L'oroscopo di giovedì 18 novembre 2021 porta in primo piano le previsioni astrologiche relative ai segni dello zodiaco appartenenti alla prima sestina. Ansiosi di sapere cosa regaleranno le stelle ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? L'Astrologia di giovedì mette in evidenza il fatto che a poter cogliere meritatamente i frutti migliori dalla pianta della positività saranno tutti coloro nativi in Toro o nel Cancro, oltre che in Ariete e Gemelli, quest'ultimi ovviamente considerati si in modo positivo ma sempre all'interno di un periodo routinario.

Invece, parlando di momenti "no", le effemeridi quotidiane puntano l'indice in direzione di Leone e Vergine, entrambi considerati in periodo poco performante.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 18 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Cancro;

2° posto - ★★★★: Ariete, Gemelli;

3° posto - ★★★: Leone;

4° posto - ★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 18 novembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 18 novembre al segno dell'Ariete predice che arriverà senz'altro il necessario sostegno in grado di rafforzare la forza di volontà e relativa fermezza. In amore, sarete in forma perfetta per realizzare collaborazioni e progetti: grazie alle stelle, che vi aiuteranno a pensare, inventare qualcosa di nuovo, magari anche rendere più malleabile alcune caratteristiche nei rapporti di coppia.

Single, affronterete con decisione un problema pratico, forse familiare, senza lasciarvi intimidire da chi cercasse di mettervi in minoranza o togliervi credibilità. Per quanto riguarda il settore affettivo, in questo preciso momento ci potrebbe essere una persona che vi attira più di altre: con quest'ultima infatti ci sarà quell'affinità che percepite a fior di pelle.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro, la giornata si rivelerà buona e avrete la possibilità di realizzare uno dei vostri progetti. Grazie al vostro carattere e all'aiuto di un collega vi sentirete coraggiosi nell'osare.

Toro: ★★★★★. Un giovedì armonioso e tutto all'insegna delle cinque stelle della fortuna. In tanti raggiungerete un alto grado di positività, il che vi farà trascorrere la giornata con serenità e tanta disinvoltura.

Puntare sempre più in alto sarebbe in effetti la cosa migliore per voi. In campo sentimentale, le ore del pomeriggio e della serata saranno tutte per l'amore; il partner vi terrà sotto scacco, reclamando tutta la vostra attenzione. In cambio però, vi regalerà sicurezza, coccole e un attaccamento sempre crescente. Single, dovrebbe essere proprio un buon periodo, perché le stelle vi avvolgeranno di molteplici energie: vi renderanno più intuitivi e sensibili del solito, in grado di vedere il mondo al di là delle sue forme e dei suoi limiti. Farete un notevole salto in avanti nell'evoluzione personale, prenderete decisioni importanti per il vostro futuro sentimentale. Nel lavoro, il cielo, favorirà gli spostamenti e vi metterà in contatto con colleghi, con cui potrebbero nascere delle collaborazioni molto interessanti.

Sarete così brillanti e comunicativi.

Gemelli: ★★★★. Giornata abbastanza buona, valutata dall'Astrologia con le quattro stelline della normalità più scontata. In talune situazioni potrebbero esserci fraintendimenti, magari qualcuno di vostra conoscenza tenterà di mettervi i bastoni tra le ruote: a rischio la riuscita di qualcosa che vi sta a cuore. In amore, il meteo del giorno preannuncia cielo sereno, in compagnia di un quadro astrale benevolo che darà il via libera a una quantità di iniziative interessanti. Riunioni tra parenti, sport, cinema, letture; mente serena, cuore in fermento, pieno di aspettative! Il rapporto di coppia anche se mostrerà alcune crepe, state tranquilli, perché il dialogo e comunicazione, non soltanto verbale, agiranno da efficace collante, rendendo la serata serena.

Single, saranno buoni gli influssi planetari del giorno. Incitano ad ampliare gli orizzonti, ad allargare la cerchia dei vostri interessi e dei vostri amici. Ottimo momento per viaggiare e divertirvi: non esitate, buttatevi a capofitto tanto nell'uno come nell'altro. Nel lavoro, resistenza e faccia tosta non vi mancano: cercate allora di convogliarli nell'attività più redditizia, così che il mentale sarà valorizzato da una vena creativa molto feconda.

Oroscopo e stelle di giovedì 18 novembre

Cancro: ★★★★★. Si profila molto allettante questa parte della settimana, pronta a dare a voi nativi un giovedì all'altezza delle aspettative. In generale, diciamo pure che non avrete troppe discrepanze a cui porre rimedio.

Per i sentimenti, il semaforo sarà acceso sul verde, le stelle v'illumineranno, e un sogno che tenete nel cassetto si realizzerà quando meno ve lo aspettate; oltre a questo, una vostra intuizione si rivelerà esatta. Potrete finalmente prendere le redini di un rapporto che, nei giorni scorsi, ha causato momenti d'incertezza, optando per una serata tranquilla, insieme a chi amate. Single, il Sole suggerisce di coltivare amorevolmente i rapporti con gli amici e con le persone che occupano un ruolo importante nella vostra vita, favorendo l'espansione gioiosa della sfera affettiva. Accettate l'appoggio incondizionato di una persona che vi stima, che vuole aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi.

Nel lavoro, avrete la possibilità di recuperare. Troverete un'ottima soluzione in merito ad una situazione che durante questa fase vi ha suggerito ansia e difficoltà.

Leone: ★★★. Periodo preventivato sottotono dalle stelle? Diciamo di sì, anche se in più di qualche momento potrebbero esserci dei piccoli fuori onda abbastanza piacevoli. Se doveste accusare cali sensibili di energia oppure non aveste voglia di uscire, riposatevi pure, tanto prima o poi passa. In amore, osserverete il partner con occhio ipercritico: affettuosissimo, protettivo, galante, pare la quintessenza dell'uomo; ma qualcosa non vi convince... Troppo diverso rispetto ai giorni indietro. Se fidarsi o no starà a voi deciderlo, alla luce dell'esperienza.

La soluzione sarà quella di stare tra gli amici, perché allenterà la tensione, rendendovi anche più disponibili con chi avete accanto. Single, qualche piccolo disturbo a livello salutare potrebbe affacciarsi nella mattinata di questo giovedì; rimediate quanto prima per poter trascorrere una serata tranquilla. Perché anche se non sarete proprio al top, circondandovi delle persone giuste, trascorrerete ugualmente un giorno positivo. Nel lavoro, sarà probabile una piccola delusione ma non dovrete prendervela, anche perché le opportunità che sono in arrivo saranno in grado di soddisfare le vostre esigenze.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, giovedì 18 novembre, predice un periodo improntato (secondo le attuali effemeridi) quasi tutto al "ko".

Forse potrebbe essere arrivato il momento di fare un bel respiro e allontanare un personaggio a cui magari non tenete troppo e che è spesso causa di amarezze e/o delusioni. In campo sentimentale, per trascorrere serenamente questa giornata, siate chiari fin dall'inizio: al partner che vorrebbe coinvolgervi in situazioni scomode, ditegli apertamente quello che pensate; senza badare alle sue reazioni, perché la vostra serenità viene prima di tutto. Single, il cielo insinuerà una sensazione d'insofferenza di cui non riuscirete voi per primi a venire a capo. Cercate di scendere a patti con la famiglia, siate meno intransigenti con voi stessi e provate a rilassarvi. Distraetevi facendo qualche piacevole progetto per il futuro: servirà a farvi tornare il buonumore.

Il lavoro, potrebbe essere minacciato da qualcuno che cercherà di sopraffarvi, ma con la vostra serenità riuscirete a difendervi da qualsivoglia insinuazione.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 18 novembre.