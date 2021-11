Per la settimana che va da lunedì 8 a domenica 14 novembre 2021, l’Oroscopo prevede un grande balzo per i nati sotto il segno dei Gemelli, mentre per il segno della Vergine ci potrebbero essere situazioni che ancora lo legano alle ultime posizioni. Stabile ancora il segno del Sagittario, mentre il Capricorno scenderà di qualche posizione.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana.

L’oroscopo della prossima settimana: Cancro ottimo in amore

1° Gemelli: avrete una settimana in cui finalmente ogni aspetto andrà per il meglio, con tantissime novità in amore che vi renderanno più affiatati come partner e una grande energia da impiegare per il lavoro.

Le giornate centrali saranno quelle che vi presenteranno anche qualche vantaggio in più, secondo l’oroscopo.

2° Cancro: l’amore sarà quello che vi darà quella energia e quella vivacità che nella vostra relazione potrebbe anche farvi fare un passo in più in fatto di responsabilità. Nella sfera professionale, l’oroscopo prevede non solo delle opportunità irripetibili, ma anche dei guadagni che supereranno le aspettative sul piano economico.

3° Pesci: sarete finalmente tra i favoriti della settimana in fatto di iniziative professionali, sbocchi dal punto di vista comunicativo soprattutto con il partner e tante novità che coinvolgeranno la famiglia, specialmente quella di origine. Avrete anche una concentrazione molto forte che sovrasterà ogni distrazione.

4° Toro: avrete una settimana che sicuramente costituirà un giro di vite significativo per molti ambiti, probabilmente soprattutto quello che interessa l’aspetto economico. Sicuramente ci saranno novità sul lavoro che dovrete prendere al volo e che vi renderanno più stabili anche dal punto di vista professionale. Un incontro potrebbe dare un nuovo assetto positivo alla vostra situazione amorosa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Capricorno perspicace

5° Leone: finalmente sarete dotati di un romanticismo molto forte, in grado di superare qualche diverbio recente e prendere “neutrale” eventuali divergenze di opinioni. Avrete anche molta capacità di intesa all’interno del contesto lavorativo che vi varrà anche qualche collaborazione o proposta interessante.

6° Capricorno: qualche piccolo ostacolo sul lavoro sicuramente non interferirà con alcune vicende legate al settore burocratico, ma d’altro canto saprete destreggiarvi molto bene, soprattutto con la comunicazione. Quella piccola dose di fortuna vi sarà molto utile per gli incontri che si convertiranno in amicizie.

7° Ariete: avvertirete un brusco calo delle novità e delle occasioni sul lavoro, con un incremento delle difficoltà che nella prima parte della settimana potrebbero persistere, ed anche in modo piuttosto pesante. Secondo l’oroscopo, però, potreste avere qualche bella novità nel fine settimana, probabilmente per ciò che concerne l’amore in senso stretto e la famiglia.

8° Bilancia: avrete delle giornate alternate, che saranno sia positive che negative.

Probabilmente avrete anche l’umore piuttosto altalenante che vi darà anche qualche grana a livello comunicativo. L’oroscopo prevede non solo delle sfide da portare avanti senza esitazione, ma anche qualche responsabilità in più.

Vergine in difficoltà

9° Vergine: purtroppo, man mano che procederà la settimana potreste avere sempre più difficoltà a livello gestionale sul lavoro e mancanza di iniziativa. Però, nella prima parte della settimana l’oroscopo vi riserverà qualche bella sorpresa, sia in amore che sul lavoro. Fate attenzione all’ansia e allo stress.

10° Sagittario: dovrete far fronte a troppe situazioni che richiedono la massima concentrazione da parte vostra, mentre in amore ci sarà qualche dissidio che dovrete assolutamente risolvere prima che subentri una situazione di tensione non esattamente utile al proseguimento della vostra relazione.

11° Scorpione: non ci sarà una settimana all’altezza delle vostre aspettative secondo l’oroscopo, però potreste avere dei piccoli momenti fortunati sul lavoro. Evitate pensieri tristi o che vi riportano al passato.

12° Acquario: secondo l’oroscopo, dovrete evitare di fare investimenti in questa settimana, perché sul lato finanziario potrebbero esserci delle problematiche legate a qualche spesa in più da sostenere. La tensione in famiglia potrebbe innalzarsi per motivi che non richiedono una così forte ansia da parte vostra.