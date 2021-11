L'oroscopo della giornata di sabato 13 novembre prevede momenti appaganti per i nativi Scorpione, felici della loro attuale situazione, mentre Pesci avrà modo di sentirsi particolarmente felice della propria relazione di coppia e soddisfatto dei propri risultati al lavoro. Gioie in arrivo per il Capricorno grazie soprattutto a Venere nel segno, mentre Gemelli raggiungerà ottimi risultati al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 13 novembre.

Previsioni oroscopo sabato 13 novembre 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale non particolarmente esaltante in questo sabato.

In amore meglio non avere grandi aspettative considerato che Venere si trova in quadratura. Single oppure no, va bene provare a stare vicini alla persona che amate, ma senza essere troppo invasivi. Per quanto riguarda il lavoro non vi arrenderete alle prime difficoltà, e con Giove e Saturno favorevoli, v'impegnerete per raggiungere buoni risultati. Voto - 6️⃣

Toro: Luna e Venere saranno in buon aspetto secondo l'oroscopo di sabato 13 novembre. Per quanto riguarda i sentimenti sarete in perfetta sintonia con la vostra anima gemella, in particolare i nati nella terza decade. Se siete single se un amico avrà bisogno di voi, non esiterete a dare una mano. Nel lavoro meglio non cercare di assumere a tutti i costi una posizione di rilievo, potreste non essere ancora pronti.

Voto - 7️⃣

Gemelli: settore professionale grande fonte di soddisfazione al momento per voi nativi del segno. Giove e Saturno vi metteranno a vostro agio con le vostre mansioni, riuscendo spesso a gestire la situazione anche meglio di altri colleghi. In amore invece non sarà la giornata più adatta per lasciarsi andare alle emozioni, ma se avete bisogno di confidarvi con il partner, o se dovrete fare qualcosa insieme, potrete farlo, ovviamente con il giusto atteggiamento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Voto - 7️⃣

Cancro: ultimamente siete un po’ distratti dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Faticherete un po’ a capire le intenzioni del partner, colpa di Venere opposta. In questa giornata però, la Luna in trigono potrebbe darvi una mano a sistemare queste questioni di cuore, anche per voi single che non sapete come farvi avanti.

Nel lavoro l'impegno che ci state mettendo in quel che fate verrà presto ripagato. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali che vedranno un'altra giornata incolore. Intendiamoci, le cose non vanno malissimo, ma al momento avrete come la sensazione di vivere giornate monotone. In amore i rapporti con il partner vanno avanti, ma senza momenti esageratamente belli e romantici. Per quanto riguarda il lavoro la situazione non è semplicissima da gestire, ma aspettare la manna dal cielo non sarà di certo la soluzione. Voto - 6️⃣

Vergine: non il sabato che vi aspettavate secondo l'oroscopo, considerato che la Luna si trova in opposizione. Venere rimane in buon aspetto, questo sì, ciò nonostante sarà meglio non esagerare con gli atteggiamenti romantici.

Se siete single e state frequentando nuove conoscenze, non spacciatevi per persone che non siete veramente. Settore professionale che invece procederà molto bene, grazie a un ottimo Marte e un ottimo Mercurio favorevoli. Voto - 7️⃣

Bilancia: un'altra giornata difficile per quanto riguarda i sentimenti. I rapporti con il partner non sono dei migliori al momento, ciò nonostante dovreste chiedervi cosa non va e se voi potete fare qualcosa per sistemare la situazione. Se siete single amicizie e famiglia saranno più importanti in questo momento, ma attenzione sempre al vostro temperamento. Per quanto riguarda il lavoro la creatività non vi manca grazie a Giove favorevole, ciò nonostante meglio non uscire troppo dai binari.

Voto - 6️⃣

Scorpione: oroscopo della giornata di sabato 13 novembre che vedrà momenti appaganti in ambito sentimentale. Raggiungerete i vostri obiettivi insieme alla vostra anima gemella, e la cosa non potrà che rendervi felici e affiatati. Se siete single le amicizie conteranno molto per voi. In ambito lavorativo idee e energie non mancano, ma attenzione a come gestirete le risorse che avrete a disposizione. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale non ottimale in questo inizio di fine settimana. Con la Luna in quadratura dal segno dei Pesci, non ci sarà una grande intesa tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single potreste essere preoccupati o agitati per qualcosa di imminente. In ambito lavorativo anche se state andando bene per il momento, dovrete imparare a gestire bene tempi e risorse a vostra disposizione.

Voto - 7️⃣

Capricorno: splendida giornata di sole per voi nativi del segno, grazie a un quadro astrale ottimo. Per quanto riguarda i sentimenti ci saranno gioie in arrivo per voi e per la vostra anima gemella, da rendere ancora più importante il legame che vi unisce. Se siete single questo cielo solletica le vostre fantasie romantiche. In ambito lavorativo espansivi e produttivi come siete, non mancheranno grandi risultati. Voto - 9️⃣

Acquario: giornata di sabato positiva per voi nativi del segno. Questo cielo vi permetterà di vivere serenamente il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i cuori solitari non mancheranno momenti di serenità e spensieratezza.

Nel lavoro dovrete mettere in pratica al meglio le vostre abilità e conoscenze per portare avanti i vostri progetti. Marte e Mercurio in quadratura non vi daranno tregua. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo pieno di soddisfazioni per voi secondo l'oroscopo. La Luna nel segno vi rende attivi e pieni di vita. Per quanto riguarda i sentimenti sarete piuttosto soddisfatti del vostro rapporto, di come sia possibile stabilire uno splendido legame insieme alla persona che amate di più al mondo. In ambito lavorativo rimarrete soddisfatti dei risultati che riuscirete a ottenere con i vostri progetti. Voto - 8️⃣