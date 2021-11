La quarta e ultima settimana di novembre è ormai alle porte e questo mese si prepara a lasciare il posto a dicembre.

L'Oroscopo da lunedì 22 a domenica 28 novembre, prevede l'arrivo di giornate interessanti per la maggior parte dei segni zodiacali, come nel caso della Vergine, pronta ad accogliere momenti di intimità e complicità con il partner. L'Ariete, dal canto suo, riuscirà a giostrarsi egregiamente nei prossimi giorni, affrontando a testa alta una settimana considerata ottimale sotto molti aspetti. Per quanto riguarda il segno dello Scorpione, l'amore continuerà a essere nell'aria, avvolgendo la vita di coppia e donando momenti a dir poco magici.

Una nota dolente potrebbe sopraggiungere, invece, per la Bilancia, costretta a immergersi in giornate poco chiare e molto altalenanti, in cui l'unica opzione plausibile è quella di stringere i denti.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, coloro nati sotto al segno dell'Ariete avranno finalmente modo di godersi la nuova settimana di novembre senza troppe problematiche. La fortuna volgerà il suo sguardo verso il segno zodiacale in questione e renderà le prossime giornate decisamente ottimali. In ambito lavorativo ci saranno novità interessanti da adocchiare ed occasioni da non lasciarsi sfuggire. Anche per quanto riguarda la vita di coppia e la sfera sentimentale in generale potrebbero sopraggiungere notizie positive ed in grado di cambiare in meglio le previsioni future.

Toro - una buona notizia potrebbe rendere le prossime giornate decisamente allegre e serene, aiutando coloro nati sotto al segno del Toro ad affrontare al meglio le giornate che stanno per sopraggiungere. Attenzione però a non adagiarsi troppo sugli allori: l'opposizione di Marte potrebbe farsi portatrice di stress e nervosismo.

Gemelli - l'opposizione di Mercurio non sembra portare troppi disagi nelle prossime giornate. L'oroscopo dei Gemelli preannuncia, nonostante tutto, l'arrivo di un periodo gioioso e luminoso in cui le avversità saranno superate senza troppe difficoltà. Attenzione a non strafare troppo poiché le energie, sfortunatamente, non sono mai illimitate e se usate senza cognizione di causa potrebbero terminare nel momento meno opportuno.

Cancro - un oroscopo migliore di quello relativo alla settimana in questione non lo si poteva di certo immaginare. La congiunzione astrale che si paleserà nei prossimi giorni porterà non poca fortuna all'intero periodo, permettendo così a coloro nati sotto al segno del Cancro di realizzare la maggior parte dei propri obiettivi, avvicinandosi sempre più alla realizzazione dei propri sogni. Sfoggiare il proprio miglior sorriso aiuterà ad affrontare a testa alta qualsiasi situazione.

Leone - Mercurio tornerà finalmente a sorridere al segno del Leone, donandogli giornate fortunate ed indimenticabili specialmente all'interno dell'ambito lavorativo. Nonostante l'inizio settimana possa sembrare sottotono e non particolarmente gioioso, la congiunzione di alcuni astri permetterà al Leone di godersi il meglio che verrà donato lungo il cammino.

Attenzione a non allontanare troppo la persona amata: criticare ogni sua decisione non farà altro che rovinare il rapporto.

Vergine - l'oroscopo della quarta settimana di novembre sembra preannunciare l'arrivo di giornate interessanti per il segno della Vergine. La complicità con il partner raggiungerà livelli inaspettati e migliorerà di gran lunga il rapporto di coppia. In ambito lavorativo potrebbe esserci qualche rallentamento che, nonostante possa essere quasi impercettibile, potrebbe risultare leggermente fastidioso. Ottimo l'andamento dei vari rapporti interpersonali.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - la settimana che sta per sopraggiungere non sarà tra le migliori. L'oroscopo non preannuncia momenti sereni, ma non prevede neanche l'arrivo di momenti assai sfortunati.

Si tratta di un periodo un po' incerto che non lascia chiarezza alcuna, mandando in confusione la maggior parte di coloro nati sotto al segno della Bilancia. Chiedere consiglio alle persone esperte non è mai un male.

Scorpione - l'oroscopo della quarta settimana di novembre preannuncia, per il segno dello Scorpione, giornate all'insegna del sentimentalismo e del romanticismo. L'amore avvolgerà i prossimi giorni, donando momenti magici e indimenticabili. I single che non hanno ancora avuto modo di incontrare l'anima gemella potranno imbattersi in essa nel corso delle prossime giornate. Attenzione, però, a non scambiare per amore una semplice infatuazione.

Sagittario - coloro nati sotto al segno del Sagittario avranno l'occasione di mostrare le proprie capacità e di farsi notare da persone considerate importanti nell'ambito in cui si lavora.

Molti riusciranno a raggiungere i propri obiettivi senza troppe problematiche ed altrettanti avranno la possibilità di ricevere notizie in grado di portare il sorriso sulle labbra a chiunque. Chi attende una promozione potrà finalmente vederla arrivare, così come chi ha chiesto un aumento potrebbe vederlo accettato nel corso delle prossime giornate. Attenzione, però, a non dare tutto per scontato.

Capricorno - la Luna in opposizione potrebbe far iniziare la nuova settimana di novembre con qualche nota di stress e nervosismo non semplice da gestire. L'oroscopo consiglia di attendere l'arrivo di momenti migliori e di sperare in una celere ripresa con l'avvicinarsi del weekend. Qualunque sia la situazione che si avrà davanti, il Capricorno potrà sempre fare affidamento sulla vicinanza delle persone amate.

Acquario - anche per il segno dell'Acquario, la settimana che sta per sopraggiungere non sembra essere tra le migliori. L'opposizione di alcuni astri non farà altro che portare ritardi in ambito lavorativo ed un innalzamento dei livelli di stress che potrebbero divenire, nel corso delle prossime giornate, difficili da tenere a bada. In amore si potrà contare sulla presenza costante della persona amata, ma chi non ha la fortuna di averne una al proprio fianco potrebbe avere bisogno di sfogare il proprio nervosismo attraverso un qualsiasi hobby.

Pesci - nonostante qualche giornata di titubanza, i nativi del segno dei Pesci potranno fare affidamento sulla presenza di Venere che, grazie alla sua influenza positiva, porterà il segno zodiacale in questione ad incrociare i propri passi con quelli della persona "giusta".

L'anima gemella, quindi, potrebbe essere più vicina di quel che si pensa. Chi vive già una relazione stabile potrebbe iniziare a organizzarsi per portare un cambiamento importante alla vita di coppia.