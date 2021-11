Per la giornata di domani, lunedì 15 novembre 2021, l’Oroscopo prevede un rialzo per il segno dello Scorpione e dell’Acquario, soprattutto sul piano lavorativo, con qualche bella novità e progetti ambiziosi da portare avanti. Ottimi i segni di terra, specialmente il segno del Capricorno, che saranno nel mezzo e in rialzo rispetto alle giornate precedenti. Nettamente in ribasso il Cancro e la Bilancia.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni per la giornata di domani.

L’oroscopo di domani: Scorpione in testa

1° Scorpione: avrete una carica invidiabile che vi darà modo di sbaragliare la concorrenza e di essere sempre all’altezza delle aspettative della vostra squadra lavorativa.

Secondo l’oroscopo ci sarà molto divertimento in serata.

2° Acquario: qualche progetto ambizioso probabilmente potrebbe darvi un approccio molto più perspicace su una mansione che per voi sarà del tutto nuova. La dimestichezza sarà raggiungibile con pochissimo impegno da parte vostra.

3° Ariete: avrete molte idee che per il lavoro saranno ottime, con una collaborazione che vi accompagnerà ancora per molto tempo sul piano lavorativo. Avrete molte prospettive anche per trovare una persona che sarà molto sincera e spontanea, secondo l’oroscopo.

4° Leone: si aprirà un periodo fatto di amore e condivisione per le coppie già datate e (per i single) di incontri che potrebbero cambiare in meglio la situazione sentimentale.

Ci saranno delle divergenze sul lavoro, ma niente che non si possa risolvere con un po’ di dialogo.

Toro, monotonia in arrivo

5° Vergine: per il momento essere fermi sarà indice di una situazione che vi vuole completamente padroni di voi stessi e della vostra quotidianità. L’oroscopo prevede anche più sintonia con l’ambiente familiare, soprattutto se recentemente avete avuto una disputa.

6° Capricorno: avrete a cuore la vostra famiglia e le esigenze che gravitano attorno. Probabilmente ci sarà qualche novità che vi metterà in moto anche dal punto di vista finanziario e che potrebbe farvi anche fare qualche piccolo affare.

7° Toro: anche se l’inizio settimana potrebbe apparire molto monotono, senza alcuna novità a ravvivare un po’ l’atmosfera, ci potrebbero essere degli attimi di divertimento in serata che potrebbero farvi rivalutare qualche amicizia.

8° Pesci: anche se avrete un umore non del tutto conforme alla giornata, dovrete tirare fuori tutta la vostra v0olontà ed impiegarla per le faccende di stampo lavorativo. Sarà dura anche affrontare qualche mansione nuova o a cui non eravate abituati da tanto tempo.

Gemelli senza grosse prospettive

9° Gemelli: per il momento non ci saranno grosse prospettive che potrebbero darvi un "giro di vite" significativo, però al tempo stesso avrete del riposo su cui contare per ricaricare le batterie e farvi vivere una situazione più rilassata e tranquilla sul lavoro.

10° Cancro: secondo l’oroscopo avrete un calo della sintonia di coppia che probabilmente vi darà anche del malumore. Potreste vivere qualche momento di tensione in famiglia, forse causato da un argomento molto delicato sia per voi che per le persone che vi circondano.

11° Bilancia: purtroppo affrontare questo lunedì potrebbe rappresentare per voi una sfida, soprattutto perché la spossatezza di queste giornate potrebbe essere controproducente alla vostra normale attività. Siate più tenaci sul lavoro.

12° Sagittario: affrontare qualche decisione in questo momento per voi potrebbe essere abbastanza critico sotto molti punti di vista, anche esprimere qualche nota di disappunto vi darà qualche problema a livello gestionale.