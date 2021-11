L'oroscopo della giornata di lunedì 29 novembre vede la Luna venire in soccorso dei nativi Bilancia, mentre Gemelli dovrà essere un po’ più concentrato al lavoro. Piccole difficoltà in amore per Capricorno, che però potrebbe riuscire a superare facilmente, mentre Ariete dovrà dare più attenzioni all'anima gemella. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 29 novembre.

Previsioni oroscopo lunedì 29 novembre 2021 segno per segno

Ariete: non inizierà al meglio la prossima settimana per voi nativi del segno. Con la Luna contraria e Venere in quadratura, trascurare il rapporto di coppia vi verrà piuttosto facile.

Cercate di dare le giuste attenzioni al partner, mentre se siete single date maggiore spazio al vostro lato più sensibile. Per quanto riguarda il lavoro non avrete difficoltà ad adattarvi a incarichi di lavoro più complessi, merito di Mercurio e Giove in ottimo aspetto. Voto - 6️⃣

Toro: giornata tranquilla e piacevole dal punto di vista sentimentale. L'oroscopo di lunedì 29 novembre vede una Venere in ottimo aspetto, pronta a portare allegria all'interno del rapporto, soprattutto per i nativi nella prima decade. Se siete single sarete felici di trascorrere il tempo libero con le persone a cui più tenete. Nel lavoro, ora che Mercurio non è più negativo, avrete una marcia in più per portare avanti i vostri progetti, ciò nonostante meglio non essere troppo ambiziosi: un passo alla volta si arriva lontano.

Voto - 8️⃣

Gemelli: l'arrivo della Luna nel segno della Bilancia vi renderà più "trattabili" in amore. Single oppure no, un atteggiamento calmo e riflessivo vi permetterà di essere di buona compagnia con il partner o con i vostri amici. Per quanto riguarda il lavoro, invece, attenzione a Mercurio in opposizione che potrebbe procurare qualche distrazione di troppo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Voto - 7️⃣

Cancro: state faticando parecchio a uscire da un momento di crisi. Considerato che Luna e Venere non vogliono darvi nessuna chance, forse è il caso che prendiate in mano la situazione, single oppure no. Per quanto riguarda il lavoro continuerete a essere piuttosto bravi, nonostante ciò non dovrete, però, mostrare arroganza.

Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali positive per voi nativi del segno. Inizierete la settimana con un ottimismo che si rifletterà sul vostro comportamento, soprattutto in ambito sentimentale. Sarà spontaneo essere gentili e di buon cuore, anche voi cuori solitari. In ambito lavorativo alcuni progetti sembrano finalmente aver preso la giusta direzione, merito di Mercurio in trigono dal segno del Sagittario. Voto - 8️⃣

Vergine: è arrivato il momento di smettere di sognare a occhi aperti e con Venere in trigono dal segno del Capricorno è tempo di concretizzare i vostri sentimenti. Fatevi coraggio e non nascondete le vostre emozioni. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio quadrato potrebbe chiedervi qualche sforzo in più per ottenere buoni risultati.

Voto - 8️⃣

Bilancia: in questo inizio di settimana la Luna verrà in vostro soccorso. Dal punto di vista amoroso non ci saranno momenti super romantici, questo sì, ma nulla vi vieta di provare a essere più ragionevoli ed entrare in empatia con il partner. Se siete single non ci saranno nuovi amori, ma sarà possibile fare nuove amicizie. Nel lavoro continuerete a ottenere ottime prestazioni grazie a un cielo che, almeno da questo punto di vista, vi sostiene. Voto - 7️⃣

Scorpione: l'oroscopo di lunedì 29 novembre vede la vostra relazione di coppia partire un po’ a rilento, ciò nonostante tra voi e il partner ci sarà un'ottima stabilità, siate felici e fieri. Se siete single e alla ricerca della felicità forse dovreste partire proprio dai rapporti sociali.

In ambito lavorativo potrebbero essere necessari dei chiarimenti affinché riusciate a fare un buon lavoro. Voto - 7️⃣

Sagittario: dopo un weekend poco soddisfacente, la nuova settimana si preannuncia molto più promettente. In amore ci sarà la Luna in sestile dal segno della Bilancia a dare equilibrio ed emozioni all'interno del rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single è il momento di recuperare e prendervi le vostre rivincite. Nel lavoro sarà una giornata impegnativa, ma con Mercurio nel segno riuscirete a raggiungere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Capricorno: piccole difficoltà in amore in questo inizio di settimana, secondo l'oroscopo. Purtroppo la Luna si troverà in quadratura, ciò nonostante Venere è ancora nel segno, dunque con un po’ d'impegno potreste riuscire a superare agilmente certe incomprensioni con il partner.

Se siete single mettetevi in gioco, anche a rischio di prendere un due di picche. Nel lavoro siate un po’ più precisi con i vostri progetti per ottenere migliori risultati. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale ottima in questo di lunedì. Un'ottima Luna in trigono dal segno della Bilancia renderà piacevole e romantico il vostro rapporto, in particolare per coloro che sono nati nella terza decade. Se siete single i rapporti con una persona che state frequentando potrebbero farsi più seri. Nel lavoro siate in grado di giocare d'anticipo e vedrete che i buoni risultati arriveranno. Voto - 8️⃣

Pesci: dopo la Luna "dispettosa" dello scorso fine settimana, in questo lunedì sarete in grado di godervi una relazione di coppia un po’ più tranquilla.

Con Venere in sestile, inoltre, sarà il caso di lasciare più spazio alle emozioni. I cuori solitari potranno fantasticare un po’ di più grazie a questo cielo. In ambito lavorativo siate ben organizzati, perché con i tanti impegni da portare a termine, e Mercurio in quadratura, non sarà facile stare dietro alle tante mansioni da portare a termine. Voto - 7️⃣