ed essere annoiati dalla routine. Ma forse siete un tantino incontentabili. Evitando valutazioni decisamente affrettate e pareri poco ragionevoli, porterete avanti cose importanti. Avvierete importanti iniziative, ma potrebbe capitare qualche contrattempo. Vorreste fare e strafare, ma oggi vi sentirete a corto di energie. Tenete conto che domani sarà passato tutto.

Acquario - Certamente intraprendenti. Giove nel segno dà un bel trigono a Mercurio in Bilancia, e voi riuscirete finalmente a cambiare in meglio i termini del vostro rapporto di coppia.

Non aspettate ancora per dichiarare i vostri più intimi sentimenti e desideri alla persona del cuore. Concederete maggiore spazio alle vostre aspirazioni. E riuscirete a dare un tocco più estroso e meno banale alla vostra quotidianità. Al lavoro non siate troppo convinti di essere nel giusto: con i colleghi cercate sempre il confronto. Mettendo in campo la vostra sensibilità, è la giornata ideale per appianare eventuali controversie. È il momento di esprimere sentimenti di amore o amicizia: mettete al bando ogni timidezza.

Pesci - Di ottimo umore. L'oroscopo per la giornata del 5 novembre indica un venerdì con i fiocchi, grazie alla Luna in trigono al vostro Nettuno nel segno. Dunque, dal cielo un aiuto per ottenere favori e trovare utili compromessi con voi stessi e con gli altri. Voglia di eleganza e di curare l’immagine, serata allegra ben riuscita. Acquisti interessanti da fare nel tardo pomeriggio. Se avrete dei contrattempi, non è detto che, come voi pensate, siano orditi da qualcuno che trama alle vostre spalle. Dovete impegnarvi un po’ sulla fiducia e sull’accoglienza delle new entry nella sfera delle amicizie. Il bilancio mensile è buono. Potete guardare con fiducia al prossimo inverno, che ha in serbo per voi bellissime sorprese. Riposo e varietà di impegni rilassano la mente, e mettono da parte alcuni pensieri grigi su cui ultimamente indugiate.