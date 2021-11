Lunedì 15 novembre troveremo sul piano astrale la Luna sostare sui gradi dell'Ariete, mentre Plutone insieme a Venere risiederanno nel segno del Capricorno. Urano, invece, proseguirà l'orbita in Toro, così come Saturno e Giove rimarranno stabili in Acquario. Il Sole, Marte e Mercurio, infine, continueranno il moto in Scorpione come Nettuno permarrà nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Scorpione, meno roseo per Acquario e Bilancia.

Sul podio

1° posto Scorpione: lavoro top. Determinazione e forza di volontà, oltre a un pizzico di audacia, potrebbero essere le protagoniste della giornata professionale di casa Scorpione, coi nativi che supereranno ogni ostacolo che gli si parerà davanti con una semplicità disarmante.

2° posto Sagittario: affettuosi. Dopo qualche giorno di stand-by sentimentale, ecco che i nati Sagittario nella giornata inaugurale della settimana avranno ottime chance di rimettere in campo il loro lato più dolce e romantico, risultando oltremodo affettuosi nel ménage amoroso.

3° posto Capricorno: mondani. La quadratura Luna-Venere spingerà, con ogni probabilità, il segno Cardinale a vivere con maggiore intensità le piccole beghe giornaliere e, di conseguenza, lo indurrà a concedersi una rigenerante parentesi mondana che profumerà di nuove conquiste affettive.

I mezzani

4° posto Vergine: umore top. Il Luminare giallo a braccetto col Messaggero degli Dei doneranno presumibilmente ai nati Vergine un eccelso tono umorale questo lunedì, grazie al quale il segno di Terra risulterà una compagnia ideale nella cerchia amicale.

5° posto Ariete: focus relazionale. Il moto diretto dell'anello di sosta venusiano quadrerà la Luna nel segno e si sommerà al doppio sestile che Plutone di Terra formerà col Sole e Nettuno, e ciò potrebbe invogliare i nati Ariete di prima decade a rimettere in discussione le loro priorità, perlopiù legate al settore relazionale.

6° posto Leone: pensierosi. Alcuni intoppi pratici e qualche paturnia sentimentale invaderanno probabilmente le menti dei nati Leone in questa giornata di metà novembre, per merito del disturbante trigono tra Nettuno retrogrado e Mercurio quadrato, rendendo i felini meno concentrati del solito sulle proprie azioni.

7° posto Toro: intransigenti.

Nel focolare domestico i nati Toro potrebbero mettere in campo un mood intransigente col coniuge e con la prole, atteggiamento che, anziché dare i frutti sperati, tenderà a creare continui dissidi con le persone care.

8° posto Gemelli: prime impressioni. Semaforo acceso sul giallo questo lunedì per il primo segno d'Aria, in quanto i nativi avranno buone possibilità di avere, nel corso di nuove conoscenze professionali, delle prime impressioni che non corrisponderanno al vero. Sarà bene, invece, che i nativi facciano proprio il saggio proverbio: "Non giudicare un libro dalla copertina".

9° posto Pesci: in disparte. Alla stregua di una tartaruga che si ritrae nel carapace, il dodicesimo segno zodiacale potrebbe dedicare questa giornata d'autunno esclusivamente a sé stesso, acuendo la propria indole introspettiva nonché la voglia di starsene in disparte.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: bizzosi. Lunedì in cui i nati Bilancia di seconda decade avranno, c'è da scommetterci, un diavolo per capello, in quanto si sforzeranno invano di riportare l'armonia nel nucleo famigliare, settore dove le scaramucce prenderanno il sopravvento.

11° posto Cancro: amore flop. La settimana inizierà presumibilmente con una giornata da prendere con le pinze in coppia, in quanto il terzetto Nettuno-Luna-Venere riporterà a galla vecchie ruggini che i nati Cancro saranno stufi di dover affrontare nuovamente con l'amato bene.

12° posto Acquario: sfide professionali. Da questo giorno novembrino sino all'ultima impegnativa fase lunare del mese, ovvero il Plenilunio in Toro del 19 novembre, i nati Acquario potrebbero essere chiamati a fronteggiare qualche sfida professionale degna di nota.

Ricevendo il sostegno di Giove, ancora per qualche settimana, fortunatamente il segno Fisso saprà come affrontare al meglio tali ostacoli arricchendo, come piacevole conseguenza, il proprio bagaglio esperienziale.