L'oroscopo della giornata di mercoledì 10 novembre vedrà un transito sfavorevole per il Leone, che dovrà vedersela con la Luna in opposizione dal segno dell'Acquario, mentre Bilancia avrà una piccola tregua in amore. Gemelli riuscirà ad essere piuttosto innovativo al lavoro grazie a Giove, mentre Marte caricherà di energie i nativi Capricorno. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 10 novembre.

L'oroscopo della giornata di mercoledì 10 novembre 2021 segno per segno

Ariete: Luna in sestile che vi permetterà di respirare un po’ dal punto di vista sentimentale.

Certo, non aspettatevi un rapporto subito affiatato, ma forse sarà possibile trovare un po’ di tranquillità. Se siete single, anche se non sarà per niente facile fare conquiste, voi non mettete mai in dubbio le vostre qualità. Per quanto riguarda il lavoro sarete molto abili a stare dietro alle tante mansioni da svolgere, soprattutto i nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale non molto favorevole in questa giornata. Secondo l'oroscopo di mercoledì 10 novembre, dovrete fare i conti con la Luna in quadratura. Venere rimane favorevole, questo sì, ciò nonostante meglio non avere pretese troppo alte. Se siete single il vostro cuore galoppa, ma per una volta meglio essere razionali.

In ambito lavorativo il clima non è dei migliori e questo cielo non vi aiuterà più di tanto con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Gemelli: configurazione astrale ottimale e ben equilibrata per voi nativi del segno. La Luna in trigono dal segno dell'Acquario vi regalerà dolci emozioni insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda i single i vostri sentimenti saranno chiari e lampanti in questa giornata. Settore professionale che vi vedrà innovativi e sempre pronti a abbracciare nuove iniziative. Con Giove al vostro fianco, tutto sarà possibile per voi. Voto - 9️⃣

Cancro: previsioni astrali in lieve miglioramento ma che vedranno ancora un cielo davvero difficile per voi.

In amore al momento ci vuole prudenza, e evitare di entrare in argomenti spinosi. Se siete single non vi sembrerà il momento di smancerie e coccole. Avrete altro a cui pensare. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Marte vi daranno tutto il supporto necessario per svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Leone: un cielo che continua a oscurarsi per voi nativi del segno. In questo mercoledì potreste faticare un po’ a vedere le cose dal lato positivo. In amore la Luna sarà opposta, e il vostro rapporto non sarà dei più affiatati. Ciò nonostante provate a chiedervi cosa potete fare per avere un rapporto bello, armonioso. Se siete single non mancano i problemi di cuore per voi, ma anziché piangere sul letto, cercate di reagire.

In ambito lavorativo quando volete sapete dare il meglio di voi, dunque, anche se tante stelle sono contro di voi, cercate sempre di fare del vostro meglio. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata piena di soddisfazioni e belle notizie per voi nativi del segno. In amore ci sarà Venere a regalarvi belle emozioni nel vostro rapporto. Sarà anche un buon momento per provare a mettere in cantiere nuovi progetti da fare insieme. Per quanto riguarda i single la vostra mente è piena di idee e tante cose che vorreste fare al più presto. In ambito lavorativo sarà più una giornata di routine, che però andrà per il meglio. Voto - 8️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di mercoledì 10 novembre nel complesso discreto per voi nativi del segno.

La Luna vi darà una mano con le questioni di cuore, ma non aspettatevi momenti estremamente romantici. Sarà un buon momento invece per provare a ricostruire il vostro rapporto. Se siete single prima di innamorarvi, dovrete comprendere tutti i vostri limiti. Nel lavoro questo cielo è ancora intenzionato a darvi supporto, aiutandovi a raggiungere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vedrà qualche nuvola passeggera, ma niente di grave se adotterete il giusto atteggiamento. Se siete single ci sono storie d'amore a cui non potete rinunciare, ma vi servirà la giusta strategia, sappiatelo. Spesso vi lasciate guidare dalle emozioni, ma a volte potrebbe essere necessario essere più razionali.

In ambito lavorativo vi darete da fare e sarete molto ottimisti, merito di Marte e Mercurio nel segno. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo piuttosto convincente in amore secondo l'oroscopo, merito anche della Luna in sestile. Sarete sempre in grado di accontentare il partner, e rendere il vostro rapporto davvero affiatato. Se siete single per una volta potreste essere voi la preda. Infatti, potreste non essere voi a proporre un appuntamento. In ambito lavorativo progetti e idee non mancano, così come la voglia di fare sempre di più e meglio. Voto - 8️⃣

Capricorno: relazione sentimentale ottima per voi nativi del segno. Il vostro cuore scalpita, galoppa e con un cielo così a assistervi, single oppure no, non ci vorrà tanto per far scattare la scintilla della passione e del romanticismo più puro.

Per quanto riguarda il lavoro un ottimo Marte in sestile vi carica di energie, e vi mette dentro una gran voglia di fare. Voto - 9️⃣

Acquario: periodo intenso e tutto da scoprire con questa Luna nel segno. Secondo l'oroscopo, dal punto di vista sentimentale sarete pronti a aprirvi a nuove emozioni da condividere con il partner, soprattutto i nati nella terza decade. Se siete single non mancheranno momenti romantici nella vostra vita quotidiana. Nel lavoro attenzione alla stanchezza. Marte vi tiene d'occhio ed è pronto a bacchettarvi. Voto - 8️⃣

Pesci: un cielo che rimane davvero sereno nonostante la Luna sia alle vostre spalle. Nulla di grave, perché in amore ci sarà comunque Venere a rendere piacevole la vostra vita sentimentale, sia che per chi è già innamorato, che per chi è in cerca dell'anima gemella. Per quanto riguarda il settore professionale dimostrerete di essere molto abili nelle vostre mansioni grazie a Marte e Mercurio in ottimo aspetto. Voto - 8️⃣