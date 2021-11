L'oroscopo del mese di dicembre vede Marte e Mercurio spostarsi nel segno del Sagittario, che nel lavoro riuscirà a ottenere risultati migliori, mentre Giove rimarrà stabile nel segno dell'Acquario. Bilancia sarà più ottimista al lavoro, ma avrà ancora qualche problema d'amore da risolvere, mentre Scorpione dovrà essere un po’ più cauto. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di dicembre per la seconda sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo di dicembre, 2ª sestina

Bilancia: questo 2021 non si chiuderà esattamente come previsto per voi nativi del segno.

Dal punto di vista sentimentale Venere in quadratura crea un clima difficile all'interno della relazione di coppia. Potrebbe non essere così semplice risolvere certe questioni, ma con un po’ di ottimismo, comprensione e maturità, forse potreste riuscire a concludere qualcosa e trascorrere delle festività tranquille. Se siete single non è ancora tempo di "batticuori", ma il periodo potrebbe comunque esservi utile per curare i rapporti sociali. Per quanto riguarda il lavoro, invece, arriveranno Marte e Mercurio a riportare quell'ottimismo che sembrava ormai perso. Con Giove favorevole, ancora per un altro mese, sarete in grado di convincere i vostri colleghi e superiori grazie a progetti di tutto rispetto.

Voto - 7️⃣

Scorpione: oroscopo del mese di dicembre vede Mercurio fare le valige fin da subito, mentre Marte lascerà il vostro cielo a metà mese. Per quanto riguarda il lavoro potreste ritrovarvi qualche ostacolo in più da superare. Forse dovrete intraprendere un nuovo percorso e inizialmente faticherete un po’. All'inizio è normale, l'importante sarà riuscire ad abituarsi e fare sempre meglio, ma cercate di essere sempre un po’ più cauti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In ogni caso siate ottimisti. Per quanto riguarda i sentimenti Venere rimane ancora in ottima posizione e queste feste natalizie in arrivo potrebbero rivelarsi magiche, sia che per chi è single, che per chi l'amore l'ha già trovato. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale positiva in quest'ultimo mese dell'anno. Arrivano grandi novità in ambito lavorativo.

Mercurio, e presto anche Marte, sarà nel vostro cielo e sarà un buon momento per investire più tempo e risorse per i vostri progetti, cercando di massimizzare i vostri risultati, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sfera sentimentale nel complesso stabile, anche se dovrete fare attenzione a qualche piccolo sbalzo d'umore che potrebbe sbilanciare il vostro rapporto. Se siete single questo cielo vi spinge a essere più aperti, invitandovi a fare nuove conoscenze. Chissà, tra queste potrebbe essercene qualcuna che vi farà battere forte il cuore. Voto - 8️⃣

Capricorno: mese di dicembre ancora eccellente per quanto riguarda i sentimenti. Vi aspetta un fantastico periodo per la vostra relazione di coppia, che sarà affiata, stabile e piena di bellissime emozioni, tutte da vivere e non dimenticare.

Per quanto riguarda i cuori solitari, dovranno essere in grado di creare le giuste occasioni per attirare l'attenzione e trovare la giusta compagnia, ma soprattutto quella persona che sicuramente dal primo sguardo gli farà capire che si tratterà della persona giusta. Dal punto di vista professionale forse potrebbe mancarvi qualche occasione in più per raggiungere dei grandi risultati riguardanti i vostri progetti, considerato che Marte e Mercurio saranno alle vostre spalle. Ciò nonostante sarà comunque un ottimo periodo per le faccende professionali, con risultati più che dignitosi. Voto - 9️⃣

Acquario: oroscopo del mese di dicembre sarà all'altezza delle vostre aspettative. Sarete in grado di dare una degna conclusione a quest'anno, soprattutto dal punto di vista professionale.

Marte e Mercurio torneranno presto ad agire a vostro favore, permettendovi di risalire la china e raggiungere risultati migliori. In ambito amoroso il vostro rapporto splende come una bellissima giornata di sole e non potrete chiedere di meglio. Sicuramente sarà un buon momento per fare qualcosa di nuovo insieme all'anima gemella e mettere in piedi nuovi e interessanti progetti. Se siete single potrebbe essere il momento per prendersi delle nuove responsabilità. Voto - 9️⃣

Pesci: settore professionale che potrebbe attraversare una piccola crisi. Marte e Mercurio si troveranno in quadratura dal segno del Sagittario e non sarà così facile svolgere i diversi incarichi. Meglio riflettere bene su quello che avete intenzione di fare con i vostri progetti, cercando di non cadere in errore.

Per quanto riguarda i sentimenti Venere si troverà ancora in una posizione interessante, ideale per vivere ancora a lungo splendidi momenti insieme alla dolce metà, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i single rimarrà in voi uno spiccato ottimismo, che vi permetterà di vivere giornate felici. Voto - 7️⃣