L'oroscopo della giornata di venerdì 12 novembre vedrà una Luna a cavallo tra il segno dell'Acquario e dei Pesci. Quest'ultimo potrà contare su intesa di coppia fantastica, mentre il segno d'aria potrà contare ancora su una relazione stabile. Venere in trigono per il Toro permetterà ai nativi del segno di sentirsi liberi, mentre Bilancia potrà contare sul sostegno di Giove per esprimersi al meglio in ambito lavorativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 12 novembre.

Previsioni oroscopo venerdì 12 novembre 2021 segno per segno

Ariete: il fatto che la situazione in amore stava migliorando vi piaceva molto.

Ora, secondo l'oroscopo, con Venere in quadratura non sarà così facile andare d'accordo con il partner. Ciò nonostante, se volete, dimostrando un po’ di maturità, potreste provare a recuperare terreno. Se siete single non mettetevi in situazioni che vi fanno poi sentire a disagio. Molto bene invece al lavoro, grazie a un ottimo Giove in sestile che rende chiara la vostra situazione. Voto - 6️⃣

Toro: le previsioni dell'oroscopo di venerdì 12 novembre vedranno Venere in ottimo aspetto per voi. La Luna sarà in una posizione migliore per voi, e in amore avrete modo nuovamente di sentirvi liberi e amati, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single, l'amore arriva sempre all'improvviso, sappiatelo.

Nel lavoro vi piacerebbe poter contare su qualche sicurezza in più, ciò nonostante, con questo cielo, dovrete faticare un bel po’ per ottenere dei risultati. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che torna a avere qualche piccolo problemino a causa della Luna che si troverà in quadratura. Ci saranno alcune incomprensioni con il partner, ma una volta che l'astro argenteo si toglierà dai piedi, dovreste riuscire a recuperare in fretta.

Se siete single non c'è bisogno di essere dispettosi con tutti. In ambito lavorativo saprete prendervi cura delle vostre mansioni grazie a un ottimo Giove e un luminoso Saturno a sostenervi, ma attenzione alle distrazioni. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno un inizio di fine settimana discreto per voi nativi del segno.

Con la Luna in trigono dal segno dei Pesci a partire dal pomeriggio, vi sentirete più tranquilli e in pace con voi stessi, e in amore potreste sentirvi pronti per affrontare un discorso importante. Per quanto riguarda il lavoro la situazione è piuttosto stressante, e una pausa vi piacerebbe. Per fortuna ci sono Marte e Mercurio che vi aiutano a andare avanti. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna non vi darà più fastidio a partire da questo pomeriggio, e per il momento la situazione in amore si stabilizzerà un po’. Forse potreste sentire la necessità di confidarvi con la vostra anima gemella. Se siete single invece il consiglio di un amico riguardo a alcune questioni di cuore potrebbe essere prezioso. Situazione stabile anche nel lavoro, ma non è detto che sia un bene, anzi, dovrete provare a fare qualcosa per cercare di fare dei passi avanti, e non indietro.

Voto - 7️⃣

Vergine: un oroscopo che vedrà qualche nuvola nel vostro cielo in questo inizio di fine settimana. Purtroppo la Luna si troverà in opposizione, dunque non sempre il vostro modo di essere romantici sarà apprezzato. Evitate di essere troppo estroversi, mostrando un po’ più di serietà e maturità. In ambito lavorativo darete sempre il meglio di voi quando siete ben organizzati. Voto - 6️⃣

Bilancia: la Luna se ne va, e ricomincia a piovere sul bagnato in ambito amoroso per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo di venerdì 12 novembre, per conquistare nuovamente la fiducia della vostra anima gemella, dovrete dedicare più attenzione, essere sempre presenti, ma mai invasivi o troppo pretenziosi nei suoi confronti.

Anche voi cuori solitari dovrete dimostrare di essere di sostegno se volete conquistare la persona amata. Nel lavoro ci sarà Giove in trigono dal segno dell'Acquario a darvi una mano con le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Scorpione: la settimana che sta per chiudersi vedrà la Luna in ottimo aspetto per voi. Secondo l'oroscopo, in ambito sentimentale ci saranno momenti davvero romantici per voi e la vostra anima gemella, merito anche di Venere in sestile. Se siete single il pianeta dell'amore incoraggerà le vostre iniziative romantiche. Nel lavoro con Mercurio nel segno, sarete in grado di prendere le vostre decisioni con razionalità e lucidità. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale che mostrerà il fianco in ambito sentimentale secondo l'oroscopo.

La Luna si troverà in quadratura dal segno dei Pesci nelle prossime ore, dunque attenzione al vostro atteggiamento nei confronti del partner, perché causare un malinteso potrebbe essere semplice. Per quanto riguarda i single essere dei "don Giovanni" va bene, ma senza essere troppo invasivi. Nel lavoro questo cielo vi incita a fare di più, in particolare un ottimo Giove in sestile. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata di venerdì ottima per voi nativi del segno. In amore il vostro rapporto procede serenamente, con tante emozioni e tante cose da fare insieme alla vostra anima gemella. Se siete single non rinuncerete mai a vivere forti emozioni, anche a costo di ricevere qualche delusione. Nel lavoro potrebbe essere il momento di investire sul vostro futuro.

Voto - 9️⃣

Acquario: la Luna lascerà il vostro cielo nelle prime ore della giornata. Poco male, in fondo la vostra relazione al momento è stabile, e riuscirete a gestirla davvero bene. Se siete single vi concentrerete sui vostri desideri e le vostre ambizioni. Nel lavoro la voglia di raggiungere risultati sempre migliori si farà sentire, e non vi arrenderete al primo ostacolo. Voto - 8️⃣

Pesci: sarete prontissimi a godervi al meglio questo inizio di fine settimana, perché la Luna sarà nel vostro segno, e vorrete soltanto vivere splendidi momenti insieme alle persone a cui tenete di più, che si tratti del partner, della vostra fiamma o di un caro amico. Per quanto riguarda il lavoro con Marte e Mercurio in trigono dal segno amico dello Scorpione, sarà possibile ideare e sviluppare progetti di buona fattura, basta solo impegnarsi e essere convinti delle proprie idee. Voto - 9️⃣