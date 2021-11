L'oroscopo della giornata di giovedì 25 novembre vedrà i nativi Leone più determinati e affascinanti dal punto di vista sentimentale, mentre Mercurio si sposterà nel segno del Sagittario, permettendo ai nativi del segno risultati migliori al lavoro. Miglioramenti al lavoro in arrivo anche per il Toro, anche se dovranno guardarsi le spalle da Marte e Giove, mentre Bilancia dovrà fare chiarezza nella sua vita. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 25 novembre.

Previsioni oroscopo giovedì 25 novembre 2021 segno per segno

Ariete: periodo che sicuramente non è tutto rose e fiori per voi, ma in questa giornata sapere di poter contare su due alleati come la Luna e Mercurio vi permetterà di vedere le cose dal lato positivo. In amore ragione e sentimenti andranno ben coniugati tra loro per interagire al meglio con la persona che amate, single oppure no. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a mettere a punto strategie più adeguate per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali sottotono secondo l'oroscopo di giovedì. La vostra relazione di coppia sarà ostacolata dalla Luna in quadratura, dunque meglio fare attenzione. Per fortuna la situazione migliorerà presto, anche perché Venere rimane in ottimo aspetto, dunque, abbiate solo un po’ di pazienza.

Se siete single sappiate che non vi serve a niente isolarvi. Nel lavoro la situazione migliora ora che Mercurio smette di infastidirvi, ma ricordatevi che Marte e Giove sono ancora lì a farvi i dispetti. Voto - 6️⃣

Gemelli: configurazione astrale ottima per quanto riguarda i sentimenti. L'amore per voi è una cosa meravigliosa, e semplice da dimostrare, e in questa giornata potreste essere in grado di far comprendere tale concetto al partner o alla vostra fiamma qualora siate single, merito di questa romantica Luna in alto dal segno del Leone.

Nel lavoro invece Mercurio diventa vostro nemico ora che si sposta nel segno del Sagittario. Meglio essere ragionevoli riguardo certi progetti, ma soprattutto mai precipitosi. Voto - 7️⃣

Cancro: Mercurio si allontanerà dalla vostra orbita fortunata secondo l'oroscopo di giovedì 25 novembre. In ambito professionale continuerete a fare bene, ciò nonostante meglio essere preparati per ogni incarico che andrete a svolgere.

In amore non è ancora tempo di lasciarsi andare alle emozioni più pure. Dovrete impegnarvi per cercare di avere un rapporto stabile, privo di incomprensioni o litigi facili. Voto - 6️⃣

Leone: settore professionale che vedrà una stella accendersi per voi. Mercurio infatti si sposterà in una posizione favorevole, e vi permetterà di gestire meglio i vostri progetti. In amore la Luna è ancora nel vostro cielo, e promette momenti scintillanti tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single determinazione e fascino saranno molto importanti per riuscire a fare conquiste. Voto - 8️⃣

Vergine: vita di coppia che continua a brillare per voi nativi del segno, e nel prossimo periodo non potrà che andare meglio.

Single oppure no dunque, è il momento di mettere in mostra tutte le vostre buone qualità, cercando di far capire alle persone che amate quanto ci tenete a loro. Per quanto riguarda il lavoro invece Mercurio non sarà più così favorevole. Per fortuna rimane Marte a sostegno a darvi tutte le energie di cui avete bisogno, ciò nonostante meglio essere un po’ più prudenti d'ora in poi. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà ancora la Luna in buon aspetto, assieme a Venere in quadratura. Con l'astro argenteo a supportarvi, in amore potrebbe essere il momento adatto per cercare di fare un po’ di chiarezza nella vostra vita, nella vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro invece Mercurio si metterà in ottimo aspetto, e vi permetterà di fare ottimi ragionamenti per i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale ancora sottotono ma tutto sommato sufficiente. Secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 25 novembre, la Luna continua a ostacolarvi, ciò nonostante rimane Venere a sostenervi. In amore dunque, single oppure no, continuate a mettere in pratica i vostri modi romantici, ma senza essere troppo invadenti o senza causare malintesi. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio lascia il vostro cielo, dunque meglio essere pronti a eventuali imprevisti. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo di ripresa per quanto riguarda il lavoro per voi nativi del segno. Mercurio entrerà nel vostro segno e ci rimarrà per un bel po’ di tempo. Insieme a Giove e Saturno favorevoli dunque, sarà il momento di impegnarsi a chiudere al meglio quest'anno.

In amore la Luna è ancora dalla vostra parte, e vi permetterà di esprimere molto bene il vostro fascino e il vostro romanticismo, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali di giovedì tutto sommato soddisfacenti per voi nativi del segno. In amore Venere splende alta nel vostro cielo, e vi regalerà ancora momenti fantastici tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single non smetterete di mostrare la vostra sensibilità e tenerezza verso chi merita. Nel lavoro se ci saranno delle nuove opportunità, sappiate che queste andranno sfruttate. Voto - 8️⃣

Acquario: non una giornata serenissima per voi nativi del segno. La Luna si troverà in opposizione, e v'impedirà di sentirvi perfettamente a vostro agio all'interno del vostro rapporto.

Se siete single chiudervi in voi stessi non sarà la risposta adatta a tutto. Nel lavoro arriverà Mercurio a sostenervi nelle vostre imprese. Insieme a Giove e Saturno nel vostro cielo, avrete l'occasione di proporre progetti davvero ambiziosi. Voto - 6️⃣

Pesci: oroscopo di giovedì in calo per quanto riguarda il lavoro. Mercurio si metterà in quadratura dal segno del Sagittario, dunque attenzione perché i vostri progetti potrebbero prendere una piega inaspettata. Sfera sentimentale più che soddisfacente in questa giornata. Venere in sestile rende appagante il vostro rapporto, e il partner si dimostrerà un vero e proprio compagno di vita per voi. Se siete single i rapporti sociali saranno molto importanti in questo periodo. Voto - 7️⃣