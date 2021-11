L'oroscopo di sabato 6 novembre è pronto a rivelare come andrà la prima giornata del weekend. In evidenza nel contesto le previsioni zodiacali relative a tutti e dodici i segni dello zodiaco. Le stelle porteranno felicità o solo pensieri ai quali dare seguito? Lo scopriamo subito entrando nel merito dei singoli segni. La giornata di sabato ad alcuni porterà successi da cavalcare, sogni da vivere con chi si ama e magari anche qualche bella sorpresa. Altri invece, forse meno intraprendenti ma più posati e lucidi sul da farsi, dedicheranno tutte le loro energie per centrare gli obiettivi prefissati.

Per avere un quadro generale e quanto più possibile esaustivo su come gli influssi astrali incideranno sulla quotidianità di tutti noi, è utile sottolineare i principali aspetti planetari del periodo. Tra questi risultano decisivi:

Luna in Sagittario in sestile a Saturno;

Venere in Capricorno, in sestile a Marte e Mercurio;

Sole in Scorpione, in congiunzione a Marte e in opposizione da Urano;

Plutone in Capricorno, in sestile a Nettuno;

Saturno e Giove in Acquario;

Nettuno in Pesci in sestile a Plutone

Urano in Toro, in opposizione a Marte.

Di seguito tutti i dettagli dell’Oroscopo del 6 novembre.

Previsioni zodiacali del giorno 6 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Riflessività. Lasciate perdere chi non ha voglia di concludere e preferisce non prendere posizione.

Avete bisogno di qualcuno che vi sostenga e incoraggi. Sfrutterete la validità dei consigli di chi ha un’ottica diversa dalla vostra e, di primo acchito, incomprensibile. In amore un sentimento che sembrava sopito potrebbe rianimarsi con vostra grande sorpresa. Nel lavoro vi farete apprezzare per la vostra innata capacità di mediare e di trovare in un battibaleno soluzioni pratiche e determinanti.

Sceglierete tra gli amici quelli che dimostrano di amare quelle cose che il denaro non può comperare. Siete sempre pieni di premure, ma chi amate ultimamente vi sembra insoddisfatto.

Toro - Pazienza. L’oroscopo del 6 novembre al segno del Toro vuol far presente che dover subire delle situazioni senza reagire potrebbe mettervi in difficoltà.

Dovete però riconoscere che non ci sono alternative praticabili. Rimanere in osservazione e in ascolto, anziché essere sempre in movimento, potrebbe rivelarsi produttivo. Per i sentimenti il Sole e la Luna, volteggiano nel vostro cielo e danzano allegramente. La vita affettiva viaggia sui binari della serenità senza sbilanciamenti. Nuovi progetti ancora da mettere a punto e portare avanti. Sfruttate l’aiuto di un collega nel lavoro. Forse avrete l’esigenza di mettere subito mano ad alcune questioni di routine che sono in ballo ormai da qualche tempo. Darete prova di avere capacità per risolvere le faccende che vi riguardano.

Gemelli - Scaltrezza. I vostri soldi sono al sicuro, pertanto se avete da fare richieste, approfittate del momento positivo: l’importante sarà la massima chiarezza.

Se sentite l’esigenza di ritirarvi un po’ dalla scena mondana, sarà bene assecondare questa necessità. A livello amoroso la Luna in Sagittario dà un contributo positivo a questo sabato che si preannuncia tranquillo e sereno, ideale per una rimpatriata in famiglia. Se doveste incontrare una persona nuova, lasciatevi guidare dall’intuizione senza starci troppo a pensare. Nel lavoro la giornata non vi trova di buonumore, qualche grana professionale scombina i vostri programmi. Confidatevi affidandovi in toto alle mani esperte di un amico: arriverà meglio di voi alla soluzione.

Cancro - Tempestività. La necessità di essere al passo con i tempi vi induce a rimboccarvi le maniche per imparare nuove tecniche o inserire procedure più aggiornate.

In serata sì a un po’ di relax. L’atmosfera che si respira tra le pareti domestiche è molto piacevole. In amore il cuore è il latitante della situazione, per ora preferite trincerarvi dietro l’etichetta dell’amicizia. Sul fronte delle conquiste presto qualcosa si muoverà. Vi intriga il gioco disinibito che appaga le reciproche curiosità, ma senza coinvolgimenti sentimentali. A livello lavorativo l'ago della bilancia non può sempre pendere dalla vostra parte! Nel dare e avere bisogna trovare un equilibrio, in amore come in famiglia. Qualcosa va modificato nei rapporti interpersonali, evitando di rivangare eventi passati e mai digeriti.

Oroscopo e consigli delle stelle del 6 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Coraggio. Non permettete che principi e regole stabiliti in passato condizionino il vostro presente. Afferrate il coraggio a due mani e fate i cambiamenti necessari. Con Mercurio non di parte, pensieri che impediscono la concentrazione e dialettica da tenere sotto controllo. In amore vi trovate in prossimità di cambiamenti importanti nella vostra vita e ci sarà chi tra di voi potrà assaporare il brivido dell’improvvisazione. Accettate di buon grado un consiglio, ma non dimenticate che la scelta finale spetta soltanto a voi. Nel lavoro badate a ciò che dite, perché la tendenza al lamento e alla critica potrebbe offuscare qualunque clima sereno riuscirete a creare.

Non alimentate polemiche o contrasti con i colleghi: i risultati lavorativi finirebbero con il risentirne.

Vergine - Serenità. Nessun avvenimento degno di nota in vista. La giornata trascorrerà senza turbamenti o stonature: ciò vi permetterà di rilassarvi con il partner. Una dichiarazione romantica, un bigliettino allusivo, un gesto carico di sottintesi vi stupiranno. A livello sentimentale se la persona del cuore vi chiederà di sintonizzarvi con i suoi ritmi e pretenderà che accettiate i suoi principi, l’accontenterete senza battere ciglio! Apprezzando e cogliendo al volo le coincidenze positive che si presenteranno, potrete godervi la vita. Nel lavoro ottime occasioni per nuovi rapporti di lavoro, per avviare nuove attività.

Potrete valorizzare al massimo le vostre naturali capacità di riflessione, realismo e continuità di intenti.

Bilancia - Fiducia. La Luna in un segno di Fuoco vi sorride ammiccante, ma Urano la contrasta con una scomoda opposizione che mette in urto amicizie e amore. Siate fiduciosi! Non è la giornata adatta per presentare la nuova fiamma: il feeling non sarebbe dei migliori. In ambito affettivo la Luna invita mettere in pratica ogni azione capace di contrastare eventuali negatività. Lotterete contro i mulini a vento e l’avversario sarà forte, ma alla fine sarete voi a risultare vincitori. Nelle attività lavorative giornata tutta business: se siete in affari oggi guadagnate bene. Grandi spese al centro commerciale, riempiendo il carrello di prodotti alimentari.

Anche in vista della forma fisica scegliete prodotti mangerecci, privilegiando il biologico e la tradizione.

Scorpione - Nervosismo. Mattinata di nervi a fior di pelle, a causa di imprevisti che si segnalano da più parti. Serata di relax e svaghi in compagnia delle persone care. Umore scuro per questioni estranee all’amore, ma la coppia ne risente. Malintesi, incomprensioni ed equivoci in amore: anche se non sarete in giro per il mondo questo sabato ha un suo significato. Con l’occasione riscoprirete valori e persone trascurati. Rimandate i conti e i bilanci alla settimana prossima, oggi potreste andare incontro a una delusione. Nel lavoro la necessità di adattarsi a nuovi scenari professionali non dovrebbe costituire un grosso problema, sempre che moderiate le aspettative.

All’occasione avete dimostrato di sapervi muovere agilmente arrivando sempre alla meta desiderata.

Astrologia di sabato 6 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Luna nel segno. L’umore è altalenante, la Luna nel settore un po’ vi sostiene e un po’ vi fa lo sgambetto. Procedete con calma e riducete il carico di impegni. Non siate intransigenti nel pretendere che tutti rispettino i vostri principi: lasciate libertà di scelta. Per i sentimenti nervosi già appena svegli, sotto il tiro di molteplici disarmonie astrali. Tutte storte in coppia, in famiglia e, se oggi siete al lavoro, anche con il capo! Il problema è che siete più propensi a cogliere gli elementi che dividono rispetto a quelli che uniscono.

A livello lavorativo affrettatevi a sfruttare le prerogative del momento: tempismo, perspicacia. Un eventuale intoppo sul lavoro non merita apprensione. Dedicate un po’ del vostro tempo agli amici, condividendo con loro i momenti di spensieratezza e relax.

Capricorno - Discrezione. In famiglia si cerca il dialogo, ma la presenza di orecchie indiscrete complica tutto. Meglio non parlare di fronte agli altri di interessi personali. Qualche bella sorpresa in campo finanziario, ma evitate di attaccarvi troppo alle sicurezze del momento. A livello amoroso mettete in conto una lunga chiacchierata tu per tu con il partner: può iniziare da una scaramuccia, ma si rivela utilissima a rafforzare il rapporto.

Una new entry nel giro di frequentazioni dei single incalliti si rivela subito una preda molto appetibile. In ambito professionale ed economico avrete più soddisfazioni del previsto. Alcuni eventi volgeranno a vostro favore: puntate sul tempismo. Le questioni materiali hanno poco a che fare con l’amore, meglio tenerle fuori per non incrinare l’intesa.

Acquario - Intraprendenza. Sabato all’insegna dell’intraprendenza e del dinamismo. Energia, rapidità e abilità vi consentono di portare a termine gli impegni in agenda. Scelte importanti e decisioni istantanee si riveleranno vincenti. Viaggi al riparo da rischi, successi sportivi. In ambito affettivo questo sì che è un ottimo giorno! Vi alzate con il piede giusto perché è una giornata adatta per muoversi, divertirsi e viaggiare. Le vostre opinioni trovano credito con estrema facilità. La Luna accende il cuore e i sensi. Relazioni vecchie e nuove ritrovano feeling, passione e complicità. Nel lavoro Luna foriera di imprevisti. Dovrete essere più che mai meticolosi, anche se un’urgenza nella consegna di un lavoro vi costringe ad accelerare il ritmo. Siete fuori strada se pensate che i soci o il partner siano i diretti responsabili del vostro malumore.

Pesci - Tranquillità. L'oroscopo per la giornata del 6 novembre invita a guardare al domani con distacco. Fate in modo che quello che avete seminato maturi a tempo debito. Sta per arrivare a una decisione delicata. Non fatevi condizionare e prendetevi il tempo necessario per valutare. In amore se la persona che vi ha colpito al cuore non mostra interesse per voi, siate saggi: lasciate stare. Non sono i presupposti giusti per cominciare una relazione. Guardate al domani con distacco, fate in modo che quello che avete seminato maturi a tempo debito. Nel lavoro trovate la giusta misura alle azioni, senza cadere in malintesi e turbamenti che non avevate calcolato. Niente sensi di colpa. Le condizioni generali lasciano un po’ a desiderare. Se vi sentite stanchi riposate di più e meglio.