L'oroscopo della giornata di mercoledì 17 novembre prevede un amichevole e solare Vergine grazie alla posizione della Luna, in trigono dal segno del Toro, mentre l'amore sembra non rispettare le aspettative dei nativi Bilancia. Giove sarà ancora in quadratura per i nativi Scorpione, causando qualche piccolo imprevisto al lavoro, mentre Leone potrebbe non sentirsi a proprio agio in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 17 novembre.

L'oroscopo della giornata di mercoledì 17 novembre 2021 segno per segno

Ariete: la posizione di Venere continua a tenervi sulle spine secondo l'oroscopo.

Tra voi e il partner manca quel romanticismo che vi portava avanti, ma per tornare a vivere insieme in armonia, non potete stare fermi a aspettare. Se siete single irrequietezza e impazienza potrebbero sopraffarvi. Molto meglio nel lavoro, grazie a Giove che vi aiuta a tenere il passo con le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Toro: sarà un mercoledì magnifico per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna nel segno. Anche senza sforzarvi troppo, riuscirete a arrivare molto lontano con il partner. Se siete single l'aspetto non sempre conta. Quello che cercate in una persona è sensibilità e sincerità. Nel lavoro la situazione non è così rosea al momento. Sarà il caso quindi di rimboccarsi le maniche e trovare in fretta la forza di reagire, proponendo idee valide.

Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale nel complesso serena secondo l'oroscopo di mercoledì 17 novembre. In quanto a sentimenti ci saprete fare con il partner, o con la persona che vi piace qualora siate single. Il segreto sta tutto nel mostrarsi per quello che siete e nel migliore dei modi. In ambito lavorativo state andando molto bene, ciò nonostante se volete avere buoni risultati a lungo termine, è il caso di riprendere a sognare in grande.

Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna in sestile può aiutarvi a rendere le cose più facili tra voi e la vostra anima gemella secondo l'oroscopo. Certo, Venere rimane negativa, ma forse, cercando il dialogo e mostrando la vostra comprensione, potreste recuperare. Se siete single lasciate perdere coloro che non vogliono capirvi e vogliono solo criticarvi.

Ci sarà poco da discutere con queste persone. Nel lavoro dovreste avere degli obiettivi più grandi, ora che Marte e Mercurio vi permettono di fare di più. Voto - 7️⃣

Leone: arriva anche per voi una giornata no, questa volta a causa della Luna in quadratura che mette zizzania nella vostra vita quotidiana. In amore infatti non sarete così inclini a parlare di sentimenti, né con il partner, né con amici o familiari. Tutto ciò che vorrete, sarà stare da soli per un po’. Ambito lavorativo dove faticherete anche lì a trovare la giusta concentrazione e mettere in piedi buoni progetti. Una piccola pausa per riordinare le idee potrebbe farvi comodo. Voto - 5️⃣

Vergine: giornata fortunata per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo di mercoledì 17 novembre.

La Luna e Venere saranno in una posizione ideale per godere al meglio della vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single saranno amichevoli e solari con chiunque si ritroveranno davanti. Nel lavoro svolgerete i vostri incarichi quasi divertendovi, merito di Marte e Mercurio che vi assistono. Voto - 9️⃣

Bilancia: sfera sentimentale poco convincente a causa di questo cielo. Single oppure no, l'amore non sembra rispettare le vostre aspettative al momento, e tutto quello che prova il vostro cuore in questo periodo è delusione. Ciò nonostante sappiate che non potete stare così per sempre. Meglio in ambito lavorativo, anche se spesso vi ritroverete a viaggiare con la vostra mente.

Voto - 5️⃣

Scorpione: giornata non molto convincente secondo l'oroscopo. Con la Luna in opposizione, essere comprensivi nei confronti del partner non vi verrà così semplice. Se siete single non snobbate amici o familiari solo perché avete di meglio da fare. Difficoltà anche in ambito lavorativo a causa di Giove e Saturno in quadratura che vi mettono in difficoltà con le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali positive per voi nativi del segno. In amore potrebbe essere il periodo adatto per concentrarsi su nuovi progetti da proporre al partner, purché non siano fonte di litigi. Se siete single con le parole sarete piuttosto bravi in questa giornata, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete bene, ciò nonostante siate in grado di calcolare eventuali imprevisti. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata da incorniciare secondo l'oroscopo grazie a questa luminosa Luna in trigono dal segno amico del Toro. Insieme a Venere nel vostro cielo, in amore godrete di un'intesa di coppia fenomenale. I cuori solitari potrebbero finalmente trovare qualcuno che possa riempire il loro cuoricino. Nel lavoro con astri favorevoli come Marte e Mercurio, precisione, affidabilità e puntualità saranno alla base del vostro successo. Voto - 9️⃣

Acquario: non un cielo ottimale per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo, ciò nonostante sarà possibile affrontare eventuali problemi con il partner, purché riusciate a mantenere un buon atteggiamento.

Se siete single sarà una giornata in cui vi sentirete teneri e fragili al tempo stesso. Nulla da dire per quanto riguarda il lavoro. Con Giove e Saturno al vostro fianco, riuscirete a cavarvela piuttosto bene, ma attenzione a eventuali imprevisti che Mercurio potrebbe causare. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale ottima nel corso di questa giornata per voi. In amore la Luna si troverà in sestile, così come Venere. Il che significa che i rapporti tra voi e la vostra anima gemella non potranno che andare per il meglio. Se siete single potrebbe essere una giornata piuttosto interessante per lasciarsi andare a sentimenti e emozioni. Nel lavoro avrete il tocco giusto con le vostre mansioni, curandole al meglio e ottenendo i risultati che meritate. Voto - 9️⃣