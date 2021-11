Per il mese di dicembre 2021, l’Oroscopo per il segno del Sagittario porterà con sé una grande fortuna che darà modo ai nati sotto questo segno di guadagnare di più e di stabilizzare la propria situazione lavorativa. Tutt’altro che rosea invece potrebbe essere il rapporto con il partner, probabilmente tenuto insieme da rispetto reciproco nonostante il poco romanticismo a disposizione.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il segno del Sagittario per il mese di dicembre 2021.

L’oroscopo per l’amore per il segno del Sagittario

Non ci sarà una situazione secondo l’oroscopo che faccia presagire un mese all’insegna del romanticismo.

Purtroppo con Venere non favorevole per la vostra situazione di stampo amoroso e con un Marte ormai alle spalle, potreste andare incontro ad una scarsa complicità che potrebbe sempre incrinarsi ulteriormente a causa di qualche gelosia che potrebbe venire a galla. Sicuramente l’equilibrio potrà essere mantenuto adeguatamente, e per la fine del mese se non ci saranno dei litigi significativi, potreste ritrovare un po’ di armonia.

All’interno della famiglia di origine invece ci potrebbero essere delle lievi tensioni secondo l’oroscopo che si risolveranno prima di quanto possiate pensare in un primo momento. Fare del vostro meglio per diffondere tranquillità vi darà anche l’occasione di conoscere meglio le persone che vi circondano.

Lavoro

Se la prima metà del mese di dicembre ci sarà qualche esitazione e incertezza a causa di altre vicissitudini esterne al lavoro, la seconda metà potrebbe darvi tutti quegli affari che riusciranno ad incrementare i vostri guadagni e a dare un assetto più stabile alla vostra carriera. Secondo l’oroscopo il pianeta Venere vi darà quella fortuna necessaria per superare qualche ostacolo in più.

Sarà contemplato anche qualche sacrificio importante, nonostante questo il supporto della vostra squadra professionale certamente non mancherà, soprattutto nei momenti più difficili. Però gli investimenti che nel periodo natalizio riuscirete a fare saranno all’altezza delle vostre aspettative e confluiranno in una dimensione sempre più ottimale.

Fortuna e salute

Sia la grande fortuna di Giove che quella piccola di Venere saranno sicuramente il motore per la vostra situazione di stampo finanziario. Come già detto in precedenza, i guadagni subiranno l’impennata che stavate aspettando e che potrebbero significare molto anche per le persone che vi circondano. L’oroscopo prospetta anche delle energie che con l’incedere delle giornate sarà sempre più altalenante, ma che in cambio vi darà soddisfazioni più uniche che rare.