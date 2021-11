L'oroscopo della giornata di martedì 2 novembre vedrà la Luna spostarsi nel segno della Bilancia, permettendo ai segni d'aria di esprimere al meglio i loro sentimenti in amore. L'umore dei nativi Ariete tenderà a scendere, mentre Pesci avrà modo di vivere una giornata tranquilla. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 2 novembre.

L'oroscopo della giornata di martedì 2 novembre 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vedrà la Luna mettersi in opposizione. Potreste essere un po’ giù di corda, oppure affetti da un po’ di nervosismo.

In ogni caso, in amore potreste sentire la necessità di chiarire i vostri sentimenti con la persona che amate. In ambito lavorativo, se davvero siete certi delle vostre idee, potreste prendervi dei rischi. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali di martedì discrete per voi nativi del segno. Per quanto riguarda i sentimenti, la vostra relazione viaggia lungo i giusti binari, ma meglio non sbilanciarvi più di tanto. Per i single potrebbe essere una giornata interessante se sfruttata bene. In ambito lavorativo non siate precipitosi: non sempre le idee che avete possono essere di successo. Voto - 7️⃣

Gemelli: oroscopo della giornata di martedì 2 novembre che vedrà un cielo migliore, preludio di un periodo buio che sta per finire.

In amore la Luna sarà in buon aspetto, e tra voi e il partner potrebbe essere il momento di riavvicinarvi. Se siete single un parente o un amico potrebbe mostrarsi più gentile e disponibile nei vostri confronti. Sul lavoro sarete decisi e pieni di idee come sempre, soprattutto i nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Cancro: vi sentirete un po’ più insicuri e timorosi in amore secondo l'oroscopo.

Colpa della Luna in quadratura che frena tutto il vostro ottimismo ed entusiasmo. In ogni caso, single oppure no, ricordatevi che in amore non sempre vince chi fugge. Forse sarà necessario cercare il dialogo e chiarirsi fin da subito. In ambito lavorativo i buoni risultati non mancano, ma meglio non strafare. Voto - 6️⃣

Leone: settore professionale discreto in questa giornata, ma che vi vedrà messi a dura prova.

Dovrete dimostrare di essere pronti a tutto e difendere la vostra posizione e quanto di buono fatto finora. In amore la Luna in Bilancia porta stabilità nel vostro rapporto, mentre Venere penserà a non far mancare passione e sentimento. Se siete single sarete abbastanza simpatici e brillanti con persone a voi del tutto nuove. Voto - 8️⃣

Vergine: oroscopo di martedì che vedrà nuovamente un cielo dominato dalla Venere opposta. Ma non sarà così ancora per molto. Oltretutto, nel vostro rapporto qualcosa inizia a muoversi, e tra voi e il partner sembra esserci un po’ più di intesa. Aspettate il momento giusto per mettere in mostra le vostre emozioni. Se siete single fioriscono nuove e interessanti amicizie.

In ambito lavorativo sarà una buona giornata per provare a fare qualcosa di più. Voto - 7️⃣

Bilancia: ottimo cielo nel corso di questo martedì per voi nativi del segno. La Luna e Venere in ottimo aspetto, vi mettono in una posizione privilegiata in amore, rendendo il vostro rapporto particolarmente romantico. Se siete single sarà un momento molto interessante per fare nuovi incontri. Ottimo anche il lavoro, con Marte e Mercurio che vi riempiono di idee e energie. Voto - 9️⃣

Scorpione: i grandi sognatori non dormono mai, e voi in amore vi sentirete così. Sempre sognanti, con la voglia di vivere e sperimentare nuove emozioni, con il partner o con la vostra fiamma qualora siate single. In ambito lavorativo potrebbero arrivare idee o progetti interessanti, che potrebbero cambiare la vostra attuale situazione.

Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale che migliora secondo l'oroscopo della giornata di martedì 2 novembre. L'astro argenteo si sposta in una posizione decisamente migliore per voi, e in ambito sentimentale tornerete a essere tra i segni più romantici del momento. Molto bene anche in ambito lavorativo, dove non scendere a compromessi con niente e nessuno, e darete sempre il massimo. Voto - 9️⃣

Capricorno: nel settore professionale faticherete un po’ a esprimere tutto il vostro potenziale. Marte in quadratura minaccia di mettervi in ginocchio con le energie, rendendo inutili gli sforzi fatti finora. Difficoltà in arrivo anche in amore a causa della Luna. Certo, sarà solo una situazione momentanea, ma potreste avere la sensazione di non avere una via d'uscita e la cosa vi turberà parecchio.

In ogni caso, cercate di mantenere la calma. Voto - 5️⃣

Acquario: periodo piuttosto piacevole in amore per voi nativi del segno. Con la Luna e Venere in ottimo aspetto, le cose tra voi e il partner andranno per il meglio. Sarà un buon momento per emozionarsi o per mettere in piedi progetti importanti. Se siete single ci sarà un'ottima armonia nella vostra vita, in particolare per i nati nella terza decade. Nel lavoro un po’ di fortuna e qualche idea interessante vi permetteranno di raggiungere ottimi risultati. Voto - 9️⃣

Pesci: configurazione astrale in miglioramento secondo l'oroscopo. Ciò nonostante non è ancora il momento di cantare vittoria. Per quanto riguarda i sentimenti tra voi e il partner non c'è ancora una grandissima intesa, dunque meglio non pretendere troppo al momento.

Per quanto riguarda i single godetevi la compagnia dei vostri amici senza farvi troppi pensieri. E se l'amore per caso dovesse arrivare, ben venga. Nel lavoro sarete piuttosto indaffarati, ma con un po’ di impegno e concentrazione ve la caverete. Voto - 6️⃣