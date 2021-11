Il mese di novembre segna l'inizio di un momento di cambiamento per i Pesci che durante questa giornata potrebbero trovare le riposte che stavano cercando, sentendosi ispirati e determinati. I Gemelli continuano a beneficiare della protezione delle stelle, soprattutto nel lavoro, così come la Vergine. Toro a riposo, il fisico potrebbe chiedere una pausa. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di giovedì 11 novembre 2021 per tutti i segni.

Oroscopo del giorno 11 novembre 2021

Ariete: questo è il momento del verdetto. Per chi ha saputo ascoltare il consiglio delle stelle, evitando quindi di caricare sulle proprie spalle tutto il lavoro e le responsabilità, questa giornata potrebbe portare ai risultati sperati nel lavoro.

Per chi al contrario ha preferito percorrere la sua strada da solo il cammino potrebbe presentare ancora qualche insidia.

Toro: le giornate precedenti potrebbero aver portato un po’ di stress e nervosismo che durante le prossime 24 ore potrebbero causare il manifestarsi di qualche fastidio di natura psicosomatica. Meglio concedersi una pausa e concentrarsi sulla salute.

Gemelli: novembre si manifesta come un mese produttivo, in cui si può fare e ricevere molto. Sotto la protezione delle stelle ci sono soprattutto i lavoratori indipendenti, ma anche i giovani alla ricerca di un impiego e gli studenti. Alti e bassi in amore.

Cancro: l’oroscopo dell’11 novembre lascia presagire una giornata faticosa per il segno, che potrebbe sentire il peso delle responsabilità gravare sulle proprie spalle.

Qualcuno potrebbe essere alle prese con questioni patrimoniali o familiari da risolvere. Meglio prendersi del tempo per ragionare con lucidità.

Leone: le stelle lasciano presagire una giornata vantaggiosa per i rapporti interpersonali. È il momento di allargare la propria cerchia e dar vita a nuovi contatti. Anche gli incontri di tipo sentimentale sono favoriti dagli astri.

Vergine: il segno gode del pieno favore delle stelle, che lo proteggono e avvantaggiano soprattutto per quanto riguarda la carriera e la sfera lavorativa. È il momento di rimboccarsi le maniche e mettersi in marcia, i risultati ambiti non sono per nulla lontani.

Bilancia: gli influssi delle stelle portano su di voi una luce brillante e creativa.

Chi lavora nell’ambito dell’arte, dello spettacolo o della pubblicità può fare molto durante le prossime ore. Anche l’amore è protetto da questa magica aura e gli incontri sono favoriti per i single.

Scorpione: durante questa giornata qualcuno potrebbe avere bisogno di voi. Nonostante i vostri impegni, cercate di rimandare quanto possibile per dedicargli le attenzioni di cui ha bisogno o potreste non avere una seconda possibilità.

Sagittario: l’oroscopo dell’11 novembre lascia presagire una giornata interessante per il segno. In ambito lavorativo le soddisfazioni non mancano, ma con una buona campagna social i risultati potrebbero venire ottimizzati e portare ad obiettivi ancora più grandi. Amore sottotono.

Capricorno: sono ore interessanti per gli affari e le contrattazioni. Qualcuno potrebbe trovarsi davanti ad occasioni che capitano solo una volta nella vita. Meglio non pensarci troppo su e prendere la palla al balzo.

Acquario: il mese di novembre è iniziato con qualche difficoltà dal punto di vista fisico e anche per le prossime 24 ore le stelle raccomandano cautela sotto questo punto di vista. Il lavoro contribuisce ad aumentare le difficoltà, meglio cercare di concedersi una pausa.

Pesci: l’oroscopo lascia presagire una giornata interessante per il segno. Come si dice, la notte porta consiglio e al vostro risveglio potreste esser presi da un’illuminazione, le stelle potrebbero ispirarvi durante i sogni, cercate di trasformare in realtà queste intuizioni.