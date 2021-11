L'Oroscopo di mercoledì 17 novembre è pronto a rivelare come sarà la terza giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto sono le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Il giorno sotto esame sarà benevolo (o quasi del tutto positivo) per i nati in quei segni ritenuti in fase positiva, dunque supportati da stelle amiche su molti fronti. La maggior parte dei rapporti vivranno alcuni momenti impegnativi, altri un po' meno.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano è necessario individuare i principali aspetti planetari.

Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in Scorpione;

Luna in Toro;

Venere e Plutone in Capricorno;

Nettuno in Pesci;

Saturno e Giove in Acquario;

Urano in Toro.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 17 novembre.

Previsioni zodiacali del giorno 17 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Per amore o per fini pratici, in questa giornata introducete nuove conoscenze o approfondirete quelle appena fatte, così da allargare i vostri orizzonti collettivi. In amore fortunatamente disponete della determinazione necessaria per affrontare qualsiasi situazione. Un po' di freddezza in coppia: non siete arrabbiati, è solo che ultimamente c'è un po' di distanza, a causa dei numerosi impegni. Nel lavoro, si profila un periodo decisamente creativo per molti del segno, con possibilità di riuscita in qualsiasi progetto.

Sarete un vulcano di idee ma dovete imparare a coglierle per tempo.

Toro - L’oroscopo del 17 novembre al segno del Toro preannuncia cambiamenti in vista per molti nativi, specie di prima decade: diventerete più maldestri del solito. Fate attenzione nell’uso di oggetti delicati o taglienti: l'oroscopo invita alla massima prudenza.

Per i sentimenti, desidererete ricevere dal partner risposte consone ai vostri sforzi. Se siete single invece, calibrate meglio eventuali avance: troppa foga potrebbe essere controproducente. Sappiate intanto che la Luna vi vuole coccolare invitandovi ad un sano relax. Nel lavoro, se doveste avere il sentore che qualcosa stia venendo in superficie, tipo tensioni o stress, fatele uscire prima che possano accumularsi e irretirvi del tutto.

Gemelli - Forse questo mercoledì farete qualcosa di veramente inedito, tanto che la vostra vita ne risulterà rivoluzionata in meglio. Preparatevi a ricevere il plauso dell'intera famiglia. A livello amoroso, la forza di volontà e la fiducia spazza via di un sol colpo malintesi e contrasti. Per cui, almeno per questo prossimo week end, sforzatevi di collaborare con chi amate: Natale si avvicina... Per la salute, un po' di sano movimento vi rimetterà prontamente in sesto. Nel lavoro, lanciatevi verso nuove strategie, cercando però di evitare inutili azzardi a livello di spese extra.

Cancro - Questo mercoledì di metà settimana potrebbe rischiare di essere uno tra i più stressanti del periodo. Non perdete mai la pazienza e cercate di mantenere un minimo di autocontrollo anche se spesso vi costa fatica.

In amore, fantasia, immaginazione e creatività in amore potranno essere una formidabile arma segreta da sfoderare al momento giusto. Confidate a un amico speranze e aspirazioni: scoprirete che non sono irrealizzabili. Questioni legali o finanziarie da risolvere. A livello lavorativo, confidando nelle vostre buone intuizioni non vi lascerete scappare di mano un’importante occasione di guadagno oppure qualche piccola soddisfazione.

Oroscopo e consigli delle stelle del 17 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Vi sareste aspettati sicuramente qualcosa di piacevole da questo mercoledì. Invece impegni inderogabili mettono in forse programmi e aspettative. Pazienza: la virtù è qualità dei forti.

In amore, la Luna in Toro vi cala in una realtà fatta di doveri familiari, mandando in frantumi eventuali progetti che avete in agenda. Tra voi e le questione pratiche è in corso un vero match, ma se non vi impegnate, in questo periodo vi metteranno ko! Nel lavoro, se il periodo si presenta faticoso è inutile farsi prendere dall’ansia. Salute non troppo buona a fine giornata.

Vergine - Risentite i vecchi amici, magari ripescati tra quei contatti ultimamente trascurati per via delle solite incombenze quotidiane. Vi possono essere anche incontri a sorpresa seppur virtuali, visto il momento. A livello sentimentale, amore e passione hanno in questo periodo la meglio sulle questioni professionali, scolastiche e di ordine pratico.

Non poteva essere altrimenti, visto l'attuale momento poco positivo. Nel lavoro, le stelle mettono nel vostro animo un carica eccezionale, ma non in questo giorno: sta a voi sfruttarla prossimamente nel migliore dei modi. Buono l'aspetto salutare.

Bilancia - Indaffarati come probabilmente sarete, in questo giorno forse potrebbe sfuggirvi un'occasione, tanto unica quanto rara. Probabilmente riguarderà una situazione alla quale credevate ciecamente da molto tempo. In ambito affettivo, la presenza della Luna in Toro in trigono a Venere è una garanzia di fiducia e scaccerà ogni pensiero negativo, ogni incertezza che astri irritanti si divertono a seminare. In società non fatevi prendere la mano dal piacere di stupire indulgendo in atteggiamenti contrari al bon ton.

Nelle attività lavorative, quando arrivano giornate come questa, vale la pena prendersela comoda, lasciare che le ore scorrano pigramente.

Scorpione - Muovetevi, agite, siate propositivi e soprattutto evitate di farvi prendere dal vortice dei rimpianti. Nel lavoro, farete bene ad analizzare con calma e ponderatezza alcune decisioni importanti che riguardano l’aspetto economico della vostra attività. In amore, spumeggianti e maliziosamente seduttivi non passerete certo inosservati, ma sarà il partner ingelosito a tenervi sotto controllo. L'armonia ed del buon equilibrio interiore renderanno piacevoli gli incontri di questa settimana, ad ogni livello. Si prevede un esito molto favorevole di un incontro di lavoro a metà periodo.

Potreste accorgervi di cose che non avevate mai notato o preso seriamente in considerazione.

Astrologia di mercoledì 17 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Le predizioni astrali del giorno indicano che il buon appoggio della Luna in Toro vi spiana la strada sia nel lavoro che negli affari. Soprattutto se lavorate nella vendita, avete tutte le carte astrali in regola per mettere a segno qualche buon colpo. Novità, ma da lontano, per quanto riguarda l'amore. Per i sentimenti, forse, non avevate giudicato l’altro per quello che era; ora che alcune nebbie si stanno diradando, siate pronti per fare un passo avanti. A livello lavorativo, le vostre capacità psicologiche vi saranno di aiuto per risolvere una situazione delicata.

Capricorno - Questo mercoledì intuirete il giusto modo per unire la teoria con la pratica e questo va a vostro vantaggio. Con il senso pratico e l’impegno, uniti ad un pizzico di fortuna, sarete più che vincenti! La sfera affettiva sarà tenera e dolce, la comprensione con il partner totale. A livello amoroso, tenerezza nel rapporto di coppia e una magica unità di sentimenti. Per qualche single sboccia l'amore. Sorprese e novità nel settore professionale. Con buone letture imparate cose importanti che davate per scontate. Nel lavoro, potrete prendervi delle belle soddisfazioni prima che il sole torni a tramontare di nuovo.

Acquario - E’ un momento di ottime garanzie astrali che sottolineano ogni vostra abilità.

Liberatevi da ogni vecchio impaccio. Non esitate a farvi sotto con grinta, anche se questo può alienarvi qualche simpatia. In ambito affettivo, finalmente si volta pagina. Nelle relazioni d'amore non sarà certo la noia a farvi compagnia in questi prossimi giorni. Provate a giocare, a scherzare e a ridere con il partner, per creare quella complicità che rende unici i rapporti. Nel lavoro, il trucco è non farsi trovare impreparati nelle evenienze per fare le cose giuste al momento giusto. Non è un’impresa impossibile.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 17 novembre indica un magnifico mercoledì. Siete innamorati? Stare tra le braccia della persona amata sarà come stare in paradiso. Se poi siete ancora single, un incontro vi lascerà senza fiato.

I pianeti buoni sono con voi: anche troppo, per la verità. Sul segno si addensa infatti un’eccessiva vivacità planetaria, anche se con lievi effetti caotici in alcune situazioni in via di definizione. Riprende quota, intensità e importanza la vita amorosa. Partner attraente, ma decisamente nervoso, invoglia ad avere un atteggiamento guardingo. Nel lavoro, non è affatto vero che tutto e tutti vi siano contro. In un diverbio non cedete alla tentazione di reagire.