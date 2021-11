L'oroscopo del fine settimana che va dal 13 al 14 novembre prevede un felicissimo Pesci aiutato dalla Luna in congiunzione, mentre Cancro avrà la possibilità di recuperare dal punto di vista sentimentale. Tensione in amore che comincerà a farsi sentire non poco per i nativi Bilancia, mentre la vita quotidiana dei nativi Sagittario sarà tutto sommato piacevole. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 13 al 14 novembre.

Previsioni oroscopo weekend 13-14 novembre 2021 segno per segno

Ariete: abilità e concentrazione non mancheranno sul posto di lavoro, grazie alla tanta esperienza accumulata e a Giove in buon aspetto.

In amore invece dovrete dimostrare di saper mettere in pratica quella esperienza accumulata, considerato che Venere è in quadratura, e le cose tra voi e il partner non vanno benissimo. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale promettente dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo del prossimo weekend. La Luna in sestile, mentre Vergine in trigono. Quale momento migliore dunque per concedervi relax e intense emozioni da soli con il partner. Nel lavoro cercate di allontanare ansia e stress. Voto - 7️⃣

Gemelli: fine settimana sottotono per voi nativi del segno a causa della Luna in quadratura. In amore meglio essere prudenti con il partner, soprattutto i nati nella seconda decade. Nel lavoro riuscirete a tenere alta la concentrazione, ottenendo risultati più che dignitosi.

Voto - 7️⃣

Cancro: avrete qualche occasione per rifarvi in amore ora che la Luna si trova in trigono dal segno amico dei Pesci. Cercate il dialogo, ma soprattutto, mostrate maturità e comprensione. Nel lavoro riuscirete a fare davvero bene le vostre mansioni, merito di Marte e Mercurio in ottimo aspetto. Voto - 7️⃣

Leone: fine settimana senza infamia e senza lode per voi nativi del segno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In amore potrete contare su un rapporto abbastanza tranquillo, ma non aspettatevi momenti estremamente romantici. Nel lavoro meglio guardare due volete quello che state facendo. Voto - 7️⃣

Vergine: non il fine settimana che vi aspettavate secondo l'oroscopo, considerato che ci sarà la Luna in opposizione. In amore dunque meglio essere prudenti.

Avete un rapporto splendido al momento, dunque, non rovinatelo per questioni da poco. Nel lavoro sarete pronti per poter fare qualcosa di più ora che Marte e Mercurio vi assistono nelle vostre imprese. Voto - 7️⃣

Bilancia: con questa Venere in quadratura, secondo l'oroscopo del fine settimana, potrebbe iniziare a farsi sentire un po’ di tensione nel vostro rapporto, in particolare per i nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo pieno di cose da fare, ma almeno potrete distrarvi un po’ dai problemi della vita quotidiana, considerato che i risultati che state ottenendo sono buoni. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà un weekend di fuoco per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno.

La Luna e Venere ben allineati tra loro vi proporranno una sfera sentimentale eccellente, fatta di bei momenti e tanto romanticismo da rendervi felicissimi della vostra vita quotidiana. Molto bene anche nel lavoro, anche se con Giove in quadratura sarà meglio non prendersi troppi rischi. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali sottotono per quanto riguarda i sentimenti. La Luna sarà in quadratura, e una risalita in amore sarà possibile soltanto nelle ultime ore della domenica. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete piuttosto bene, anche se potreste fare di più. Voto - 7️⃣

Capricorno: un quadro astrale ottimo nel corso di questo weekend. In amore potrete sperare in qualcosa di più per il vostro rapporto, che possa rendervi più affiatati e felici della vita che state facendo.

Per quanto riguarda il lavoro avrete grandi potenzialità che non andranno assolutamente sprecate. Voto - 8️⃣

Acquario: sarà un weekend piacevole per voi, ma non aspettatevi nulla di particolare. In amore il vostro rapporto è stabile, e vi sentirete abbastanza felici di quanto siete riusciti a fare finora. Nel lavoro meglio rivedere la vostra strategia, perché con Mercurio in quadratura non si escludono imprevisti. Voto - 7️⃣

Pesci: un fine settimana felicissimo per voi secondo l'oroscopo. La Luna vi sorride, così come Venere, e in amore non potrete chiedere di meglio se non che la felicità della vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti procederanno senza intoppi, soprattutto per i nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣