Le previsioni zodiacali di martedì 16 novembre 2021 anche per questo prossimo giorno sono pronte a portare soddisfazioni o inevitabili delusioni. Ansiosi di mettere a fuoco saranno le nuove previsioni zodiacali? In evidenza in questo nuovo trattato astrologico i sei segni appartenenti alla prima tranche dello zodiaco, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Tra i super-favoriti del momento, oltre all'Ariete, il periodo analizzato sarà senz'altro molto proficuo per coloro nativi in Leone, entrambi sottoscritti in giornata a cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 16 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Leone;

2° posto - ★★★★: Toro, Gemelli, Vergine;

3° posto - ★★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 16 novembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 16 novembre al segno dell'Ariete indica una giornata prevista al massimo delle possibilità. In amore, la giornata sarà perfetta per tutti coloro che sono felicemente in coppia, con dei momenti di grande trasporto che accompagneranno ora dopo ora. Avrete un dialogo disteso e chiarificatore con il partner, parlerete in maniera sciolta e sarete mossi da una grande determinazione, pianificherete mentalmente il percorso da intraprendere.

Porterete anche un pizzico di novità, per dare il giusto brio a quelle relazioni che stanno diventando monotone. Single, avrete la socievolezza e la voglia di conoscere gente nuova. Non mancheranno neppure opportunità per divertirvi come i pazzi con gli amici e vivere un momentaneo flirt. Ottime chance si prevedono di innamorarsi, per molti di voi; e se ci saranno prove da sostenere, avrete il giusto spirito, brillante e leggero, per affrontarle.

Nel lavoro, vivrete in un momento magico, dove Giove garantirà brillanti successi sociali e finanziari. Sarete dunque iperattivi e solerti come non mai, protesi verso il raggiungimento di obiettivi importanti.

Toro: ★★★★. Martedì si presume possa essere nella norma, con semplici situazioni da mettere in sicurezza, come da copione.

In campo sentimentale, le stelle saranno i vostri migliori alleati per realizzare tutto quello che avete sempre desiderato. Se una convivenza vi sta dando del filo da torcere, state tranquilli, perché presto insieme vi condurrà verso una piena felicità. Single, sarà una giornata molto produttiva sotto vari aspetti. Largo allo spirito d'iniziativa, all'entusiasmo ed al coraggio, vi troverete di fronte ad occasioni importanti, facilissime da captare e da sfruttare. Non impigritevi, abbiate fiducia in voi stessi, rimboccatevi le maniche e cercate di cogliere a piene mani i doni che la sorte sarà disposta a concedervi, soprattutto in amore. Il lavoro assorbe sempre tante energie, ma promette anche vari generi di soddisfazioni, specie se saprete rinnovarvi e osare.

Centrerete gli obiettivi prefissati e questo vi renderà molto soddisfatti.

Gemelli: ★★★★. Martedì previsto buono in massima parte, con piccoli intermezzi non proprio fortunati. Cercate di essere un po' più aperti mentalmente e disponibili a considerare anche altre modalità di veduta. In amore, gli influssi armonici di Giove vi illumineranno il cammino, rendendovi più sicuri di voi stessi e delle vostre idee. Il vostro rapporto con il partner procederà a gonfie vele, regalandovi così delle grandi soddisfazioni, e magari anche una serata tranquilla e serena da trascorrere insieme. Single, sarete spinti da un vento propositivo, e il vostro intuito questa volta non sbaglierà, anche perché sarete predisposti ad ascoltare il vostro cuore che potrebbe vivere un periodo fortunato.

In serata è previsto l'arrivo di notizie importanti, capaci anche di riempirvi il cuore di gioia. Nel lavoro, vi destreggerete con grande maestria, anche se intoppi e incomprensioni vi impegneranno più del dovuto. State tranquilli perché alla fine la spunterete voi.

Oroscopo e stelle di martedì 16 novembre

Cancro: ★★★. Una giornata poco efficace, sia sul piano sentimentale che su quello professionale. Astri dissonanti potrebbero essere la causa dei vostri principali insuccessi. Per i sentimenti, qualcuno medita sui conti che non tornano, qualche altro sul rapporto di coppia che non soddisfa: forse al momento siete un po' pessimisti. Guardate avanti, mettetevi alla prova e, soprattutto, mettete in azione l'intuito, non potrete che ricredervi.

Portate con voi un talismano collaudato, un ferro di cavallo per attirare la fortuna, e vivere una vita di coppia serena. Single, gli influssi di questo periodo invitano a guardare oltre la soglia dei propri confini mentali e fisici, a voltare pagina in quei contesti che hanno bisogno di essere rivisti e corretti. Consolatevi con le gioie e i piaceri della famiglia e date anche ascolto all'intuito, passando più tempo in compagnia di chi amate o degli amici. Nel lavoro, imparate ad andare oltre i soliti problemi finanziari come pure alle difficoltà del momento. Guardate lontano, vi sentirete subito meglio e più ottimisti: sappiate che spesso il futuro riserva quasi sempre piacevoli sorprese.

Leone: ★★★★★.

Prevista per voi nativi una giornata davvero molto buona, gestibile dal punto di vista dei rapporti interpersonali, con aspetti molto positivi anche riguardo affetti e sentimenti in generale. In amore, un buon dialogo con il vostro partner e con i vostri cari sarà la garanzia di una giornata felice. Anche perché Venere, a voi molto amica nel periodo, favorirà l'andamento di gran parte della giornata. In questo momento siete particolarmente protettivi nei confronti delle persone a cui tenete e molte di loro sono pronte a ricambiare con affetto e serenità. Single, altamente positive per voi nativi le previsioni di questo martedì: sarà facile stabilire un rapporto con gli amici, capace di stimolare la vostra e loro intelligenza.

I momenti migliori della giornata dovrebbero essere proprio quelli trascorsi in loro compagnia, con i quali riuscirete a stabilire un feeling profondo. Nel lavoro, ve la caverete egregiamente in ogni situazione, chiudendo la giornata con soddisfazione. Progetterete investimenti interessanti per il lungo termine.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 16 novembre, preannuncia un giorno in linea con i vostri desideri più nascosti. In campo sentimentale, le coppie affronteranno eventuali problemi uno per volta, senza addentrarsi troppo nelle discussioni. Sarà un buon modo per evitare che nascano altre incomprensioni e fraintendimenti, molti dei quali non ne potete proprio più. Sarete così molto più affiatati e questo aumenterà il dialogo e la voglia di fare tante cose insieme.

Se non ci saranno altri tipi di imprevisti, potrebbe essere uno di quei momenti da ricordare. Single, non è un segreto per voi sapere che, piano piano o prima o poi andrete molto lontano. Applicate questa regola e arriverete dove volete. Non nascondete le vostre paure dietro una maschera di formale serenità, provate a essere spontanei. Perché la strada indicata dal cuore sarà la migliore: e vi porterà dritta a destinazione. Al lavoro potrete allargare il vostro raggio d'azione, i vostri orizzonti: la vostra marcia verso la soddisfazione morale ed economica sarà più spedita.

