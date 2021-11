L'oroscopo di lunedì 22 novembre 2021 porta in evidenza le previsioni zodiacali e la classifica stelline relative alla ripartenza della nuova settimana. In primo piano la Luna, nel periodo analizzato in entrata nel segno del Cancro alle ore 04:33 della prima mattinata di lunedì. Come sempre le analisi sono imperniate sulle effemeridi relative al periodo in esame, messe in relazione ai soli segni appartenenti ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In questo caso ad avere campo libero da parte dell'Astrologia del giorno, in primis in amore e sul lavoro, saranno di certo coloro nativi dei Cancro (top del giorno) come anche quelli del Toro e del Leone (cinque stelle) preventivati ​​entrambi a massima positività.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 22 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Cancro (Luna nel segno);

2° posto - : Toro, Leone;

3° posto - ★★★★: Ariete, Gemelli;

4° posto - ★★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 22 novembre, amore e lavoro

Ariete : ★★★★. L'oroscopo del 22 novembre al segno dell'Ariete predice una giornata semplicemente spettacolare. Durante questo periodo vincerete senz'altro quella vostra amata/odiata voglia di "dolce far niente" risultando spesso anche abbastanza iperattivi. In amore, il momento di prendere una decisione seria e responsabile, in aiuto ci sarà Venere dalla vostra parte: è arrivato il momento di essere più chiari con la persona amata mettendo in chiaro i veri sentimenti.

La sincerità porterà fortuna, in tal modo vivrete la quotidianità serenamente, senza troppi problemi. Single, forse lunedì andrà meglio del solito: questo vi sarà utile per continuare poi sulla vostra strada, magari con un peso in meno. I vostri modi potrebbero risultare un pochino scontrosi, ma saranno senza dubbio tra i più efficaci perché potranno farvi centrare qualche obbiettivo.

In generale, saprete cosa volete e come muovervi per fare centro. Nel lavoro, acquisite un po' di sicurezza nelle vostre potenzialità e agire senza farsi troppe domande e dopo tanti sforzi. Finalmente riuscirete a ottenere le conferme che cercavate.

Toro: ★★★★★. Si intravede una giornata davvero speciale, pronta a dare a questa parte della settimana quel profumo di positività che mancava da un pezzo.

Pertanto, sappiate importarvi una scaletta da tenere a mente, logicamente da seguire in modo maniacale. In campo sentimentale, Venere porterà dolcezza e tenerezza nella vostra giornata, avrete la possibilità di sorprendere il partner con un romanticismo inaudito da parte vostra. Lasciatevi trasportare dall'amore e dalla passione: vedete che non ve ne pentirete. Single, la grinta non vi manca, l'intuito funziona al massimo: saprete sempre come cavarvi d'impaccio, così ci saranno fantastiche opportunità per fare nuove conquiste: datevi da fare perché avrete fascino e sensualità davvero ai massimi livelli! Nel lavoro, osate e realizzerete tutto ciò che vi preme in questo momento. E visto che perfino Marte vi strizza l'occhio, giocate d'anticipo sulle cose da mettere in gioco.

Gemelli: ★★★★. Partirà con una piccola riserva questo vostro lunedì d'inizio settimana, poi però tenderà a riallinearsi alla normale routine quotidiana. Diciamo pure che riuscirete a trovare un equilibrio abbastanza buona con la vostra vita privata, anche se, inutile nasconderlo, costerà un po' più di fatica del solito. In amore, forse vi troverete di fronte a una svolta importante: decidete con serenità, Urano vi darà la possibilità di fare sul serio con la persona che amate. Matrimonio o convivenza potrebbero essere i vostri prossimi obiettivi. Per quelli che già sono in coppia intanto, vivere e trascorrere una serata felice o all'insegna dell'allegria sarà davvero facile. Single, la tentazione di fare un passo indietro è grandissima e forse giusta in questa giornata un po' bizzarra.

Le stelle pertanto vi consigliano di seguire l'istinto del cuore soprattutto se si volesse ripagare a un errore fatto oppure se si trattasse di archiviare un comportamento sbagliato. Questi gesti faranno bene a voi e verranno apprezzate dalle persone vicine. Nel lavoro, difendete con le vostre unghie e con i denti i vostri ideali. Sapete di poter raggiungere senza tante difficoltà i vostri obiettivi, ma non avete ancora capito che gran parte del vostro successo dipende soprattutto da chi collabora con voi.

Oroscopo e stelle di lunedì 22 novembre

Cancro: 'top del giorno'. Ottimo periodo per affrontare, discutere, decidere o mettere in pratica qualsiasi cosa possa passare per la mente di voi nativi.

Specialmente quelle situazioni in bilico tra positività e negatività eventualmente legate al mondo degli affetti e dei sentimenti in generale. Per il settore dell'amore, il cielo oggi tifa per voi: andrete forte come un treno ad alta velocità e le strade vi si apriranno davanti senza ostacoli. Avrete validi motivi per essere soddisfatti di voi stessi e di ciò che farete in questo giorno. In pratica vi sentirete appagati e ricambiati da un partner affettuoso e felice. Sarete al settimo cielo, perché finalmente inizierete a fare progetti importanti insieme alla persona che più amate al mondo. Single, le vostre energie aumenteranno a dismisura, avrete l'argento vivo addosso e le vostre speranze saranno perennemente in movimento.

I vostri amici in questi giorni saranno assai coinvolti, trascinati dal vostro infinito entusiasmo: sarete veramente contagiosi e irresistibili. Nel lavoro, il cielo farà belle promesse alla maggior parte di voi e assicurerà brillanti soddisfazioni personali nei rapporti con i colleghi e negli affari.

Leone: ★★★★★. Andrà benissimo questa parte della settimana, con un lunedì perfetto quasi in tutto. L'inventiva e l'impegno di cui saprete osare saranno apprezzati e certamente restituiranno buoni frutti. In amore, il clima poco collaborativo dei giorni scorsi non vi metterà di malumore, anzi vi spingerà a godere di più della gioia di stare in casa e fare pace con tutti, soprattutto in intimità con la persona che amate.

Le stelle metteranno in risalto anche i piaceri della buona tavola: allora perché non organizzate una bella cena? Il vostro partner e tutta la famiglia ne saranno entusiasti, regalandovi una serata indimenticabile per tutti. Single, il vostro modo di fare allegro e ottimista vi renderà belli agli occhi degli altri, amplierete il giro delle conoscenze e gli ambienti che frequentate saranno eleganti ed accattivanti. Ci potrebbe essere anche una simpatia da coltivare, fatevi avanti e vedete come andrà a finire. Nel lavoro, i problemi non sono del tutto risotti ma, sostenuti dall'ottimismo e dalla buona sorte, ottime chance per riuscire. Prendete in considerazione i problemi dettati dalla gestione delle risorse finanziarie e oltre a questo, non lasciatevi sfuggire l'opportunità di un buon affare.

Vergine : ★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 22 novembre, non vede di buon auspicio questo giorno. Alcuni pianeti dissonanti sono già pronti a mettere i classici paletti alle vostre azioni/intenzioni. Come comportarsi, dunque? In campo sentimentale, l'accumulo di stress potrebbe farvi commettere errori, come prendere decisioni impulsive o affrontare con leggerezza domande semplici e banali. Non mancheranno motivi di scontento nel rapporto di coppia: il partner sarà più instabile del solito, ma voi sarete così abili che quest'ultimo senz'altro tornerà con i piedi per terra in un attimo. Single, sarà una giornata in cui muoversi con cautela: non giudicate gli altri senza prima adeguatamente conoscerli e, per il vostro bene, tenetevi alla larga da storie sentimentali complicate o da persone ambigue.

Se aveste in ballo una storia extra, fate attenzione. Nel lavoro, sarete abbastanza distratti. Non ascoltate i consigli di quei colleghi dati tanto per: tutto vi sembrerà stretto e vi irriterà, allora non precipitate gli eventi. Sappiate attendere il momento favorevole per prendere le vostre decisioni.

